Apple ha svelato i nuovi modelli di iPad Pro 2024 durante l’evento “Let Loose“, introducendo un design elegante con uno spessore di soli 5.3 mm per il modello da 11 pollici e 5.1 mm per quello da 13 pollici. Dotato del potente chip M4, questo iPad Pro promette prestazioni superiori persino a un Mac, grazie al suo processore a 3nm.

Vediamo le caratteristiche principali dell’iPad Pro 2024, evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente, il nuovo chip M3, e gli accessori aggiornati come l’Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard.

Caratteristiche principali dell’iPad Pro 2024

L’iPad Pro 2024 si distingue per l’introduzione di un display Tandem OLED con tecnologia Ultra Retina XDR, disponibile sia nella versione da 11 pollici che in quella da 13 pollici.

Questo schermo offre una luminosità di base di 1.000 nit, che può raggiungere picchi di 1.600 nit, supportando così contenuti HDR per una qualità visiva senza precedenti.

Motore di Prestazione: Il Chip M4

Il cuore pulsante dell’iPad Pro 2024 è il nuovo chip M4, realizzato con un processo produttivo di seconda generazione a 3nm. Questo chip si compone di un CPU a 10 core, suddivisi in 4 core dedicati alle prestazioni e 6 core all’efficienza, risultando 1,5 volte più veloce del precedente M2.

Il GPU a 10 core, anch’esso parte del M4, offre prestazioni quattro volte superiori rispetto al M2, con supporto per il ray tracing accelerato hardware e caching dinamico.

Innovazioni Fotografiche e di Connettività

L’iPad Pro 2024 è equipaggiato con una nuova fotocamera posteriore da 12 megapixel e un flash adattivo True Tone.

La fotocamera anteriore è ora posta sul lato lungo, per migliorare l’uso durante le videochiamate.

Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo supporta Thunderbolt 3 e USB 4, permettendo trasferimenti dati fino a 40Gbps e la connessione a monitor esterni. È inoltre compatibile con Wi-Fi 6E e 5G nelle varianti Wi-Fi+Cellular.

Opzioni di Archiviazione e Design

Disponibile nelle opzioni di archiviazione da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB, l’iPad Pro 2024 si presenta con uno spessore di soli 5.3 mm per il modello da 11 pollici e 5.1 mm per quello da 13 pollici, mantenendo un design elegante e sottile.

La compatibilità con il nuovo Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard amplia ulteriormente le capacità creative e produttive di questo dispositivo.

Queste caratteristiche posizionano l’iPad Pro 2024 come un leader nel settore dei dispositivi mobili di alta gamma, offrendo agli utenti professionali e creativi una piattaforma potente e versatile per una vasta gamma di applicazioni.

Differenze tra iPad Pro 2024 e iPad Pro 2022

Caratteristica iPad Pro 2022 iPad Pro 2024 Processore Chip M2 Chip M4 Prestazioni CPU Fino a 1,8 volte più veloce Fino a 1,5 volte più veloce Prestazioni GPU Fino a 2 volte più veloce Fino a 4 volte più veloce Display Liquid Retina XDR da 11″ o 12,9″ Liquid Retina XDR da 11″ o 12,9″ (OLED) Frequenza di aggiornamento ProMotion 120Hz ProMotion 120Hz (Adaptive 120Hz su modello OLED) RAM 8 GB o 16 GB 8 GB o 16 GB Archiviazione 128GB, 256GB, 512GB, 1TB o 2TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB o 2TB Fotocamere posteriori Doppia 12MP (grandangolo e ultra grandangolo) Doppia 12MP (grandangolo e ultra grandangolo) Fotocamera frontale 12MP TrueDepth 12MP TrueDepth (con Center Stage) Connettività Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, USB-C Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, Thunderbolt 3 Durata della batteria Fino a 10 ore Fino a 12 ore Sistema operativo iPadOS 15 iPadOS 17 Design Bordo piatto in alluminio Bordo piatto in alluminio Colori Grigio siderale, Argento, Argento Polare Grigio siderale, Argento, Argento Polare, Blu Notte Prezzo A partire da € 899 A partire da € 1.099 Disponibilità Disponibile Disponibile a partire dal 15 maggio 2024

Il nuovo chip M3 e le prestazioni

L’introduzione del chip M4 nel nuovo iPad Pro 2024 segna un notevole avanzamento tecnologico. Questo processore è costruito su un processo produttivo di seconda generazione a 3nm, che migliora significativamente sia le prestazioni che l’efficienza energetica rispetto ai suoi predecessori.

Architettura e Prestazioni del CPU : Il chip M3 è dotato di un CPU con core dedicati alle prestazioni e all’efficienza. Rispetto al chip M1, i core di prestazione sono migliorati del 30%, mentre i core di efficienza presentano un incremento del 50%. Questo equilibrio tra potenza e consumo energetico permette all’iPad Pro 2024 di gestire operazioni complesse con maggiore rapidità, mantenendo al contempo un’ottima durata della batteria.

