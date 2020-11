L’errore di Big Sur che avvisa dell’impossibilità a procedere

Nella giornata di ieri molte persone si sono affrettate a scaricare l’aggiornamento di macOS Big Sur. Un update importante e che porta a numerose novità. Oltre al supporto dei nuovi chip M1, abbiamo una nuova grafica neumorfica, una migliore gestione di sicurezza e privacy, nuovo centro widget, nuovo centro di controllo e altre novità. (Le trovate tutte qui).

Il problema è che ieri Apple ha avuto dei problemi ai suoi server. Non sappiamo se per una congiunzione astrale sfavorevole, per problemi di carico o altro. Sta di fatto che molte persone si sono trovate impossibilitate nell’aggiornare. Qualcuno è anche riuscita a scaricare il pacchetto da 12 GB, ma senza poter andare avanti.

Cosa fare quindi in questi casi? Si finisce in quello che i francesi chiamano cul-de-sac: un vicolo cieco. Un Mac con un aggiornamento pronto all’uso, ma non installabile. L’impossibilità di scaricarlo di nuovo e la voglia di aggiornare. Come fare? Per uscirne le strade percorribili sono 4:

Provate a scaricare di nuovo l’aggiornamento cliccando sul pulsante di download nell’App Store. Il link è questo. Scaricate l’aggiornamento in versione Combo (vale a dire completa) dal sito dei download di Apple. Al momento macOS Big Sur deve ancora essere inserito. Il sito è comunque questo. Provate a scaricare l’update in modalità sicura. Per farlo seguite questa pagina di Apple. Ma in sostanza dovrete:

– Spegnere il Mac

– Attendere 10 secondi e accenderlo

– Al suono di avvio premere e tenere premuto il tasto Maiuscole

– Alla finestra di login lasciare il tasto Maiuscole

A questo punto provate ad aggiornare di nuovo Provare ad aggiornare in modalità Recovery Mode. Per farlo seguite questa pagina di Apple. Ma in sostanza dovrete:

– Riavviare il Mac

– Al suono di avvio premere e tener premuto Comando + R

– In Recovery Mode scegliere Utility macOS

– Selezionare Reinstallazione macOS

Dovrebbe scaricare l’ultima versione di macOS, vale a dire Big Sur, e installarvela.

Per uscire dal punto 3 e 4 basta riavviare il computer. Con una di queste strade dovreste risolvere il problema.