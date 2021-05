OtterBox MagSafe Wallet

Il Wallet di Apple per gli iPhone 12 sono un po’ l’uovo di colombo. Un piccolo porta carte magnetico da attaccare sul retro del telefono per evitare di portare con se ingombranti portafogli.

A tal proposito altre aziende stanno proponendo la loro alternativa al costoso portafogli di Apple, con tanto di attacco MagSafe. Oltre allo Snap-On di MOFT, ora c’è il Wallet for MagSafe di Otterbox.

Realizzato in policarbonato, ha sul retro i magneti per attaccarlo all’iPhone 12 e relative custodie. A differenza del modello di Apple e altri simili, le carte nel Wallet for MagSafe non si inseriscono insieme una sull’altra.

L’accessorio ha infatti tasche separate per gestire due carte poste ad altezza diversa. Inoltre una tasca laterale consente di inserire una carta supplementare oppure del denaro contante piegato.

Il Wallet di Otterbox si acquista nel sito ufficiale per 39,95 $. L’unico colore disponibile è il nero.