: Il chip M3 è dotato di un CPU con core dedicati alle prestazioni e all’efficienza. Rispetto al chip M1, i core di prestazione sono migliorati del 30%, mentre i core di efficienza presentano un incremento del 50%. Questo equilibrio tra potenza e consumo energetico permette all’iPad Pro 2024 di gestire operazioni complesse con maggiore rapidità, mantenendo al contempo un’ottima durata della batteria. Innovazioni nel GPU : Il GPU del M4 introduce una nuova architettura che supporta il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware, grazie al Dynamic Caching. Queste tecnologie non solo migliorano la qualità grafica dei contenuti ma offrono anche una fluidità e una risposta visiva superiore, essenziali per professionisti e creativi che lavorano con grafica intensiva.

: Il GPU del M4 introduce una nuova architettura che supporta il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware, grazie al Dynamic Caching. Queste tecnologie non solo migliorano la qualità grafica dei contenuti ma offrono anche una fluidità e una risposta visiva superiore, essenziali per professionisti e creativi che lavorano con grafica intensiva. Integrazione con Software Professionale: Con l’aggiornamento dei software Logic Pro e Final Cut Pro, ora disponibili sull’iPad Pro, gli utenti possono sfruttare funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Questo rappresenta un salto qualitativo nell’editing audio e video, rendendo queste operazioni più intuitive e accessibili direttamente dal tablet.

Queste caratteristiche posizionano l’iPad Pro 2024 come una scelta ideale per chi cerca un dispositivo non solo all’avanguardia nella tecnologia, ma anche capace di supportare un’ampia gamma di applicazioni professionali senza compromessi.

Accessori aggiornati: Apple Pencil e Magic Keyboard

L’Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard sono stati rinnovati con funzionalità avanzate per migliorare ulteriormente l’esperienza utente con l’iPad Pro 2024. Questi accessori non solo completano il dispositivo ma espandono le possibilità di utilizzo in ambiti professionali e creativi.

Apple Pencil Pro

Il nuovo Apple Pencil Pro è venduto al prezzo di € 149,00 e introduce significative innovazioni tecnologiche. Dotato di punte intercambiabili, il dispositivo permette agli utenti di personalizzare l’esperienza di scrittura e disegno. Una delle caratteristiche più interessanti è il gesto “squeeze”, che attiva funzioni contestuali, rendendo l’interazione più intuitiva e fluida.

Le nuove funzionalità includono sensori aggiuntivi che migliorano la funzionalità complessiva e il supporto per il feedback aptico, che fornisce una risposta tattile durante l’uso.

Un giroscopio migliorato consente regolazioni precise dell’angolo e una migliore rilevazione del movimento sopra lo schermo, essenziali per professionisti del disegno e della grafica. Questo pennino è compatibile con i nuovi modelli di iPad Air e iPad Pro.

Magic Keyboard

La Magic Keyboard è stata progettata specificamente per il nuovo iPad Pro con chip M4 e si presenta in due varianti: una per il modello da 13 pollici al prezzo di € 399,00 e una per il modello da 11 pollici a € 349,00. Entrambe le versioni sono disponibili in nero e bianco, offrendo opzioni stilistiche per ogni preferenza.

Questo accessorio ora include una nuova linea di tasti funzione e un trackpad più sensibile e preciso, migliorando notevolmente l’efficienza nell’uso quotidiano.

Il design più sottile e la connessione magnetica tramite Smart Connector per alimentazione e dati, insieme alla porta USB-C per la ricarica, rendono la Magic Keyboard estremamente funzionale e versatile.

La compatibilità tra l’iPad Pro 2024 e questi accessori aggiornati assicura che gli utenti possano sfruttare al massimo le potenzialità del dispositivo, sia in termini di produttività che di creatività.

Prezzi e disponibilità

L’iPad Pro 2024 si presenta sul mercato con una struttura di prezzi ben delineata e opzioni di preordine già disponibili, evidenziando la sua accessibilità e la prontezza di Apple nel soddisfare le esigenze dei consumatori.

Le varianti da 11 pollici e 13 pollici offrono diverse configurazioni di memoria, rispondendo così a una vasta gamma di esigenze professionali e creative.

Varianti e Prezzi

Il modello da 11 pollici dell’iPad Pro 2024 è disponibile nei seguenti tagli di memoria e prezzi:

256GB : 1.219 €

: 1.219 € 512GB : 1.469 €

: 1.469 € 1TB : 1.949 €

: 1.949 € 2TB: 2.429 €

Parallelamente, il modello da 13 pollici è proposto a:

256GB : 1.569 €

: 1.569 € 512GB : 1.819 €

: 1.819 € 1TB : 2.299 €

: 2.299 € 2TB: 2.779 €