C’è un momento, ogni tanto, in cui ci imbattiamo in qualcosa che ci fa sentire come se stessimo guardando il futuro. Ecco cosa ho pensato quando ho letto della ricerca del Flat Panel Haptics realizzato alla Carnegie Mellon University. Parla di una tecnologia che permette alle tastiere di “emergere” dallo schermo dei dispositivi touchscreen. Una vera e propria rivoluzione nel mondo dei dispositivi mobili.

Qualcosa a cui Apple sembra interessata, considerando che da anni l’azienda deposita brevetti per la costruzione di schermi touchscreen, con feedback taptici.

Una tecnologia che stupisce

La tecnologia è sviluppata dal gruppo di ricercatori Future Interfaces Group. Questa unità è riuscita a creare un sistema che permette ai tasti di una tastiera di apparire in rilievo direttamente sul display. La sensazione tattile di questi tasti è paragonabile a quella di una tastiera fisica, ma con un vantaggio notevole: quando non ne abbiamo bisogno, i tasti scompaiono, lasciando lo schermo completamente piatto.

Denominata “pop-up keyboard“, potrebbe cambiare il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi touchscreen. Una delle principali lamentele degli utenti di smartphone e tablet è infatti l’assenza di feedback tattile quando si digita sullo schermo. Ecco quindi la tecnologia della Carnegie Mellon potrebbe colmare questo divario, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso di questi dispositivi.

Come funziona la tastiera pop-up

La tastiera “pop-up” si basa sull’utilizzo di una serie di microfluidi, che scorrono all’interno di una sottile pellicola posizionata sopra il display. Quando si attiva la tastiera, i fluidi si espandono, creando dei tasti in rilievo che possono essere premuti dall’utente. Una volta che si smette di utilizzare la tastiera, i fluidi ritornano al loro stato originario, e i tasti scompaiono.

L’utilizzo di questa tecnologia non si limita però alle sole tastiere. Potrebbe essere applicata anche ad altri elementi dell’interfaccia utente, come pulsanti e slider, rendendo i dispositivi touchscreen più accessibili e intuitivi. E non dimentichiamo che la tecnologia è in continua evoluzione: non è difficile immaginare che in futuro possa essere utilizzata anche per creare interfacce tridimensionali.

A cosa serve la tastiera pop-up?

Le implicazioni di una simile sistema vanno ben oltre la semplice miglioramento dell’esperienza di digitazione. Possiamo immaginare scenari in cui la tastiera pop-up possa essere utilizzata per facilitare l’apprendimento della dattilografia ai bambini, o per rendere più accessibili i dispositivi touchscreen alle persone con disabilità.

Inoltre, l’adozione di questa tecnologia potrebbe portare a una nuova ondata di dispositivi ibridi, che combinano il meglio di entrambi i mondi: la portabilità e la versatilità degli smartphone e tablet, con il comfort e la precisione delle tastiere fisiche.

Potremmo assistere alla nascita di nuovi prodotti, come laptop ultrasottili con schermi touchscreen che integrano la tastiera pop-up, offrendo un’esperienza d’uso unica e innovativa.

Ma l’innovazione non si ferma qui. Immaginiamo per un attimo che questa tecnologia possa essere combinata con altre, come la realtà virtuale o aumentata.

Potremmo creare interfacce tattili tridimensionali che permettono agli utenti di interagire con oggetti virtuali come se fossero reali. Questo potrebbe rivoluzionare campi come il gaming, la formazione professionale e persino la medicina.

Di certo da qui ad ottenere un prodotto perfettamente funzionante, pronto per la vendita, potrebbe richiedere altri anni di ricerca e investimenti, ma vedere che qualcuno stia provando a suggerire delle soluzioni per un futuro diverso, è di sicuro interessante.

