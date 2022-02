L’avviso di chiusura tab di Safari in Snow Leopard

Vi è mai capitato di chiudere Safari per errore? Magari state scrivendo qualcosa in una pagina, avete tanti tab aperti, pagine, state chattando con qualcuno, video chiamando gli amici e all’improvviso si chiude tutto. A me è capitato molte volte con le conseguenti parolacce.

Capita spesso di premere per sbaglio la scorciatoia sbagliata di tasti. Per esempio spesso digito CMD + A per selezionare tutto il testo, ma anche CMD + W per chiudere il tab corrente. Il problema è che CMD + Q è proprio lì vicino. Questi due tasti chiudono Safari all’istante, le relative pagine e tab aperti. Un disastro.

Gli altri browser come Chrome e Firefox hanno dei check per evitare le chiusure accidentali. Per esempio Chrome chiede di premere la scorciatoia di tasti due volte di seguito, mentre Firefox chiede di confermare la chiusura.

Fino a OS X Snow Leopard anche Safari aveva questa opzione. Bastava attivarla nelle preferenze. Nel 2010, con l’arrivo di OS X Lion, la società ebbe la poco brillante idea di eliminarla. Al suo posto l’opzione “Riapri tutte le finestre dell’ultima sessione” sotto il menu Cronologia.

La riprogrammazione delle scorciatoie di tastiera in Safari

Certo è comodo riaprire tutte le pagine e le finestre all’apertura di Safari, ma sarebbe altrettanto utile non chiuderle per sbaglio. Quindi come fare?

Ho cercato per molto tempo un’estensione in grado di ripristinare l’opzione del banner di conferma come avveniva in passato, ma non l’ho trovata. Ciò che ho trovato è un trucco per evitare le chiusure accidentali. In pratica bisogna riprogrammare la scorciatoia CMD + Q in Safari e renderla più difficile, tipo CMD + Option + Q. Così saremo sicuri di dover metterci di impegno per chiudere il browser.

Per riprogrammare la scorciatoia fate come segue:

Aprite Preferenze di Sistema > Tastiera > Abbreviazioni Si aprirà una finestra con due grandi aree: una di sinistra con un elenco e una di destra con il dettaglio A sinistra selezionate “Abbreviazioni app” e premete sul pulsante + sotto l’area di dettaglio più grande Nel popup che si aprirà fate come segue:

Applicazione : selezionate Safari nell’elenco

: selezionate Safari nell’elenco Titolo menu : Esci da Safari (scrivete queste esatte parole)

: Esci da Safari (scrivete queste esatte parole) Abbreviazione da Tastiera: premete i pulsanti CMD + Option + Q Confermate premendo su “Aggiungi” e chiudete Preferenze di Sistema

Ora Esci da Safari richiederà di premere CMD + Option + Q

Se avete fatto tutto bene tornando in Safari e premendo in alto nel menu Safari, vedrete che nell’ultima riga accanto a Esci da Safari c’è la nuova combinazione di tasti da premere per chiudere il browser.

Non vi rimarrà che testare premendo CMD + Q per vedere che il browser non si chiude più. Per farlo serve la nuova combinazione CMD + Option + Q.