Highball di Studio Neat

Highball, un’applicazione cocktail app creata da Studio Neat, una società famosa per i suoi prodotti di design. È stata progettata per aiutare i barman a creare, salvare e condividere le loro drink recipes in modo semplice ed elegante.

Ma perché uno studio di design crea un’app per ricette di cocktail, tra l’altro gratuita? L’idea di base è molto semplice: offrire un’app per le ricette dei drink vendendo, fisicamente, dei kit per barman ma di design.

In questo modo questa applicazione è diventata un must per tutti i professionisti del settore.

Il concetto dietro Highball: Un legante per cocktail di design

Highball è nata dall’idea di rendere più semplice la creazione e la delle ricette per cocktail. Ogni ricetta viene presentata come una drink card, che può essere facilmente condivisa su qualsiasi piattaforma social.

Quando si salva o si importa una carta da ricetta, essa diventa completamente modificabile, permettendo ai barman di personalizzare le loro creazioni.

Un’app per cocktail non è solo uno strumento per organizzare la le collezioni di ricette per cocktail, ma anche un modo per esprimere la propria creatività. Con Highball, la cocktail app, i barman possono creare le proprie drink recipes, scegliendo gli ingredienti, la descrizione e l’immagine personalizzata per ogni cocktail.

Le caratteristiche uniche di Highball

Highball, la cocktail app di Studio Neat, ha avuto un grande impatto sull’industria del barman, rendendo più facile per i professionisti creare e condividere le loro drink recipes. All’apertura sono disponibili appena 3 ricette: Mint Julep, Tom Collins e l’Old Fashioned.

I barman possono scegliere gli ingredienti, la descrizione e l’immagine personalizzata per ogni cocktail. Quindi possono raccogliere le proprie ricette e scambiarsele, come se fossero delle card fisiche.

Highball nell’App Store

L’app pesa 57,7 MB e si scarica gratuitamente nell’App Store. Con il sistema in-app si può lasciare una mancia agli sviluppatori, ma non è obbligatorio.

Il kit per cocktail è in vendita per 23,95 $ nel loro sito, ma consente semplicemente di creare una bottiglia di liquore.

In conclusione

Highball, l’app cocktail di Studio Neat, semplifica la creazione e la condivisione di ricette.

Presenta ricette come drink card personalizzabili, facilitando la personalizzazione da parte dei barman.

Studio Neat, noto per il design, offre l’app gratuitamente, promuovendo kit fisici di design per i barman.

Caratteristiche uniche includono la possibilità di personalizzare ingredienti, descrizioni e immagini per ogni cocktail.

Highball ha rivoluzionato l’industria del barman, facilitando la creazione e lo scambio di ricette.