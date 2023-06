Vernissage: L'app per Pixelfed che trasforma Mastodon in Instagram

L’app Vernissage

Vernissage è un’applicazione pensata per gli amanti della fotografia che desiderano condividere le loro creazioni attraverso Pixelfed, un servizio decentralizzato di condivisione di foto simile a Instagram.

Sono entrambe alternative nate in un’ottica open source, in forma decentralizzata, un po’ come il social network Mastodon. Soluzioni alternative alle app delle big tech, come Meta e Twitter, che mirano a fornire servizi senza passare per algoritmi voluti da aziende centralizzanti. Algoritmi spesso collegati a circuiti pubblicitari.

Per questa ragione vale la pena valutare queste alternative per poter godere dei social network senza temere per i propri dati.

Cos’è Pixelfed?

Pixelfed è un servizio di condivisione di foto open source e decentralizzato che offre un’alternativa etica e rispettosa della privacy a piattaforme come Instagram. Questi utilizza il protocollo ActivityPub e fa parte del Fediverse, un ecosistema interconnesso di reti sociali decentralizzate.

Questo significa che gli utenti di Pixelfed possono interagire con altre piattaforme basate su ActivityPub, come Mastodon e Pleroma. Alcune delle principali caratteristiche di Pixelfed includono:

Controllo completo sulla privacy delle tue foto

Nessuna pubblicità o algoritmi di raccomandazione invasivi

Supporto per la federazione e l’interazione tra diverse piattaforme ActivityPub

Strumenti di moderazione e segnalazione degli abusi

Etichette e tendenze personalizzate

In pratica tutto ciò che potrebbe fornire di base Instagram, ma senza il circo degli influencer, gli algoritmi, la corsa agli hashtag e tutto il resto.

Un ambiente molto più pulito. Ideale per chi vuole realmente solo condividere delle foto.

Vernissage: un client per Pixelfed

Vernissage è un’applicazione per dispositivi mobili che funge da client per Pixelfed, permettendo agli utenti di accedere e interagire con il servizio in modo semplice e intuitivo. L’app presenta un’interfaccia pulita e minimalista, progettata per mettere in risalto le immagini e facilitare la navigazione tra le foto.

Ecco alcune caratteristiche di Vernissage:

Timeline dedicate alle foto : con Vernissage, è possibile sfogliare una timeline dedicata esclusivamente alle foto, senza distrazioni di altri tipi di media.

: con Vernissage, è possibile sfogliare una timeline dedicata esclusivamente alle foto, senza distrazioni di altri tipi di media. Interazione con gli utenti : l’app consente di mettere “mi piace” e commentare le foto, oltre a seguire altri utenti per rimanere aggiornato sui loro ultimi post. È possibile anche bloccare e silenziare altri utenti, oltre a segnalare eventuali abusi.

: l’app consente di mettere “mi piace” e commentare le foto, oltre a seguire altri utenti per rimanere aggiornato sui loro ultimi post. È possibile anche bloccare e silenziare altri utenti, oltre a segnalare eventuali abusi. Supporto per la federazione : Vernissage supporta la federazione e consente di seguire e interagire con altri utenti di Pixelfed e di altre piattaforme del Fediverse, come Mastodon e Pleroma.

: Vernissage supporta la federazione e consente di seguire e interagire con altri utenti di Pixelfed e di altre piattaforme del Fediverse, come Mastodon e Pleroma. Funzionalità aggiuntive: altre funzionalità offerte da Vernissage includono la possibilità di salvare le foto preferite nei segnalibri, visualizzare le foto, i tag e gli account in tendenza e condividere le tue foto con il mondo.

Vernissage è un’applicazione gratuita e open source, il che significa che chiunque può contribuire al suo sviluppo e miglioramento. Trovate il suo codice sorgente su Gitea.

Trasformare Mastodon in Instagram con Vernissage e Pixelfed

Grazie a Vernissage e Pixelfed, gli utenti di Mastodon possono trasformare il loro flusso in un’esperienza simile a Instagram, ma senza gli algoritmi invasivi e le pubblicità gestite da Meta. Inoltre, la natura decentralizzata e open source di Pixelfed e Vernissage offre un livello di controllo e privacy che non si trova nelle piattaforme mainstream.

Per iniziare a utilizzare Vernissage e Pixelfed, è necessario creare un account su un’istanza Pixelfed e scaricare l’app Vernissage sul dispositivo mobile. Una volta fatto, è possibile accedere all’account Pixelfed tramite Vernissage e iniziare a condividere e scoprire bellissime fotografie.

Se avete già un account Mastodon potete usare direttamente quello.

In conclusione

Vernissage è un’applicazione eccellente per gli amanti della fotografia che desiderano condividere le loro creazioni in modo etico e rispettoso della privacy.

Grazie alla sua integrazione con Pixelfed e al supporto per la federazione, Vernissage offre un’alternativa decentralizzata e open source a Instagram.

L’app pesa 20,6 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Al momento è ottimizzata solo per l’iPhone.

Vernissage: L'app per Pixelfed che trasforma Mastodon in Instagram Vernissage è un'app per Pixelfed che permette agli utenti di condividere e scoprire fotografie in modo semplice e intuitivo, offrendo un'alternativa decentralizzata e open source ad Instagram. Prezzo: free Valuta del prezzo: € Sistema operativo: iOS Categoria di applicazione: Fotografia Valutazione dell'editor

3.59 Pros Interfaccia pulita e minimalista

Focalizzato esclusivamente sulla fotografia

Supporto per la federazione e l'interazione tra diverse piattaforme

Gratuito e open source Cons Meno funzionalità rispetto ad altre app più avanzate

Non adatto per chi cerca una piattaforma social completa