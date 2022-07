Il Serpente dell’Essex su Apple TV+

La serie TV “Il serpente dell’Essex” non ha avuto una nascita facile. Il tutto inizia da un libro pubblicato nel 2017 da Sarah Perry con l’omonimo titolo. Qualche anno dopo Apple ne compra i diritti e offre la produzione esecutiva all’attrice Keira Knightley, che doveva anche recitare nella parte di protagonista.

Poi nel novembre del 2020 Keira cambia idea e decide di defilarsi dal progetto. Quindi la protagonista diventa Claire Danes nei panni di Cora Seaborne, per poi aggiungersi Tom Hiddleston e Frank Dillane.

Nel febbraio del 2021 è stato finalmente possibile l’inizio delle riprese, per arrivare su Apple TV+ nel maggio del 2022 in appena 6 puntate che, di fatto, hanno chiuso la serie per sempre.

La trama di Il serpente dell’Essex

Siamo a Londra, alla fine dell’800. La benestante Cora Seaborne diventa vedova, dopo che il suo violento marito muore dopo una malattia.

Claire Danes in “Il serpente dell’Essex”

Cora è appassionata di scienza e sente la storia di un misterioso serpente nella regione dell’Essex. Così, libera dal giogo del defunto marito, decide di spostarsi per qualche tempo nella città di Colchester insieme a suo figlio Francis e la tata Martha (l’attrice Hayley Squires).

Il suo obiettivo è dimostrare che con fatti empirici e la scienza è possibile spiegare i fenomeni mitologici. Il serpente esiste veramente? È un fossile vivente?

Nella città iniziano a sparire persone, alimentando la leggenda del serpente. Cora dovrà quindi muoversi in una cittadina dove fermentano credenze religiose, superstizioni e isterie di massa.

Qui incontra il vicario Will Ransome (l’attore Tom Hiddleston) di cui presto si innamorerà, nonostante questi abbia già una moglie.

Le mie impressioni su Il serpente dell’Essex

Di sicuro il punto di forza di questa serie è la fotografia e l’ambientazione. Si nota un grande lavoro di ricerca, per ricostruire fedelmente la vita dell’epoca.

Vedere questa serie TV è sicuramente un tuffo in un passato molto lontano. Un’epoca vittoriana, molto gotica, dove le persone vivevano in un misto di credenze, religione e contemporaneità.

Tom Hiddleston in “Il serpente dell’Essex”

Si nota come anche i più ricchi e benestanti, vale a dire chi non doveva combattere costantemente contro la fame e gli stenti, vivessero tutto sommato una vita magra considerando gli standard moderni. Una vita dove gli stimoli maggiori erano gli eventi pubblici o l’archeologia.

La stessa Cora deve attendere la morte del marito violento per ritrovare un briciolo di libertà, nonostante vivesse in una bella e lussuosa casa e appartenesse a un ceto sociale alto. Solo dopo essere diventata vedova può finalmente dedicarsi alla scienza.

La storia in generale, invece, è noiosa. Il famoso serpente si vede pochissimo, probabilmente neanche esiste (non vi dirò se apparirà per non spoilerarvi il finale). Si capisce che è solo un pretesto per avere una fotografia generale della società dell’epoca.

Frank Dillane e Claire Danes in “Il serpente dell’Essex”

Nella cittadina di Colchester si incontrano solo bifolchi ignoranti, facilmente manovrabili da un prete invasato che associa ogni minimo evento alla collera divina. Alla fine, in una sorta di isteria di massa, c’è chi giura di aver visto il serpente e chi semplicemente cerca di essere razionale.

La stessa Cora, nonostante voglia essere solo una spettatrice curiosa, a un certo punto viene considerata la fonte di sventura, colpevole solo di essere arrivata in città all’inizio delle scomparse. Come una sorta di ignorante caccia alle streghe.

Alla fine della visione delle 6 puntate, oltre ad aver sbadigliato molto, non si può fare altro che ritenersi fortunati di vivere in un’epoca non retrograda come quella. Anche se ripensando ai terrapiattisti e ai complottisti, non si può non ammettere che questo processo evolutivo sia ancora in corso.

L’accoglienza di Il serpente dell’Essex

Il cast di questa serie TV è di sicuro molto interessante, la trama è però noiosa. L’accoglienza è stata infatti molto tiepida.

Su Rotten Tomatoes ha avuto un punteggio del 76%, quindi uno dei più bassi tra le serie di Apple.

Avendo trattato tutto il libro da cui è stata scritta la serie in 6 puntate, non è previsto un seguito. Fortunatamente aggiungerei io.

Trovate Il serpente dell’Essex su Apple TV+.

Famose le sue apparizioni in “I pirati dei Caraibi”, “Star Wars” e “The Imitation Game”. ↩ La famosa Giulietta in “Romeo + Juliet”, Terminator 3, Stardust, ma soprattutto serie TV come “Homeland” e “Law & Order”. ↩ Il famoso Loki nella serie Thor e Avengers. ↩ Sense8 e Fear the Walking Dead. ↩