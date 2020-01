Marco Alverà di Snam racconta le iniziative per le pari opportunità in azienda

Quando siete in ufficio in queste fredde giornate d’inverno, oppure quando tornate a casa e la trovate accogliente. Spesso dietro c’è una tecnologia che prevede l’uso di gas metano trasportato verso ogni caldaia. Il metano è una fonte di energia sostenibile e negli ultimi anni si stanno trovando anche metodi per produrlo, grazie al progressivo sviluppo di gas rinnovabili come il biometano e l’idrogeno.

Tutto questo va poi incanalato in dei tubi che si diramano in ogni abitazione. Ma chi si occupa di questa infrastruttura? Il suo nome è Snam ed è una società italiana fondata nel 1941, circa 80 anni fa. In totale la società gestisce una rete molto estesa per la distribuzione di gas, con una capacità di stoccaggio di 14 miliardi di metri cubi.

Da sempre questo settore non è stato molto favorevole per la presenza di donne in azienda. Come rivela Valore D, un’associazione di imprese di settore, la media di presenza femminile nell’industria della distribuzione del gas è inferiore al 20%.

Per questo motivo la Snam ha intrapreso una serie di iniziative per ridurre la disparità. La prima è considerare il 50% di donne nelle nuove posizioni aperte. Questo ha già portato ad alcuni risultati. Per esempio tra il 2017 e il 2018 la presenza femminile è aumentata del 6%, mentre nel 2019 tra le nuove assunzioni il 24% è formato da donne.

Inoltre sono state attivate delle iniziative per attrarre le candidature femminili. Per esempio abbiamo la collaborazione con Valore D e con InspirinGirls. La società ha anche creato l’iniziativa Snam4STEM per offrire alle studentesse la possibilità di avere dei giorni di formazione in azienda.

Snam partecipa anche al programma GROW (Generating Real Opportunities for Women) della LUISS e offre una serie di possibilità per le donne assunte, come lo smart working, il supporto alla maternità e la gestione dell’equilibrio vita-lavoro con la piattaforma “Be Parents”.

Un impegno che continuerà nel tempo, come spiega Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, nel video.