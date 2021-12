Fino al mese scorso era conosciuta come RaiPlay Radio, ma ora si chiama RaiPlay Sound. Si tratta dell’app ufficiale della RAI per raccogliere i suoi contenuti audio. Se RaiPlay è genericamente utilizzato per il servizio di streaming video, RaiPlay Sound è per le trasmissioni radio, podcast e audiolibri.

Considerando che i contenuti generati nei canali RAI sono di tutti gli italiani, visto che si tratta di una produzione sovvenzionata in buona parte dal canone, è possibile accedere a essi nell’app gratuitamente. Oppure se vogliamo essere puntigliosi diciamo che li abbiamo già pagati.

Nell’app ci sono gli ultimi 7 giorni in replica delle 12 stazioni radio della RAI, oltre a una raccolta di podcast prodotti dalla RAI, ma anche degli audiolibri. Non per ultima una raccolta di film in audiodescrizione.

I contenuti possono essere anche scaricati offline per l’ascolto senza connessione e c’è la funzione segnalibri per mettere un marker durante un audio, al fine di ritrovarlo con una nota quando serve. Inoltre c’è la possibilità di creare playlist e impostare uno sleep timer.

L’app per iPad, iPhone e Apple Watch, oltre a essere fruibile dal sito ufficiale di RaiPlay Sound. L’app sembra avere ancora dei problemi considerando che le 373 recensioni hanno portato a un punteggio di 1,6 stelline. Per esempio la sincronizzazione con l’Apple Watch lascia molto a desiderare.

Trovate l’app nell’App Store. Pesa 165,2 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.