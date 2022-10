I nuovi dispositivi Amazon 2022

Si è tenuto pochi giorni fa l’evento Devices and Services Fall Launch Event di Amazon 2022. L’evento dedicato alla presentazione dei nuovi dispositivi creati dalla società di Seattle.

Quest’anno molte conferme e anche alcune novità. Ma vediamo cosa è stato presentato.

Kindle Scribe

Amazon Scribe

La prima novità è una versione evoluta dell’Amazon Oasis. Si chiama Amazon Kindle Scribe ed entra in un filone che i concorrenti stavano presidiando da tempo con il Kobo Elipsa, il ReMarkable o il MatePad Paper di Huawei.

Stiamo parlando del dispositivo elettronico che non serve solo a leggere ebook, ma anche a scrivere note con inchiostro e-ink grazie a una stylus.

Il Kindle Scribe ha uno schermo ampio 10,2” e una risoluzione di 300 ppi. Oltre a consentire di leggere gli eBook del Kindle Store, consente anche di scriverci sopra, oppure prendere note.

Ovviamente è possibile anche curare dei taccuini appositi, creare liste e personalizzare il tutto con una carta bianca, a righe o a quadretti. Ideale per studiare, prendere note e scrivere su PDF. I file si possono gestire e sincronizzare con l’app Kindle per ritrovarli sul computer.

La stylus, lunga 161,8 mm, ha un attacco magnetico e non richiede di essere ricaricata. Il dispositivo è grande 196 x 229 x 5,8 mm e pesa 433 grammi. La memoria interna può essere da 16, 32 o 64 GB.

Il Kindle Scribe costa 369,99 € ed è in prevendita su Amazon. Le prime spedizioni partiranno dal 30 novembre.

Kindle 2022

Kindle 2022

Chi non ha bisogno di scrivere, ma solo leggere, può contare sul nuovo Kindle 2022. Si tratta di una versione rivista del celebre ebook reader di Amazon.

Ora anche questo modello base vede crescere la risoluzione a 300 ppi. Migliorata la batteria che, con una nuova porta USB-C, una volta ricaricata permette di ottenere fino a 6 settimane di autonomia.

La società ha anche raddoppiato la capacità di storage. Ora la versione base parte con una memoria da 16 GB per archiviare migliaia di libri. Quanto bastano per una vita intera.

Il Kindle 2022 misura 157,8 x 108,6 x 8 mm e pesa 158 grammi. Lo si può pre-ordinare su Amazon per 99,99 €. Le prime spedizioni partiranno dal 12 ottobre.

Echo Dot 2022

L’Echo Dot 2022 di 5° generazione

In tema di speaker intelligenti quest’anno abbiamo due speaker aggiornati. Il primo è quello di fascia base: l’Echo Dot di 5° generazione.

Il dispositivo ha ancora una forma tonda e non ha display. L’audio è stato migliorato rispetto alla generazione precedente, per voci più nitide e bassi più profondi.

Ovviamente c’è l’integrazione di Alexa, supporta la domotica e se ne utilizziamo due avvicinati possiamo ottenere un audio in stereo.

Grande 100 x 100 x 89 mm, ha un peso di 340 grammi. Lo si può comprare su Amazon in pre-ordine per 59,99 €. Le spedizioni partiranno dal 20 ottobre.

Echo Studio 2022

Echo Studio 2022

Il secondo speaker è per chi ha bisogno di prestazioni superiori. Il nuovo Echo Studio integra 5 altoparlanti per un suono più immersivo e avvolgente, con supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Un po’ come fanno gli HomePod, grazie a un algoritmo rilevano gli ostacoli nella stanza e adattano il suono all’ambiente, per avere un audio omogeneo e pulito.

Non è l’unica cosa di Apple dalla quale Amazon ha tratto “ispirazione”. Questo modello supporta anche l’Audio Spaziale, tanto amato dagli utenti Apple perché presente in alcuni prodotti della Mela, come AirPods e MacBook.

