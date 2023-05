Da quando è nato nel 2008, l’App Store di Apple è diventato uno degli store di applicazioni più popolari e rispettati al mondo. Ma come mantiene la sua reputazione di qualità e sicurezza? Come affronta le sfide legate alla violazione dei diritti d’autore, alla sicurezza e alla privacy? Ecco le risposte che Apple ha fornito nel suo Rapporto di Trasparenza 2022 per l’App Store, pubblicato recentemente.

Il report è un dettagliato resoconto delle azioni intraprese da Apple per mantenere l’integrità dell’App Store, garantire la sicurezza degli utenti e proteggere i diritti d’autore dei creatori.

Difendere la sicurezza degli utenti

Apple ha rivelato che nel 2022 ha esaminato quasi un milione di app per verificare la conformità alle sue linee guida. Di queste, più del 40% è stato rifiutato per violazioni di vario tipo, come tentativi di frode, mancato rispetto della privacy e contenuti inappropriati.

Il gigante della tecnologia ha rimarcato che il suo processo di revisione delle app è molto rigoroso, con ogni app sottoposta a un controllo scrupoloso prima di essere ammessa all’App Store. Ciò ha permesso ad Apple di intercettare e bloccare numerose app dannose o fraudolente, proteggendo così i suoi utenti.

Proteggere i diritti d’autore e la privacy

Nel 2022, Apple ha ricevuto oltre 10.000 richieste di rimozione per violazione del copyright. Di queste, circa il 70% è stato risolto rimuovendo le app in questione, dimostrando l’impegno della società nel proteggere i diritti d’autore dei creatori.

Le richieste di rimozione per violazione del copyright provengono da vari settori, tra cui l’industria musicale, i produttori di film e i creatori di software. Questo dimostra la portata globale dell’App Store e l’importanza del suo ruolo nel proteggere i diritti d’autore.

Per quanto riguarda la privacy, nel 2022 ha rifiutato più di 150.000 app perché non rispettavano le sue linee guida sulla privacy. Inoltre, Apple ha bloccato oltre 30.000 app per mancanza di consenso esplicito dell’utente per il tracciamento, come richiesto dal recente aggiornamento delle linee guida sulla privacy.

Lotta contro le app fraudolente

Un altro aspetto fondamentale del Rapporto di Trasparenza 2022 è l’azione intrapresa da Apple contro le app fraudolente. Nel corso dell’anno, Apple ha rimosso oltre 1,2 milioni di queste app e ha bloccato ulteriori 3,2 milioni di tentativi di pubblicarle sull’App Store.

Queste cifre mostrano la determinazione di Apple nel combattere la frode e nell’assicurare che solo le app legittime e sicure possano essere scaricate dai suoi utenti.

Alcuni dati

Invii di app rifiutati: 1.679.694

Sicurezza: 92.598 Prestazioni: 1.018.415 Attività sospette: 152.391 Motivi legali: 441.972



Invii di app approvati dopo il rifiuto: 253.466

App rimosse dall’App Store: 186.195

Giochi: 38.883 Utilità: 20.045 Affari: 16.997 Istruzione: 16.509 Stile di vita: 15.171



App rimosse dall’App Store soggette a richieste di rimozione del governo.

Cina continentale: 1435 India: 14 Pakistan: 10 Russia: 7 Turchia: 2 Bulgaria: 1 Cipro: 1 Hong Kong: 1 Italia: 1 Lettonia: 1 Nigeria: 1





Trovate il report completo nell’apposita pagina.

In conclusione

Il Rapporto di Trasparenza 2022 di Apple per l’App Store mette in evidenza l’impegno dell’azienda nel garantire la sicurezza degli utenti, la protezione dei diritti d’autore e il rispetto della privacy.

Attraverso un rigoroso processo di revisione delle app, Apple ha rifiutato e rimosso numerose applicazioni che violavano le sue linee guida, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per gli utenti.

La società ha anche affrontato le richieste di rimozione per violazione del copyright, dimostrando il suo impegno nel proteggere i diritti dei creatori di contenuti. Inoltre, Apple ha adottato misure per garantire la privacy degli utenti, rifiutando le app che non rispettano le linee guida sulla privacy e richiedendo il consenso esplicito per il tracciamento.

La lotta contro le app fraudolente è stata un’altra priorità, con un numero significativo di app rimosse e tentativi bloccati. Nel complesso, il rapporto evidenzia la costante attenzione di Apple per la qualità, la sicurezza e l’integrità dell’App Store, contribuendo a mantenere la sua reputazione di uno dei principali store di applicazioni al mondo.

