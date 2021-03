Melamorsicata nel 2004

Era marzo del 2004 quando decisi di aprire Melamorsicata.it Ero all’università all’epoca e internet non era diffuso come adesso. C’era molto poco sul panorama italiano. Probabilmente i siti sul mondo Apple in Italia si contavano sulle dita delle mani.

Comprai il mio primo iBook G4 un anno prima. Ero stufo di Windows 95 e dal rumoroso Compaq che acquistai con i soldi della borsa di studio dell’università. In biblioteca spesso gli studenti si giravano verso di me quando le ventole iniziavano a girare a pieno ritmo e poi si scaldava molto. In estate era impossibile usarlo.

Così comprai un iBook leggendo un annuncio su un forum. Tra l’altro il computer era descritto con una configurazione superiore a quella reale. Il mio approdo nel mondo Apple iniziò con una fregatura. Presto però mi accorsi dei vantaggi del nuovo computer.

In biblioteca mi osservavano non per le ventole rumorose ma perché il computer tutto bianco era molto bello. Era affidabile, veloce e OS X con il tema Aqua era molto bello da usare. I pulsanti sembravano caramelle. Così decisi di raccontare questo passaggio da Windows a Mac in un sito.

Articolo dopo articolo mi trovai a trasformare quel passatempo in un lavoro vero e proprio. Una sorta di passione quotidiana per rilassare la mente. Un’attività che continua ancora oggi perché non ho più smesso.

Sono passati 17 anni da quel 18 marzo del 2004. Ero un ragazzino di 21 anni e questo sito è cresciuto praticamente con me, anche perché sono sempre stato l’unico autore. Probabilmente lo stile di scrittura si è evoluto con me, così come è cambiata Apple.

Nel 2004 la società aveva lanciato da poco l’iPod in Italia e l’iPhone non esisteva. Steve Jobs era tornato a essere CEO dalla società da appena 6 anni. Ora, a distanza di 32.000 articoli scritti, c’è stata questa sorta di storytelling su due binari: da un lato io che crescevo con la mia vita e dall’altra Apple con la sua evoluzione.

Sono stati 17 anni che ho passato anche con voi. È stato bello incontrare molti di voi in giro per il mondo. Ricordo ancora Angelo che mi invitò a mangiare nel suo ristorante di Londra, il coinquilino di Dora di Parigi, incontrata per caso a Madrid, che si è scoperto mio grande fan, ma anche lettori incontrati per caso durante colloqui di lavoro, cene con amici o amici di amici.

Spesso vi incontro sui social network, tra una chiacchiera e l’altra, dove mi ricordate delle dirette Apple con DJ Frank, quando Apple non faceva ancora i suoi streaming e le notizie arrivavano solo testualmente in differita. Oppure quando ci mettemmo tutti in fila per comprare l’iPhone 4 all’Apple Store di Roma Est, ormai chiuso.

17 anni permettono di avere tanti ricordi e sono tutti molto belli. Grazie a tutti voi per questi splendidi anni insieme e spero ve ne saranno tanti altri. Buon compleanno Melamorsicata. Un anno alla maggiore età.