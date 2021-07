Il Mac mini è di sicuro un’ottima soluzione per chi non vuole un iMac. Una volta acquistato possiamo associargli uno schermo anche più ampio di quello da 24,5” presente negli iMac. Inoltre possiamo associare una tastiera e mouse che già abbiamo.

Se ne avete uno sapete che per collegare delle periferiche dovrete ricorrere al retro del computer. A tal proposito Satechi ha realizzato un hub che consente di avere le porte d’avanti.

Lo Stand & Hub offre:

1 porta USB-C

3 porte USB-A

1 ingresso di card microSD e card SD

Un jack da 3,5 mm per le cuffie

L’hub ha anche un vano per installare un disco SSD M.2 SATA, con tanto di giravite per installarlo. Installandone uno da 1 TB avrete un disco aggiuntivo per il Mac mini.

L’accessorio è delle stesse dimensioni del Mac mini, quindi si adatta perfettamente sotto alla base. È compatibile con tutti i Mac mini dalla versione 2018 e successivi.

Lo Stand & Hub di Satechi si trova su Amazon dove è venduto per 74,99 €.