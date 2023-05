Final Cut Pro e Logic Pro per iPad

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso dai creatori di contenuti multimediali: Apple ha annunciato l’arrivo di Final Cut Pro e Logic Pro su iPad. Queste due potenti applicazioni di video editing e produzione musicale offriranno agli utenti un livello di creatività e flessibilità senza precedenti, direttamente sul loro tablet.

Final Cut Pro su iPad, un’esperienza di editing video in mobilità

Con l’introduzione di Final Cut Pro su iPad, gli utenti potranno lavorare su progetti video di alta qualità direttamente sul loro dispositivo mobile. Grazie alla potenza di iPadOS e al supporto per la nuovissima generazione di iPad, l’esperienza di video editing sarà fluida e performante. L’importante è avere un iPad con almeno un chip M1. Lo stesso presente negli attuali iMac.

Le funzionalità principali di Final Cut Pro, come la timeline magnetica, la sincronizzazione automatica dell’audio e la correzione colore avanzata, saranno disponibili anche nella versione iPad dell’applicazione. Inoltre, gli utenti potranno sfruttare la potenza del chip M1 per lavorare con formati video come il ProRes RAW, garantendo un’esperienza di montaggio professionale.

Final Cut Pro per iPad supporta l’Apple Pencil

Ma non dimentichiamo i vantaggi nell’usare un iPad: lo schermo multi-touch e il supporto dell’Apple Pencil per gestire meglio il lavoro di video editing. Ovviamente sono supportate anche le Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio per gestire le scorciatoie di tastiera.

L’interfaccia grafica è stata ottimizzata per lo schermo del tablet, ma ricordate che volendo potete collegare uno schermo esterno via USB-C come supporto.

Il chip M1 e seguenti serve anche per le opzioni di machine learning, come la possibilità di eliminare lo sfondo nelle immagini o ridurre i rumori di fondo. Non manca il supporto del formato HDR e ProRes (quest’ultimo solo con gli iPad Pro muniti di chip M2).

Logic Pro per iPad, portando la produzione musicale a un nuovo livello

Anche gli appassionati di musica e produzione audio avranno motivo di festeggiare, poiché Apple ha annunciato l’arrivo di Logic Pro su iPad. L’applicazione offrirà agli utenti tutte le funzionalità di Logic Pro per Mac, incluse le potenti funzioni di registrazione, editing, mixing e mastering.

Logic Pro per iPad integra anche la tecnologia Alchemy, che permetterà ai produttori di creare suoni unici e personalizzati grazie a una vasta gamma di sintetizzatori, campionatori ed effetti. Inoltre, sarà possibile utilizzare gli strumenti software e le librerie di suoni incluse in Logic Pro, ampliando ulteriormente le possibilità creative offerte dal software.

All’interno oltre 100 strumenti ed effetti, l’equalizzatore e una collezione di suoni utilizzabili per la produzione audio.

Integrazione tra dispositivi e flusso di lavoro ottimizzato

Logic Pro per iPad

Una delle novità più interessanti introdotte da Apple con l’arrivo di Final Cut Pro e Logic Pro su iPad è l’integrazione tra dispositivi. Gli utenti possono avviare un progetto su iPad e continuare a lavorarci su Mac, grazie alla sincronizzazione automatica dei file tramite iCloud. Questo permetterà un flusso di lavoro più efficiente e senza interruzioni, rendendo più semplice passare da un dispositivo all’altro in base alle esigenze.

Inoltre, l’integrazione tra dispositivi consentirà agli utenti di utilizzare il proprio iPad come un’estensione del proprio Mac, grazie alla funzione Sidecar. Questa funzionalità permetterà di utilizzare l’iPad come un secondo schermo o come una superficie di controllo per Final Cut Pro e Logic Pro, offrendo ancora più flessibilità nel processo creativo.

Supporto per Apple Pencil e accessori di terze parti

Final Cut Pro e Logic Pro per iPad sono ottimizzati per sfruttare al meglio l’Apple Pencil, offrendo un livello di precisione e controllo superiore durante il montaggio video e la produzione musicale. L’Apple Pencil permette, ad esempio, di eseguire tagli e modifiche con estrema accuratezza nella timeline di Final Cut Pro, oppure di suonare e registrare strumenti virtuali in Logic Pro.

Apple ha inoltre annunciato il supporto per una vasta gamma di accessori di terze parti, come tastiere MIDI, interfacce audio e controller di superficie, che permettono agli utenti di personalizzare ulteriormente la propria esperienza di utilizzo e di adattarla alle proprie esigenze.

Prezzi e disponibilità

Final Cut Pro e Logic Pro per iPad saranno disponibili per l’acquisto sull’App Store a partire dal 23 giugno 2023 nell’App Store.

Purtroppo saranno offerti solo con piano in abbonamento. Serviranno 4,99 $ al mese o 49 $ l’anno. Cifre del tutto abbordabili per chi lavora con l’editing video. Il primo mese è gratuito.

Per usare Final Cut Pro bisognerà avere un iPad con almeno un chip M1, mentre per Logic Pro un iPad con almeno un chip A12 Bionic.

Mi piace: Mi piace Caricamento...