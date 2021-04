Fire HD di Amazon

Avete bisogno di un tablet e non volete spendere molti soldi? Amazon ha probabilmente la migliore soluzione per rapporto qualità/prezzo. Il nuovo Fire HD da 10 pollici costa appena 149,99 €.

Il tablet è venduto in versioni, una con pubblicità e l’altro senza pubblicità. Se non volete la pubblicità pagate 15 € in più e otterrete la rimozione del salvaschermo con le offerte pubblicitarie. Pagando 40 € in più, invece, otterrete la versione da 64 GB invece di 32 GB. La memoria può essere espansa con le microSD.

Lo schermo è full HD e il processore ha 8 core da 2 GHz a cui si aggiungono 3 GB di memoria RAM. La porta è USB-C, mentre la batteria consente 12 ore di autonomia. Ci sono anche due fotocamere: una da 2 megapixel nella parte anteriore e una da 5 megapixel in quella posteriore.

Amazon lo ha costruito per aumentarne la resistenza. Per esempio lo schermo è rinforzato con silicato di alluminio per evitare che si rompa in caso di cadute.

Grande 247 x 166 x 9,2 mm, pesa 465 grammi. Amazon ha pensato anche all’ecosostenibilità usando il 28% di plastica riciclata e il 96% della confezione è fatto da carta proveniente da foreste sostenibili.

Il nuovo Amazon Fire HD da 10” si ordina ovviamente sul sito della società. Le spedizioni partiranno dal 26 maggio.