Siete rimasti a secco di nuove app per Mac? Avete inserito alcune app nella vostra lista dei desideri e attendete gli sconti? Provate a dare un’occhiata al bundle di Applaudables per comprendere se c’è la vostra app.

Questo pacchetto cumulativo contiene 12 software per macOS. Se acquistati singolarmente hanno un valore di 350 $, ma prese in questo bundle costano 75 $. Nello specifico all’interno troverete le licenze per:

Aeon Timeline 3 : un software per tracciare la vostra attività quotidiana nel Mac. Utile per tracciare i tempi sui progetti.

: un software per tracciare la vostra attività quotidiana nel Mac. Utile per tracciare i tempi sui progetti. BetterZip 5 : uno dei migliori software di compressione dei file.

: uno dei migliori software di compressione dei file. Daisy Disk : analizza il disco del Mac e vi aiuta a comprendere come è utilizzato lo spazio.

: analizza il disco del Mac e vi aiuta a comprendere come è utilizzato lo spazio. Unclutter : un cassetto a scomparsa nel Mac dove inserire file, note e copia/incolla.

: un cassetto a scomparsa nel Mac dove inserire file, note e copia/incolla. Path Finder 10 : un file manager.

: un file manager. Permute 3 : per convertire i file video e audio in vari formati.

: per convertire i file video e audio in vari formati. Squash 3 : comprime la grandezza delle immagini preservandone la qualità.

: comprime la grandezza delle immagini preservandone la qualità. Unite 4 : trasforma le web app in app gestibili dal Dock del Mac.

: trasforma le web app in app gestibili dal Dock del Mac. Default Folder X : aggiunge elementi al Finder con due barre laterali.

: aggiunge elementi al Finder con due barre laterali. TextSoap 9 : trasforma e pulisce il testo velocemente.

: trasforma e pulisce il testo velocemente. TextSniper : cattura il testo nelle immagini in qualsiasi pagina.

: cattura il testo nelle immagini in qualsiasi pagina. uBar 4: un Dock alternativo per macOS.

Trovate l’Applaudables bundle nel sito ufficiale per un periodo di tempo limitato.