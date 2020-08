Phil Schiller

Era il 1997 quando Phil Schiller fece il suo arrivo in Apple, dopo essersi occupato del marketing di società come Macromedia e FirePower Systems. Il suo ruolo è stato fondamentale per il lancio di prodotti come l’iMac, l’iBook, l’iPod e l’iPhone.

Ma nonostante i suoi 23 anni nell’azienda e il suo ruolo di vice presidente del marketing globale, la testa di Schiller è stata necessaria dopo la documentazione condivisa con l’Antitrust americano.

Se ricordate del caso ne parlammo qualche giorno fa. In alcune email scambiate con il compianto Steve Jobs, Schiller spingeva a chiedere ad Amazon il 30% di commissioni nell’App Store dopo aver visto uno spot TV non molto gradito.

A quanto pare l’imbarazzo generato dalla condivisione di questa conversazione ha convinto Tim Cook ad indirizzare Schiller verso il pensionamento per un cambio di guardia. Schiller non andrà a lavorare per la concorrenza, sarebbe troppo svantaggioso per tutti, ma rimarrà in Apple con il ruolo di Apple Fellow, che potremmo tradurre come “persona potente ben pagata che si metterà da parte in silenzio”.

Al suo posto ci sarà Joz, vale a dire Greg Jozwiak che è stato capo del product marketing e che ora siederà come vice presidente del marketing globale.