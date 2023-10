Il noto personaggio Bing e il suo amico Pando

La Società Italiana di Pediatria, in collaborazione con Assonidi e RAI Kids, ha lanciato una nuova campagna educativa chiamata “Le Buone Abitudini“.

Questo progetto mira a promuovere il benessere dei bambini e delle loro famiglie, incoraggiando comportamenti sani e positivi. Nello specifico sono state previste una serie di clip video che hanno come protagonista Bing. Uno dei personaggi più amati dei bambini.

Bing: Un Ambasciatore per le Buone Abitudini

Bing, un amato personaggio tra i bambini in età prescolare, diventa un ambasciatore di stili di vita sani attraverso la campagna “Le Buone Abitudini”. Questa iniziativa mira ad avvicinare i bambini e le loro famiglie a temi cruciali relativi alla loro salute e al loro benessere.

“Siamo felici che un personaggio così amato dai bambini come Bing possa diventare, grazie a questa campagna, ‘ambasciatore’ di corretti stili di vita per aiutare i nostri figli e nipoti a crescere sani e a diventare adulti sani.” – Annamaria Staiano, Presidente della Società Italiana di Pediatria.

L’Obiettivo del Progetto

L’obiettivo principale di questo progetto è creare un collegamento tra i diversi luoghi frequentati dai bambini nei loro primi anni di vita, come la famiglia, l’asilo, lo studio del dottore, il parco giochi e la mensa scolastica.

In questi luoghi, i bambini vengono accompagnati nel loro percorso di crescita attraverso materiali di marca, oggetti, giochi ed eventi che veicolano i messaggi del loro amico Bing e di tutti gli altri personaggi della serie animata.

Come Funziona il Progetto

Durante la campagna di promozione alla salute e al benessere, le famiglie avranno la possibilità di ricevere messaggi validati dalla Società Italiana di Pediatria. Questi messaggi saranno utilizzati per sviluppare attività divertenti e formative per adulti e bambini, come ricette adatte ai più piccoli, schede gioco da colorare e leggere, video clip da guardare su YouTube e molto altro.

“La nostra rete di asili nido e scuole dell’infanzia private trarrà grande beneficio dagli importanti messaggi della Società Italiana di Pediatria veicolati dal nostro amico Bing.” – Paolo Uniti, Direttore di Assonidi.

Il Successo di Bing

Bing è stato il programma per bambini in età prescolare più richiesto su Rai Play nel 2022. Questo enorme successo ha permesso a Bing di diventare un personaggio di riferimento per i bambini, rendendolo uno strumento efficace per veicolare messaggi educativi.

La serie Bing, studiata con il supporto di specialisti per l’infanzia, pedagogisti, educatori e logopedisti, offre una rappresentazione autentica degli alti e bassi della vita tipici di un bambino in età prescolare, vista proprio attraverso i suoi occhi.

Questo, che è il motivo del grande successo di Bing nel mondo e in Italia, consentirà al progetto di diffondere i messaggi con efficacia e autorevolezza.

Questo progetto rappresenta un passo importante verso il benessere psico-fisico dei bambini tra 0 e 6 anni e offre un sostegno alle famiglie che hanno sempre bisogno di strumenti utili per affrontare la complessità della crescita e le difficoltà relative al ruolo genitoriale.

Tutto il materiale, i video e le informazioni sono disponibili nel sito https://it.bingbunny.com

In conclusione

Le Buone Abitudini” è un progetto educativo innovativo e coinvolgente promosso dalla Società Italiana di Pediatria in collaborazione con Assonidi e RAI Kids, che punta a migliorare il benessere dei bambini e delle loro famiglie attraverso comportamenti sani e positivi.

Bing, il personaggio amato dai bambini in età prescolare, assume il ruolo di ambasciatore in questa campagna. La sua popolarità tra i più piccoli lo rende l’ideale veicolo per trasmettere messaggi educativi sul benessere e la salute.

L’obiettivo principale del progetto è creare un legame tra i luoghi frequentati dai bambini nei primi anni di vita, come la famiglia, l’asilo, il dottore, il parco giochi e la mensa scolastica. In questi contesti, materiali, giochi ed eventi legati a Bing diffondono i messaggi chiave.

Le famiglie partecipanti riceveranno messaggi validati dalla Società Italiana di Pediatria, che saranno utilizzati per sviluppare attività coinvolgenti per adulti e bambini. Queste attività includono ricette adatte ai più piccoli, schede gioco da colorare, video educativi su YouTube e altro ancora.

Bing ha raggiunto un notevole successo su Rai Play nel 2022, consolidando la sua posizione come punto di riferimento per i bambini. La serie è stata sviluppata con il contributo di specialisti per l’infanzia, garantendo una rappresentazione autentica della vita di un bambino in età prescolare.

Questo progetto rappresenta un passo importante per il benessere psico-fisico dei bambini tra 0 e 6 anni, offrendo un prezioso sostegno alle famiglie nel complesso percorso della crescita e del ruolo genitoriale.