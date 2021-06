Utilizzate l’app Memo Vocali? In tutti i film che si rispettano quest’app viene spesso usata per registrare le conversazioni di nascosto. Voi potreste usarla per registrare un’intervista, una lezione a scuola, oppure semplicemente per prendere una nota vocale di qualcosa di cui volete ricordarvi.

Durante la registrazione potrebbe capitarvi di fermarvi a pensare cosa dire. Stessa cosa potrebbe capitare durante le lezioni scolastiche o universitarie: il professore potrebbe girarsi a scrivere alla lavagna senza dire nulla per diversi minuti.

Quando si riascolta l’audio, quindi, bisogna impiegare tutto il tempo della durata della registrazione per ascoltarlo tutto. Questo non avviene con iOS 15 e iPadOS 15. Nella prossima versione per iPhone e iPad, infatti, c’è una nuova opzione.

Si chiama “Ignora Silenzi” e applica un algoritmo di machine learning per trovare i silenzi presenti in una registrazione. Ogni volta che ne trova uno lo salta automaticamente. Quindi l’audio diventa più corto saltando tutti i silenzi inutili.

Per attivare la funzione, che non è distruttiva quindi può essere disattivata, basta premere sull’icona delle opzioni posta sulla stessa altezza dei pulsanti del player. Si aprirà un menu dal basso nel quale troverete l’opzione da attivare.

Nella stessa schermata trovate anche “Migliora registrazione” in grado di alzare il volume della voce e migliorarne l’ascolto.