Oltre a gestire la domotica, l’Echo Studio integra il protocollo Zigbee per diventare un hub digitale nella gestione dei dispositivi domotici.

Grande 206 x 175 mm, pesa ben 3,5 KG. Lo si può comprare in pre-ordine su Amazon per 199,99 €. Le prime spedizioni partiranno dal 20 ottobre.

Fire TV Cube 2022

Il Fire TV Cube 2022

Ci spostiamo verso la TV del salotto e troviamo alcune novità importanti. La prima è la nuova generazione del Fire TV Cube: un ibrido tra un Echo e una Fire Stick per guardare i contenuti smart nel TV di casa.

Rispetto alla Fire TV Stick 4K Max, il nuovo Fire TV Cube è potente ben il doppio grazie a un processore octa-core da 2 GHz. Utile anche per i videogame.

Grazie all’integrazione del protocollo WiFi 6E, gestisce una connessione più stile e fluida, per uno streaming senza interruzioni. Ovviamente troviamo supporto anche alla risoluzione 4K, la tecnologia Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR.

Grande 86 x 86 x 77 mm, ha un peso di 513 grammi. Lo spazio di archiviazione è di 16 GB e la memoria RAM è da 2 GB. Integra anche il bluetooth e i comandi vocali di Alexa.

Lo si può pre-ordinare su Amazon per 159,99 €. Le prime spedizioni partiranno dal 27 ottobre.

Xiaomi F2 Smart Fire TV

Xiaomi F2 Smart Fire TV

Se Sky ha creato la Sky Glass, cioè il televisore con l’integrazione del decoder Sky, Amazon ha deciso di rispondere con lo Smart Fire TV nato in collaborazione con Xiaomi.

Si tratta di una smart tv che integra il comparto hardware Fire TV di Amazon.

Questo televisore è disponibile nei tagli da 43”, 50” e 55”. Ha una risoluzione 4K Ultra HD, la tecnologia HDR 10, due altoparlanti da 12 watt, il supporto alla tecnologia Dolby e DTS. I controlli vocali di Alexa integrati.

Negli Stati Uniti e Canada avranno anche una versione QLED da 65” e 75”, con supporto a Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive, per adattare la luminosità dello schermo rispetto all’ambiente circostante.

In quest’ambito c’è anche una novità disponibile, in pre-ordine, anche per l’Italia e si tratta del nuovo telecomando Fire TV. Tra le novità di questo modello c’è la funzione “trova il telecomando”.

Basta chiedere ad Alexa di ritrovare il telecomando per farlo suonare. Inoltre ora i tasti sono retroilluminati se si muove il telecomando. Si possono anche personalizzare due pulsanti per richiamare app e comandi.

Il nuovo telecomando costa 39,99 € nel sito di Amazon e sarà spedito a partire dal 16 novembre.

Altro

Ci sono anche alcune novità che al momento non saranno disponibili in Italia. Tra queste un Echo Show con schermo da 15” con integrazione della piattaforma Fire TV. Una sorta di smart tv dallo schermo di 15” che si può anche appendere in casa.

Il nuovo router mesh eero PeE 6, per il WiFi 6 e l’associabilità fino a 100 dispositivi.

Il Blink Wired Floodlight Camera: un proiettore da interni. Il Blink Mini Pan Tilt per far ruotare le videocamere Blink Mini di 360 gradi, la nuova videocamera Spotlight Cam Pro e il robot da compagnia Astro, per controllare la casa a distanza.

Non per ultimo di importanza il dispositivo Halo Rise. È un dispositivo da posizionare sul comodino. Funziona da sveglia, luce da compagnia, ma molto più importante da dispositivo in grado di comprendere la qualità del nostro sonno.

Monitora il nostro sonno prendendo informazioni come la qualità dell’aria della stanza, la temperatura e il nostro respiro. La luce si accende gradualmente al mattino per svegliarci con naturalezza. Il prezzo previsto per la vendita è di 139,99 $.