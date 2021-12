Ve lo ricordate Hugo Barra? Fu vice presidente di Android, per poi diventare vice presidente di Xiaomi e vice presidente della realtà aumentata di Meta (ex Facebook). Di recente Barra è diventato CEO della startup Detect.

Si tratta di un’azienda che ha realizzato un kit per realizzare il kit molecolare a casa. Il dispositivo si chiama Detect Covid-19 Test e attualmente è andato completamente a ruba con scorte tutte terminate.

Anzichè fare file interminabili in farmacia, il dispositivo permette di realizzare un test medico a casa e avere il risultato entro 1 ora. Il tutto è certificabile. Basta pagare 20 $ per avere una sessione da remoto con una struttura medica che verifica la corretta esecuzione del test. La sessione è opzionale. Se vi serve un test per vostra conoscenza potete farlo.

Per utilizzare Detect bisogna seguire 3 semplici step:

Si prende un tampone monouso presente nel kit e lo si passa in fondo a entrambe le narici Si intinge il tampone nella soluzione Con un contagocce si versano poche gocce nel Detect Hub e dopo 55 minuti si riceve il risultato.

L’accuratezza del test è del 97,3% ed è più sensibile di 53 volte rispetto al test igienico casalingo in vendita in farmacia. Esiste anche un’app per tenere traccia di tutti i test effettuati.

Il prezzo del kit è di 75 $ con hub incluso. Quest’ultimo può essere riusato. Il kit con il necessario per un test costa 49 $. Considerate che un tampone molecolare costa in media 75 € quindi il prezzo è in linea.