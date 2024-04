Cleft Notes è un’app innovativa che utilizza l’intelligenza artificiale per trascrivere e riassumere le note vocali in formato testo. Questa soluzione basata sull’AI semplifica la gestione di appunti e idee, permettendo di registrare pensieri e riflessioni per poi trasformarli in note ben formattate con intestazioni e struttura.

Per intenderci, non trascrive semplicemente le note, ma crea delle minute schematiche per avere un riassunto di ciò che è stato detto, per poi esportare il tutto facilmente.

L’app offre la possibilità di alternare tra le note trascritte e la registrazione audio originale. Trascrive le note vocali attraverso il riconoscimento vocale e l’elaborazione AI, generando testi coesi facilmente condivisibili all’interno di un team per una comunicazione e collaborazione efficaci.

Potente e intuitiva, questa app per audio e minute vocali è un valido alleato per chi preferisce parlare anziché digitare.

Cos’è Cleft Notes

L’app consente di trascrivere e organizzare automaticamente le registrazioni vocali in note strutturate e formattate. Progettata per semplificare la cattura di idee, riassunti di riunioni e altri pensieri, l’app permette agli utenti di esprimersi parlando anziché digitando.

Dopo aver registrato un audio, Cleft Notes lo trascrive, organizza il testo in intestazioni e struttura, e genera un link condivisibile che include sia l’audio che le note testuali. Questa funzionalità rende l’app particolarmente utile per la comunicazione asincrona, la pianificazione e la condivisione di informazioni all’interno di un team.

Alcune delle principali caratteristiche di Cleft Notes includono:

Supporto per la riproduzione audio a 2x

Sincronizzazione cloud per accedere alle note da più dispositivi

per accedere alle note da più dispositivi Trascrizione on-device per proteggere la privacy

per proteggere la privacy Interfaccia minimalista progettata per favorire l’inclusività e l’accessibilità

Grazie alla sua capacità di trasformare le registrazioni vocali in note ben strutturate e comprensibili, Cleft Notes si rivela uno strumento prezioso per chi preferisce parlare invece di digitare, incluse le persone con ADHD o altre condizioni che rendono difficile la scrittura.

Perché usare Cleft Notes

Cleft Notes offre numerosi vantaggi per chi desidera catturare idee, riassumere riunioni o semplicemente prendere appunti in modo più efficiente. Ecco alcuni motivi per utilizzare questa app basata sull’AI:

Organizzazione istantanea delle note : l’app utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per aggiungere intestazioni, punti e struttura alle note vocali trascritte, rendendole facili da comprendere e consultare. Questo processo automatizzato semplifica notevolmente l’organizzazione delle informazioni.

: l’app utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per trascritte, rendendole facili da comprendere e consultare. Questo processo automatizzato semplifica notevolmente l’organizzazione delle informazioni. Condivisione semplificata : Cleft Notes crea un link contenente sia la registrazione audio originale che le note testuali generate, consentendo a tutti i membri del team di accedere alle informazioni nel formato preferito.

: Cleft Notes crea un link contenente sia la registrazione audio originale che le note testuali generate, consentendo a tutti i membri del team di accedere alle informazioni nel formato preferito. Comunicazione asincrona efficace : L’app incoraggia la generazione di idee, la comunicazione asincrona e la pianificazione.

: L’app incoraggia la generazione di idee, la comunicazione asincrona e la pianificazione. Riassunti di riunioni e sessioni di brainstorming : I team possono utilizzare il servizio per riassumere riunioni, sessioni di brainstorming o chiamate con i clienti, e condividere facilmente le note dettagliate con il resto del gruppo.

: I team possono utilizzare il servizio per riassumere riunioni, sessioni di brainstorming o chiamate con i clienti, e condividere facilmente le note dettagliate con il resto del gruppo. Cattura di idee on-the-go: L’app consente di registrare pensieri e riflessioni in qualsiasi momento, sfruttando l’AI per organizzare le note e identificare i temi chiave, un vantaggio notevole durante riunioni o lezioni.

Sviluppi futuri di Cleft Notes

L’azienda che sviluppa il servizio ha pubblicato la roadmap di tutte le evoluzioni future di questo servizio. Per esempio possiamo leggere che in questo momento sono in fase di ultimazione:

Il supporto per Apple Watch

Il supporto per Android e Windows

Il supporto dell’app di promemoria Things

Il supporto per l’app Craft

La modalità offline

Il supporto alle note vocali di iOS

L’importazione di note dall’app Note di iOS

Il supporto a Notion

Il supporto all’app Mail

I Widget

Il supporto all’app Bear

La lettura vocale delle note scritte

E molto altro.

Quanto costa Cleft Notes

L’app Cleft Notes offre diverse opzioni di prezzo per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Per iniziare, è disponibile un periodo di utilizzo gratuito limitato. Questo consente agli utenti di provare l’app e valutarne le funzionalità prima di effettuare un acquisto.

Per un utilizzo più frequente, è disponibile un piano di abbonamento mensile a partire da soli 5 dollari. Questo piano è ideale per coloro che desiderano sfruttare appieno le potenzialità di Cleft Notes senza impegnarsi in un acquisto a lungo termine.

Per coloro che preferiscono un’opzione più duratura, è disponibile la Cleft Desktop License al costo di 30 dollari all’anno. Questa licenza include:

Un’app nativa per macOS

La possibilità di utilizzare la propria chiave OpenAI

1 anno di aggiornamenti

Un’altra opzione interessante è la sottoscrizione Cleft Cloud AI a 5 dollari al mese. Questa sottoscrizione offre:

AI avanzata e trascrizione

Sincronizzazione cloud tra dispositivi

tra dispositivi Accesso alle app iOS e Vision Pro

Sia la Cleft Desktop License che la sottoscrizione Cleft Cloud AI offrono un periodo di prova gratuito limitato, consentendo agli utenti di valutare le funzionalità prima dell’acquisto.

Al momento le note sono limitate a 10 minuti di parlato per la versione gratuita.

In conclusione

Cleft Notes sembra un’applicazione davvero utile per catturare idee, riassumere riunioni e organizzare in modo efficiente le note vocali. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per trascrivere e strutturare le registrazioni rende il processo di presa appunti più agevole e accessibile, specialmente per chi preferisce parlare invece di digitare.

Grazie alle sue funzionalità di sincronizzazione cloud e condivisione di link, l’app facilita la collaborazione e la comunicazione all’interno dei team. Che si tratti di sessioni di brainstorming, chiamate con i clienti o pianificazione di progetti, Cleft Notes offre un modo efficiente per catturare e organizzare le informazioni.