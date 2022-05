Di solito si inizia un articolo specificando se si tratta di un contenuto sponsorizzato. In questo caso il disclaimer è inverso, perché questo non è un contenuto sponsorizzato. La verità dei fatti è che di recente ho iniziato il trattamento con Invisalign per correggere i denti dell’arcata inferiore. Denti che ho po’ storti dall’adolescenza.

Quindi in questo percorso mi sono chiesto se ci fossero delle app per Invisalign in grado di aiutarmi a gestire il trattamento. Prima di iniziare creiamo un po’ di contesto per capire di cosa si tratta.

Che cos’è Invisalign

Da ragazzino ho portato l’apparecchio per i denti. Il filo metallico posto sui denti. Quello tanto odiato dagli adolescenti perché fa apparire degli sfigati. L’ho portato solo sull’arcata superiore e infatti lì i denti sono dritti.

Il problema è che avrei dovuto portarlo anche nell’arcata inferiore, perché nel tempo qualcuno si è spostato. Così ormai prossimo agli anta, ho deciso di sistemare questa situazione.

Fortunatamente non è più necessario portare il filo metallico, anche perché non l’avrei mai messo. Esistono soluzioni meno invasive ma altrettanto efficaci, come l’Invisalign. Questo trattamento prevede l’uso di mascherine trasparenti da applicare sui denti. Il risultato è praticamente invisibile.

Le mascherine si cambiano ogni 7-10 giorni e sono stampate 3D dalla Align Technology. Si riceve il kit con tutte le bustine contenenti l’arcata superiore e quella inferiore. Allo scadere della settimana si butta via la vecchia e si posiziona la nuova. In questo modo, mascherina dopo mascherina, i denti si spostano gradualmente fino a ottenere il risultato finale. In media sono necessari 6-8 mesi.

Per avere un effetto reale bisogna indossarla 22 ore al giorno. In pratica va tolta per un massimo di 2 ore al giorno, cioè solo quando si mangia.

Ma come gestire tutto questo per 6-8 mesi? Esistono delle app che aiutano nel processo.

My Invisalign

L’app My Invisalign

Si tratta dell’app ufficiale di Invisalign. Per funzionare c’è bisogno che il dentista che ci fa sottoscrivere il trattamento condivida ClinCheck: l’abilitazione nei server di Invisalign.

Per usare l’app, infatti, l’utente sarà riconosciuto scansionando il codice a barre stampato sulle bustine degli aligner trasparenti. In questo modo nell’app avremo il caricamento di tutto il trattamento.

La funzione Invisalign Virtual Care consente di collezionare le foto scattate ai propri denti, per verificare i progressi. Le foto possono anche essere condivise con il proprio medico per ottenere feedback.

Un timer interno consente di monitorare le ore in cui si indossa il dispositivo, ricevendo un promemoria quando cambiare unità. Al termine si può anche creare un video con il progresso dei denti da condividere con i familiari e amici.

La versione per Apple Watch permette di vedere le statistiche degli obiettivi raggiunti, ricevere notifiche e monitorare i tempi in cui non si indossano gli allineatori.

My Invisalign pesa 202,7 MB e si scarica gratuitamente nell’App Store.

Invisalign Photo Uploader

L’app Invisalign Photo Uploader

Quest’app è stata creata dalla stessa azienda ma per i dentisti. È un esempio di come i prodotti Apple, come iPhone e iPad, possano essere usati anche in ambito lavorativo.

L’app Invisalign Photo Uploader, infatti, permette di scattare delle foto ai denti dei pazienti per le varie arcate, caricandole tutte nei server di Invisalign per richiedere le mascherine.

L’app si collega all’account Invisalign Doctor Site. Il peso dell’app è di 109,3 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.

TrayMinder Aligner Tracker

L’app TrayMinder Aligner Tracker

La dottoressa Melissa Bailey ha deciso che l’app ufficiale di Invisalign non era abbastanza, quindi ha creato la sua. Ne è nato TrayMinder Aligner Tracker per iPhone e Apple Watch.

Quest’app funziona anche con gli allineatori trasparenti non necessariamente di marca Invisalign, quindi anche con Clear Correct, Clarity, Dr Smile e altri. Basta impostare la durata del trattamento nella fase di onboarding per iniziare il proprio percorso.

L’app consente di tracciare per quante ore le indossiamo al giorno, cronometrare le pause in cui non le indossiamo, ricevere una notifica che ci ricorda di indossarle, ricordarci quando cambiarle e così via.

All’interno c’è un calendario per ricordare appuntamenti con il dentista e tracciare le giornate del trattamento. Si possono anche scattare selfie ai denti per monitorare i progressi.

In pratica TrayMinder Aligner Tracker funziona come l’app nativa, ma va bene anche per gli aligner non di Invisalign. L’app pesa 76,4 MB e si scarica gratuitamente nell’App Store. Alcune funzioni, come la rimozione della pubblicità e l’uso dell’app per Apple Watch, costano 1,99 €.