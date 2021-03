L’annuncio dell’accordo tra Sky e Amazon arrivò nel dicembre dello scorso anno. Da un lato Sky avrebbe mandato alcuni contenuti del suo catalogo sul sistema Fire TV di Amazon, mentre l’azienda di Seattle avrebbe mandato l’app Prime Video nel box di Sky Q.

Al momento non viene preso in considerazione Sky Go, considerato un servizio mobile degli abbonati Sky Q, ma sarà disponibile Now TV. L’app arriverà nelle Fire TV Stick lunedì 15 marzo. Da quel giorno dovrebbe essere possibile trovare l’app nel sistema di intrattenimento di Amazon e scaricarla.

Da quel momento sarà possibile fare login con il proprio account di Now Tv e accedere al catalogo dei contenuti del servizio Sky. Il servizio, tra l’altro, ha recentemente visto un rinnovo dei pacchetti:

Sport (14,99 € al mese) per i contenuti sportivi di Sky.

(14,99 € al mese) per i contenuti sportivi di Sky. Cinema e Entertainment (14,99 € al mese) per serie TV, film e show originali di Sky come Master Chef e X-Factor.

Non resta che attendere l’arrivo dell’app. Per quanto riguarda l’Apple TV, invece, si vocifera un approdo di Now TV anche per la piattaforma di Apple, ma al momento non c’è nessuna data ufficiale.

Trovate la Fire Stick su Amazon per 29,99 € per il formato full HD e 59,99 € per quello 4K.

Aggiornamento: l’app per Fire Stick arriverà martedì 16 marzo e non lunedì come erroneamente riportato questa mattina.