Logitech MX Master 3S

Fu Douglas Engelbart nel 1968 a presentare il primo mouse. Un enorme scatola capace di muovere il cursore sullo schermo. Cosa che avveniva fino a quel momento con le frecce presente sulla tastiera.

Fa pensare, quindi, come a distanza di 55 anni ci sia ancora margine per innovare un dispositivo così semplice. Nonostante l’ascesa degli schermi touch e dei dispositivi di input avanzati, il mouse rimane insostituibile in molti ambiti, e il Logitech MX Master 3S è il testimone moderno di questa inarrestabile evoluzione.

Con la sua forma ergonomica e la tecnologia wireless di ultima generazione, questo dispositivo non è solo un mouse ma un vero e proprio strumento di precisione che promette di migliorare i propri clic.

Prepariamoci a esplorare insieme dove ci hanno portato 55 anni di evoluzione nella storia del mouse.

Caratteristiche e specifiche tecniche dell’ MX Master 3S

La serie MX Master di Logitech è rinomata per i suoi mouse di alta qualità, progettati per offrire una comodità e una precisione di livello superiore.

Il mouse MX Master 3S non fa eccezione a questa regola. Si tratta di un dispositivo wireless che combina un design ergonomico con caratteristiche tecniche avanzate, rendendolo una scelta eccellente per tutti coloro che passano molte ore davanti al computer.



Il mouse MX Master 3S di Logitech offre un’ampia gamma di funzionalità avanzate. Dotato di un sensore di alta precisione che promette una risoluzione di 8000 DPI, questo mouse garantisce un tracciamento preciso su qualsiasi superficie.

Il dispositivo è inoltre equipaggiato con sette pulsanti personalizzabili, che possono essere configurati per adattarsi alle tue esigenze specifiche. Ma non è tutto. L’MX Master 3S offre anche una durata della batteria di circa 70 giorni, garantendo un’ampia autonomia tra una carica e l’altra.

Comfort e design: l’ MX Master 3S come mouse verticale

Uno degli aspetti che distinguono questo modello è il suo design ergonomico. La forma del dispositivo è stata studiata per garantire un comfort ottimale durante l’uso, riducendo al minimo l’affaticamento della mano e del polso.

Il mouse presenta inoltre una rotella di scorrimento laterale, che consente una navigazione più fluida e precisa tra le pagine web e i documenti. Tuttavia, è importante sottolineare che, a causa della sua forma particolare, l’MX Master 3S potrebbe non essere adatto a tutti. Infatti, il dispositivo potrebbe risultare scomodo per chi ha le mani piccole o per chi è mancino.

Durata della batteria e connettività dell’MX Master 3S

Uno degli aspetti più apprezzati dell’MX Master 3S è la sua lunga durata della batteria. Con una sola carica, il dispositivo garantisce un’autonomia di circa 70 giorni, permettendoti di lavorare senza interruzioni.

Inoltre, il mouse è dotato di una porta di ricarica USB di tipo C, che consente di ricaricare il dispositivo in modo rapido e semplice.

Per quanto riguarda la connettività, l’ MX Master 3S può essere associato a un massimo di tre dispositivi tramite Bluetooth. Inoltre, il mouse è compatibile con il ricevitore Logi Bolt USB Type-A da 2,4 GHz, che garantisce una connessione stabile e affidabile.

Quest’ultimo è presente nella confezione. Considerate che avere il ricevitore è un po’ come avere un mouse cablato, quindi l’affidabilità del segnale è migliore. Vale la pena averlo.

A tal proposito devo segnalarvi un’anomalia. Se vi venisse in mente di comprare il MX Master 3S per Mac (si chiama proprio così) è identico al 3S classico ma è senza ricevitore Logi Bolt. Non sappiamo perché Logitech abbia deciso di non inserirlo nella versione per Mac.

In questo caso bisognerà comprare il Logi Bolt separatamente per circa 15 €. Probabilmente quello di Logitech è un semplice sfottò verso gli utenti Apple, abituati a comprare a parte molti degli accessori che dovrebbero essere presenti nella confezione. Quindi il mio suggerimento, qualora vi interessasse questo dispositivo, è di comprare la versione classica, non quella per Mac.

Pro e contro del mouse wireless Logitech MX Master 3S

Come ogni prodotto, anche l’ MX Master 3S ha i suoi punti di forza e di debolezza. Tra i vantaggi, spiccano la sua alta precisione, l’ampia personalizzazione dei pulsanti e l’elevata durata della batteria. Tuttavia, il dispositivo presenta anche alcune svantaggi.

Ad esempio, a causa del suo design ergonomico, potrebbe non essere adatto a tutti gli utenti. Inoltre, nonostante la sua elevata risoluzione, l’ MX Master 3S potrebbe non offrire un netto miglioramento delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti per gli utenti che lavorano su display con risoluzione standard.

Per trarre il meglio dal mouse va installato un software: il Logi Options+. Questi consente di personalizzare i pulsanti presenti sul mouse e velocizzare il flusso. Ogni pulsante può essere personalizzato per ogni app. Per esempio se usate Safari potete usare la rotella laterale per passare tra i tab, mentre su Final Cut Pro per scorrere la timeline.

Potete anche creare shortcut personalizzati da associare ai pulsanti, in stile IFTTT. Il mio consiglio è di non creare troppa personalizzazione tra le varie app, perché altrimenti vi dovrete ricordare per ogni app cosa avete associato.

Ancora oggi devo ricordarmi cosa ho associato ai pulsanti, perché ricordavo di aver aggiunto cose ma poi mi accorgo di volerli attivare mentre uso app dove ho associato altri shortcut. Quindi c’è una fase dove memorizzare i pulsanti.

Vale la pena l’ MX Master 3S?

La risposta a questa domanda dipende dalle tue esigenze specifiche. Se stai cercando un mouse di alta qualità, con un design ergonomico e funzionalità avanzate, allora l’ MX Master 3S potrebbe essere la scelta giusta.

Tuttavia, se non si ha bisogno di un mouse con una risoluzione di 8000 DPI o se si preferisce un design più tradizionale, potrebbe essere meglio orientarsi verso un modello differente.

Personalmente lo apprezzo molto e credo che al momento sia tra i migliori mouse in commercio. Il rumore del clic dei pulsanti è molto basso. Tra il 3 e 3S è calato del 90%. La rotellina centrale in metallo dà un senso di solidità e la scocca sembra stampata 3D per via della sua forma.

Se il budget ve lo consente lo prenderei. La versione bianca si abbina con i classici Mac in alluminio e fa la sua bella figura. Inoltre il pulsante posto sulla pancia permette di associarlo a 3 dispositivi diversi. Utile per evitare di disassociare e associare il mouse tra i vari computer che si possiedono tra vita privata e lavoro. Posso dirvi che funziona anche con gli iPad.

Conclusione

In conclusione, l’ MX Master 3S è un mouse di alta qualità che offre una vasta gamma di funzionalità avanzate. Ideale per chi trascorre molte ore al computer, questo dispositivo garantisce un comfort ottimale e una precisione impeccabile.

È tra i mouse più apprezzati al mondo e la sua connettività permette un uso con più dispositivi. Molto utile avere la porta USB-C per ricaricarlo al volo in caso di necessità.

Il mouse costa 134,99 €, ma periodicamente è in offerta su Amazon, come oggi, dove è in vendita per 89,99 €.