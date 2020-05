Il framework WOOP per raggiungere gli obiettivi e l’app dedicata

Credo che più o meno tutti siamo coscienti delle nostre debolezze e siamo anche abbastanza convinti di ciò che vogliamo. Il problema è ridurre le debolezze per raggiungere ciò che vogliamo. Per esempio potremmo voler un bel fisico in salute, ma la nostra voglia di cioccolata o pizza potrebbe prevalere. Così come potremmo sostituire la corsa giornaliera con una bella maratona su Netflix seduti sul divano.

Come fare, quindi, per aiutare noi stessi nel raggiungere gli obiettivi? A tal proposito dei sociologi hanno messo a punto il framework WOOP. Questi è un acronimo che sta per:

W: Wish . Il nostro obiettivo. Ciò che ci piacerebbe raggiungere. “Un fisico migliore”, “bei voti a scuola” ecc.

. Il nostro obiettivo. Ciò che ci piacerebbe raggiungere. “Un fisico migliore”, “bei voti a scuola” ecc. O: Outcome . Quale è il risultato migliore che voglio ottenere dal mio obiettivo? Gli addominali? 10 in matematica?

. Quale è il risultato migliore che voglio ottenere dal mio obiettivo? Gli addominali? 10 in matematica? O: Obstacle . Gli ostacoli. Cosa mi frena dal raggiungere questo obiettivo? Cosa mi porta ogni volta a non ottenerlo?

. Gli ostacoli. Cosa mi frena dal raggiungere questo obiettivo? Cosa mi porta ogni volta a non ottenerlo? P: Plan. Il piano che devo seguire per raggiungere l’obiettivo. Il più dettagliato possibile, giorno per giorno.

WOOP è una pratica che va ripetuta ogni giorno. Ogni giorno devo chiedermi qual è l’obiettivo, cosa voglio ottenere, cosa mi ostacola e seguire il piano. Una sorta di esercizio mentale da ripetere per auto spronarsi.

È scientificamente provato che chi segue il metodo WOOP ha molte più probabilità di raggiungere il proprio scopo.

Per aiutarvi in questa direzione c’è anche un’app per iOS. L’app vi aiuta a seguire il framework ogni giorno per tenere traccia dei progressi. Pesa 46,2 MB e si scarica gratuitamente nell’App Store.