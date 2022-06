Major League Soccer su Apple TV

Apple ha nel suo servizio di streaming film e serie TV. Questi in gergo tecnico sono chiamati VOD (Video On Demand), quindi sono contenuti accessibili in streaming quando l’utente li vuole vedere. A breve, però, l’Apple TV gestirà le partite di calcio in streaming.

L’azienda di Cupertino ha annunciato un accordo di 10 anni con la MLS (Major League Soccer): la lega americana e canadese di calcio. L’accordo prevede di attivare il servizio nel 2023 fino al 2032.

Le partite in live streaming su Apple TV

Le partite saranno date in live streaming. Probabilmente forte dell’esperienza pluriennale dello streaming degli eventi per il lancio di nuovi prodotti, che sono visti da milioni di persone durante la diretta, la società utilizzerà quelle tecnologie per le partite di calcio in streaming.

Il tutto sarà gestito nell’app di Apple TV mediante una sezione dedicata. Sezione che offrirà partite settimanali. Contenuti che la società fa sapere saranno in parte gratuiti, ma in parte richiederanno un abbonamento aggiuntivo di cui al momento non conosciamo l’entità.

Oltre alle partite, Apple fa sapere che gestirà l’accordo anche per fornire il dietro le quinte delle partite e soprattutto mostrare i risultati in tempo reale nei suoi sistemi operativi.

Quindi ci saranno i replay dei momenti più importanti della partita, le analisi in tempo reale e altri contenuti.

La cronaca della partita sarà disponibile in inglese e in spagnolo. Se le partite riguarderanno squadre canadesi ci sarà anche la cronaca in francese.

Una sezione speciale in Apple News, che vi ricordo è un servizio non disponibile in Italia, permetterà di leggere le notizie e le anticipazioni dei match.

Come funziona la MLS

La prima edizione della Major League Soccer si giocò nel 1996 e vi fanno parte 29 squadre degli Stati Uniti e Canada, che diventeranno 32 entro il 2028.

Durante ogni campionato le squadre concorrono con un calendario asimmetrico a due premi: il Supporters’ Shield e la MLS Cup dopo i playoff. Interessante sapere anche che ogni squadra appartiene, oltre al proprietario della singola squadra, anche alla MLS stessa.

I giocatori non firmano l’ingaggio con la singola squadra ma con il campionato, quindi possono essere spostati tra le varie squadre della lega durante la fase di calcio mercato e non possono rifiutare l’ingaggio sulla singola squadra.

Alla fine del campionato non sono previste promozioni o retrocessioni. Una squadra è o non è nel campionato ma questo lo decide la lega. Inoltre è possibile anche per una squadra cambiare città di appartenenza e spostarsi.

La MLS verrà trasmessa anche in Italia da Apple?

Considerando che la MLS viene trasmessa anche in Italia nei servizi di streaming in abbonamento, come DAZN o Sky, è probabile di sì. Al momento però non sappiamo se il servizio di Apple sarà disponibile anche in Italia o se la società preferirà distribuirlo solo in Nord America.

Per la prima volta nella storia dello sport, i fan potranno accedere a tutto da un importante campionato sportivo professionistico in un unico posto. È un sogno che diventa realtà per i fan della MLS, per gli appassionati di calcio e per chiunque ami lo sport. Nessuna frammentazione, nessuna frustrazione: solo la flessibilità di iscriversi a un servizio conveniente che ti offre tutto ciò che MLS, ovunque e in qualsiasi momento desideri guardare. Non vediamo l’ora di rendere facile per ancora più persone innamorarsi della MLS e fare il tifo per il loro club preferito.

Ha dichiarato Eddy Cue in una nota. Mentre Don Garber, commissario MLS, ha dichiarato: