In iOS 15.4 sarà possibile sbloccare l’iPhone indossando la mascherina anche senza Apple Watch

Come da tradizione ormai da sempre, Apple si prepara a rilasciare un aggiornamento di metà anno integrando una serie di novità importanti. Nuove funzioni in parte annunciate durante l’ultima WWDC e poi rimandate in avanti, ma anche altre inedite.

Nella giornata di ieri, infatti, gli sviluppatori hanno ricevuto la prima versione beta di alcuni sistemi operativi di Apple, come iOS e iPadOS 15.4, tvOS 15.4 e macOS 12.3. Ma quali sono queste novità?

Face ID con la mascherina

La prima riguarda Face ID. Se con iOS 14.5 si poteva sbloccare l’iPhone indossando la mascherina a patto di indossare un Apple Watch, con iOS 15.4 non sarà più necessario lo smartwatch. Questo a patto di possedere un iPhone 12 o successivi.

Il nuovo algoritmo di Apple richiede una versione recente del chip Neural Engine per poter fornire un alto grado di sicurezza. All’interno del nuovo processo di addestramento di Face ID, infatti, si prevedono 3 passaggi, di cui uno indossando gli occhiali da vista (non da Sole).

Il sistema andrà a mappare nel dettaglio la parte della testa attorno la bocca, con e senza occhiali. In questo modo indossando la mascherina si potrà sbloccare l’iPhone in sicurezza. Inoltre ora il sistema funziona anche con le app di terzi e non solo per sbloccare il telefono.

Questo significa che si potrà entrare nelle app protette da Face ID, dal Wallet per usare Apple Pay fino a quelle della propria banca, senza dover abbassare la mascherina ogni volta. Resta il supporto ad Apple Watch se si possiede un iPhone precedente al 12.

Personalmente ho trovato Face ID molto più reattivo dopo il nuovo addestramento triplice.

Universal Control

Annunciato nel corso della WWDC 2021, ora Universal Control è disponibile nella beta di iPadOS 15.4 e macOS 12.3. Consente di usare tastiere e mouse tra Mac e iPad senza dover attivare Sidecar. Basta avvicinare i dispositivi tra di loro per usare il mouse e la tastiera come se fossero collegati singolarmente a ciascun Mac.

La stessa funzione di Universal Control può essere usata per spostare finestre tra vari dispositivi. In pratica è come collegare gli schermi tra di loro e usare un’area di operatività maggiore.

Nuove Emoji

Annunciate nel luglio dello scorso anno, le nuove emoji sono state integrate nelle versioni beta dei nuovi sistemi operativi. Si tratta in totale di 37 nuove emoji e 75 varianti di colore, per un totale di 112 nuove emoji.

Tra questi l’emoji che si scioglie, le labbra che si morsicano, l’emoji impaurito, i fagioli, le bolle di sapone, l’emoji con le lacrime agli occhi, il saluto militare e molti altri.

Supporto al Green Pass

Annunciato e integrato prima negli Stati Uniti, ora iOS permette di integrare il Green Pass europeo, vale a dire quello distribuito in formato EU DCC (Digital COVID Certificate).

Se infatti scaricate il Green Pass dall’app Io.App o da Immuni inserendolo in galleria fotografica, tenendo premuto sul QR Code dell’immagine si aprirà un menu per esportare il Green Pass verso l’app Salute.

Teoricamente dovrebbe essere possibile inserirlo anche in Wallet per usarlo all’occorrenza, come accade negli USA, ma al momento non è possibile. Il sistema richiede di autenticare il certificato.

Non sappiamo se questo limite sarà risolto nelle prossime versioni beta o se dovremmo attendere un aggiornamento di Io.App e Immuni a tal proposito.

Altro

Ci sono anche alcune migliorie generali. Per esempio ora è possibile disattivare le notifiche per le Automazioni personalizzate nell’app Comandi. Quindi in questo caso non si vedrà finalmente apparire la notifica in blocca schermo.

C’è anche un widget dedicato all’Apple Card, ma come sappiamo questa carta di credito non è disponibile al di fuori degli Stati Uniti.

In Centro Controllo per iPad ora c’è un toggle regolabile per impostare il livello di luminosità delle tastiere esterne come la Magic Keyboard.

Nella sezione Password di iOS è ora possibile popolare un inedito campo chiamato Note. Utile per aggiungere del testo alle password salvate, come chiave di recupero o semplicemente note di sicurezza che si vuole tenere sotto chiave.

Buone notizie per chi possiede un iPhone 13 Pro e Pro Max. La funzione ProMotion, che consente di sfruttare la fluidità dello schermo fino a 120 Hz, ora è disponibile anche per le app di terzi.

Sempre le app di terzi possono integrare SharePlay direttamente nelle loro app, mediante lo share sheet, vale a dire il menu di condivisione richiamabile con l’icona apposita.

Si tratta di novità interessanti, che potrebbero evolvere nelle prossime beta. Per esempio sono stati trovati già alcuni riferimenti al sistema Trade-In Cosmetic Scan che, teoricamente, dovrebbe usare la fotocamera di un iPhone per scansionare un altro iPhone e verificare la presenza di danni cosmetici al dispositivo, prima di venderlo come usato.

Le nuove versioni dovrebbero essere rilasciate tra marzo e aprile, ma saranno disponibili in versione beta pubbliche nei prossimi giorni.