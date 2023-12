1Control Loco

1Control, un’azienda italiana di spicco nel settore degli oggetti smart, ha di recente messo in vendita un lucchetto bluetooth. Si chiama 1Control Loco.

Questo lucchetto privo di chiavi e ingressi per le chiavi può essere gestito direttamente dall’iPhone o dall’Apple Watch.

Il dispositivo è la soluzione perfetta per proteggere armadietti di palestre, biciclette o monopattini, mettendo fine all’obbligo di portare chiavi o memorizzare complicati codici PIN. Tutto quello che serve è al polso o in tasca, nello smartphone o Apple Watch.

Cosa è un Lucchetto Intelligente?

Un lucchetto intelligente è un dispositivo di sicurezza che può essere aperto e chiuso senza l’utilizzo di una chiave fisica. Questi lucchetti utilizzano diverse tecnologie, tra cui Bluetooth, Wi-Fi e riconoscimento biometrico.

In questo caso, con il Loco, si utilizza il Bluetooth e può essere aperto utilizzando un’app sul telefono o nello smartwatch.

La Connessione tra 1Control Loco e Apple Watch

Il bello di 1Control Loco è che può essere azionato direttamente dall’Apple Watch. Ciò significa che non si ha nemmeno bisogno di avere il telefono con se per aprirlo e non serve neanche avere internet. Basta un semplice tocco sullo smartwatch e il lucchetto si aprirà.

Per usarlo bisogna installare l’app 1Control di recente aggiornata alla versione 2.1.13 che aggiunge, per l’appunto, la compatibilità con l’orologio di Apple. La stessa app consente di gestire il lucchetto anche dall’iPhone.

Una volta associato il dispositivo al proprio account e inserito un codice pin di sicurezza nell’app, si può sincronizzare l’apertura del lucchetto con l’Apple Watch. Basta andare nell’app in Impostazioni > App Apple Watch > Sincronizza i dispositivi.

Il dispositivo apparirà nell’app di 1Control ottimizzata per lo smartwatch.

Caratteristiche del Lucchetto Intelligente 1Control Loco

1Control Loco è dotato di numerose caratteristiche che lo rendono un lucchetto intelligente interessante. Queste includono:

Apertura da smartphone e smartwatch : si può aprire con un semplice tocco sullo smartphone o Apple Watch.

: si può aprire con un semplice tocco sullo smartphone o Apple Watch. Batteria ricaricabile : 1Control Loco può essere ricaricato con un normale cavo USB-C. Una carica offre un’autonomia di circa 6 mesi. Nella confezione è presente il cavo di ricarica USB-A / USB-C.

: 1Control Loco può essere ricaricato con un normale cavo USB-C. Una carica offre un’autonomia di circa 6 mesi. Nella confezione è presente il cavo di ricarica USB-A / USB-C. Resistente alle intemperie : è resistente alla pioggia, alla neve e all’esposizione ai raggi solari grazie alla certificazione IP67.

: è resistente alla pioggia, alla neve e all’esposizione ai raggi solari grazie alla certificazione IP67. Sicurezza avanzata: la comunicazione Bluetooth tra il lucchetto e lo smartphone o Apple Watch è crittografata utilizzando gli algoritmi di sicurezza più avanzati.

Recensione Dettagliata delle Prestazioni di 1Control Loco

1Control Loco offre prestazioni interessanti in termini di sicurezza e comodità. La sua connessione Bluetooth crittografata garantisce che il lucchetto sia sempre al sicuro da qualsiasi tentativo di intrusione. Inoltre, la batteria ricaricabile offre una durata soddisfacente, con un’autonomia in standby di oltre 180 giorni.

Ci sono però anche dei punti di debolezza che bisogna sottolineare. Il lucchetto è grosso. Personalmente lo immaginavo più piccolo. Il diametro dell’unità centrale è di 68 mm, mentre la parte ad anello è alta 46,5 mm. Lo spessore della parte metallica è di 7 mm.

Ho provato a chiedere a chatGPT qual è la media del diametro dei fori degli armadietti delle palestre in Italia e mi ha risposto proprio 7 mm. In effetti ho notato che nella palestra che frequento l’anello del 1Control Loco non entra, proprio di pochissimo.

In altre parole quell’anello, per essere usato correttamente, avrebbe dovuto avere un diametro non più grande di 5 mm. Il risultato è che nella palestra che frequento non posso usarlo e c’è la possibilità che non possiate usarlo neanche nella palestra che frequentate voi. Quindi prima di acquistarlo per questo scopo, vi conviene armarvi di righello e misurare il diametro dell’anello dell’armadietto.

Per altri scopi, come attaccare una catena, non dovreste avere problemi.

Vale la Pena 1Control Loco?

1Control Loco è un investimento che vale la pena fare per chiunque cerchi un lucchetto bluetooth gestito da Apple Watch. La sua comodità, sicurezza e durata della batteria lo rendono un’opzione da considerare per chiunque abbia bisogno di proteggere i propri beni.

Si può ordinare 1Control Loco nel sito ufficiale per 89 € con trasporto incluso. Le spedizioni avvengono in circa 2 giorni.