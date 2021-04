Now per Apple TV

Siamo abituati ad avere le app preferite per lo streaming video direttamente nel TV. Questo ci consente di usufruire dei video su uno schermo più ampio rispetto a quello del computer, del tablet o dello smartphone. In questo modo possiamo vedere i contenuti con tutta la famiglia.

L’offerta Sky a tal proposito è un po’ particolare. Ci sono tre elementi che accedono al catalogo: quello che viene definito STB, vale a dire il box fisico da collegare al televisore; Sky Go che rappresenta lo streaming da remoto e poi c’è l’offerta di Now (ex Now TV).

Il primo necessita della parabola o la fibra e un dispositivo fisico da usare a casa. Il secondo funziona solo dai dispositivi mobile, in quanto è un elemento “in regalo” al box fisico. Mentre il terzo rappresenta un vero e proprio servizio a se stante, utilizzabile in molti dispositivi.

Qualche settimana fa vi ho anticipato quando sarebbe arrivata per Fire Stick. Oggi posso anticiparvi quando arriverà per Apple TV. Bene, segnatevi al momento la data del 26 aprile. È questa la data prevista nella quale l’app di Now diventerà compatibile con le scatolette nere di Apple.

Da qualche settimana l’app di Now per Apple TV è stata disponibile anche su TestFlight. Il link al momento non permette di aggiungere altre persone al programma di beta. Fortunatamente sono riuscito a rientrarvi. L’app funziona molto bene e ovviamente richiede un abbonamento a Now.

Questi prevede due pacchetti principali:

(14,99 € al mese) per i contenuti sportivi di Sky. Cinema e Entertainment (14,99 € al mese) per serie TV, film e show originali di Sky come Master Chef e X-Factor.

Non resta che attendere il 26 di aprile per scaricare l’app nelle Apple TV.