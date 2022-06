PDFelement per Mac

Quando nel 1990, prima della diffusione di internet, Adobe decise di realizzare il formato PDF (Portable Document Format) aveva come obiettivo consentire la visualizzazione di testo e immagini sugli schermi in qualsiasi risoluzione.

Poi nel 2008 il formato PDF divenne ufficialmente uno standard con norma ISO 32000, diffondendosi ancora oggi come formato preferito per condividere i documenti. Documenti che però non sarebbero destinati alla modifica.

A differenza di formati tipici di editor di testi, come il famoso docx, il PDF andrebbe usato così come è stato realizzato. Ma cosa succede se abbiamo bisogno di effettuare delle modifiche al volo, prendere note sul PDF, evidenziarne delle parti?

Per questo genere di cose non basta il lettore di Adobe o uno equivalente, come Anteprima nel Mac, ma serve un software in grado di modificare questo formato. Tra i programmi gratuiti per scrivere su PDF oggi vi segnalo PDFelement.

Che cos’è PDFelement

Questo software realizzato da Wondershare permette di lavorare sui documenti PDF e modificarli. L’app integra una serie di moduli per modificare i documenti, come:

L’editor di PDF

I moduli di aggiunta nel PDF

Le note

Creare un PDF

Convertire un PDF

Attivando l’editor di PDFelement è possibile aggiungere del testo nei documenti in PDF già esistenti, aggiungere delle immagini, aggiungere dei link, ma anche cambiare lo sfondo dei documenti, applicare un watermarking al document (come BOZZA), ma anche aggiungere un header o un footer.

L’aggiunta di note, invece, permette di applicare delle finestre richiamabili da icone appicicabili sui documenti, come se fossero dei post-it. Utile per aggiungere informazioni alle bozze da rivedere insieme al proprio team o gruppo di studio.

Se invece non avete ancora un PDF pronto, l’app vi permette di convertire file di documenti, come quelli di Word e Excel, in PDF e, viceversa, convertire documenti PDF in file pronti alla modifica per i software di editing come quelli di Microsoft.

Un altro strumento utile è quello dei moduli. Si possono aggiungere dei moduli da compilare ai documenti, come dei form da riempire, in modo da consentire alle persone di riempire quei campi scrivendo al loro interno.

Se invece il vostro scopo è censurare parte di documenti, magari perché contiene informazioni riservate, protette da privacy o segreti industriali, esiste un apposito strumento per coprire il testo da oscurare con le famose bande nere per censurarne il contenuto.

Non per ultimo lo strumento di firma dei documenti. Per usarlo basta disegnare la propria firma oppure caricarne una scritta a mano su un file immagine, per poterla poi incollare all’interno dei documenti quando serve.

Le specifiche tecniche per usare PDFelement

Il software di PDFelement per Mac richiede queste caratteristiche:

Un computer con Intel o con processore Apple Silicon

Il sistema operativo macOS 10.14 e superiori

651,7 MB di spazio libero su disco



Quando costa PDFelement

L’app funziona gratuitamente durante la prova gratuita, poi si può comprare una licenza a vita, con tutti gli update che ne seguono (per esempio la versione 9.0 sarà rilasciata a luglio) per 119 €. Oppure la licenza per un anno per 89 €. Esistono anche licenze trimestrali, se vi serve solo per un periodo di tempo ridotto, che costano 29 €.

Se aggiungete 30 € alla licenza a vita avrete a vita anche l’uso dell’app per iOS. Questa vi consente di modificare i PDF anche su iPad oltre che su iPhone. La versione per iOS supporta anche l’Apple Pencil e la scansione dei documenti con la fotocamera del dispositivo.

Esiste infine, una versione cloud, quindi che non ha un’app dedicata, che costa 29,99 € l’anno. Questa integra 100 GB di spazio per archiviare tutti i propri documenti e supporta la firma elettronica.