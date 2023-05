Ci sono fenomeni strani nel settore delle grandi aziende, come quello di oggi, dove vediamo una società come Apple fatturare ben 94,8 miliardi di dollari in un trimestre, ma vedere comunque in risultato negativo perché in calo del 2,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Anche gli utili calano, ma di 1 miliardo di $, scendendo a 24,16 mld (-3%). L’utile diluito per azione arriva a 1,52 $ ad azione. Ma cosa ha portato il calo? Vediamo alcuni dati.

Fatturato per prodotto

iPhone : 51,33 mld (+1,5%)

: 51,33 mld (+1,5%) Mac : 7,17 mld (-31%)

: 7,17 mld (-31%) iPad : 6,67 mld (-13%)

: 6,67 mld (-13%) Apple Watch, Apple TV e accessori : 8,76 mld (-1%)

: 8,76 mld (-1%) Servizi: 20,91 mld (+5,5%)

Quindi reggono gli iPhone, crescono i servizi, ma crollano decisamente i Mac e vediamo anche un forte calo degli iPad. In generale è il settore dei computer che sembra essere in affanno.

Vediamo i dati per area geografica.

Fatturato per area geografica

Americhe : 37,78 mld (-8%)

: 37,78 mld (-8%) Europa : 23,95 mld (+2,8%)

: 23,95 mld (+2,8%) Cina : 17,81 mld (+3%)

: 17,81 mld (+3%) Giappone : 7,18 mld (-7%)

: 7,18 mld (-7%) Asia: 8,12 mld (+16%)

Quindi regge l’Europa e la Cina, cresce molto in Asia, probabilmente in India, ma c’è un forte calo proprio negli Stati Uniti, roccaforte della società, oltre all’ormai trend discendente in Giappone.

Altri dati

La società, nonostante tutto, fa crescere la sua spesa in ricerca e sviluppo a 7,46 mld (+16,7%).

Il margine di contribuzione dei prodotti è del 36,7%, mentre quello dei servizi è del 71%.

La società ha visto un flusso di cassa di 28,6 mld di $ e ha fatto tornare agli investitori 23 mld $. Federighi, CFO della società, ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato un piano di riacquisto di azioni proprie da 90 miliardi di $.

I debiti obbligazionari calano da 99 mld a 97 mld $.

Dal 18 maggio gli investitori riceveranno un utile di 0,28 $ ad azione.

In conclusione

Nonostante il calo del 2,5% nel fatturato di Apple nel Q2 2023 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, il colosso dell’elettronica ha comunque registrato guadagni significativi. La crescita è stata sostenuta principalmente dagli iPhone e dai servizi, mentre il settore dei computer, soprattutto i Mac, ha subito una flessione significativa.

A livello geografico, l’Europa e la Cina hanno mantenuto una crescita stabile, mentre l’Asia ha registrato un aumento notevole, probabilmente grazie al mercato indiano. Tuttavia, il calo del fatturato negli Stati Uniti e il trend discendente in Giappone rappresentano segnali preoccupanti.

Apple continua ad investire nella ricerca e sviluppo, con una spesa aumentata del 16,7%. Inoltre, il margine di contribuzione dei prodotti è del 36,7% e quello dei servizi del 71%, dimostrando il successo del settore dei servizi.

Infine, Apple ha generato un flusso di cassa di 28,6 miliardi di dollari e restituito 23 miliardi agli investitori. Il piano di riacquisto di azioni proprie da 90 miliardi di dollari, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, e il dividendo di 0,28 dollari per azione previsto per il 18 maggio, mostrano la fiducia dell’azienda nel suo futuro.