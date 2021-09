Apple Fitness+

È passato esattamente un anno da quando Apple presentò il servizio Apple Fitness+. Si tratta di un servizio di allenamenti sportivi on-demand da usufruire negli iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV.

Ora arriva finalmente la notizia dell’arrivo del servizio anche in Italia. Non abbiamo ancora una data precisa, ma la società avverte che arriverà entro la fine dell’anno. È probabile che chi è iscritto alla beta pubblica di tvOS riuscirà a provarlo con qualche settimana di anticipo.

Fitness+ è registrato in una palestra da 7.000 metri quadri in Santa Monica e vede la partecipazione di 21 istruttori professionisti. Al lancio erano disponibili 200 corsi, ma a oggi sono stati superati i 1000 workout per offrire supporto a sport diversi e a livelli diversi.

Dal 27 settembre, inoltre, ci sarà l’introduzione di nuove categorie sportive come le meditazioni guidate per il mindfulness e il pilates. Grazie alla collaborazione di Ted Ligety, due volte campione olimpico e cinque volte campione del mondo, ci saranno anche dei workout per lo sci.

Un’altra novità sarà il supporto di SharePlay di FaceTime, in arrivo in autunno con un aggiornamento. Si tratta della possibilità di creare videochat di gruppo fino a 32 persone e allenarsi da remoto tutti insieme con gli amici in tempo reale.

Come si presentano le lezioni di meditazione su Fitness+

Fitness+ sarà disponibile in 15 Paesi, con l’aggiunta di Austria, Brasile, Colombia, Francia, Germania, Indonesia, Italia, Malesia, Messico, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti. I video saranno disponibili in inglese con sottotitoli in sei lingue.

Ma come funziona? In pratica lanciando il servizio dall’app Fitness partirà un video di una lezione e noi dovremo replicare l’esercizio da casa, utilizzando un tappeto da allenamento, dei pesi o quanto serve per quella pratica. Se abbiamo un Apple Watch potremo anche registrare i parametri della salute mentre lo svolgiamo, al fine di tracciare meglio i nostri progressi.

Fitness+ consente anche di accedere a playlist dedicate agli allenamenti su Apple Music. Ogni settimana sono caricati nuovi workout dai 5 ai 30 minuti di allenamento.

Il servizio costa 9,99 € al mese. Il primo mese è gratis, mentre chi acquista un Apple Watch avrà 3 mesi gratis. Inoltre Fitness+ sarà integrato nel bundle di Apple One.