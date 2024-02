Il gioco di strategia Turmoil

Negli ultimi giorni, non so perché, c’è un giochino semplice che ha attratto la mia attenzione. Uno di quei classici giochi di strategia che come sempre mi catturano, seppur muniti di una logica ormai vecchia. Sto parlando di Turmoil.

Alla base del gioco c’è la corsa al petrolio del XIX secolo in Nord America in un contesto digitale: un’affascinante simulazione strategica sviluppata dalla Gamious.

Dalla sua uscita il 2 giugno 2016, questo gioco ha catturato l’interesse di una vasta platea, diventando accessibile su diverse piattaforme quale Steam, Nintendo Switch, Linux e Xbox, e spiccando per il suo approccio multilingue. Da circa 2 anni è disponibile anche per iOS.

Ricco di sfide ingegnose, “Turmoil” è un gioco che mette alla prova le capacità imprenditoriali dei giocatori, incitandoli a diventare dei veri baroni del petrolio, attraverso la costruzione di operazioni di estrazione e reti di oleodotti altamente efficienti.

Si contraddistingue per la modalità giocatore singolo, che propone livelli generati in modo procedurale, accompagnati da un’esperienza di gioco sempre nuova e un sistema di potenziamento ed espansione che rispecchia il progresso del giocatore.

Caratteristiche principali di Turmoil

Nel cuore di “Turmoil”, i giocatori si immergono in un’avventura di estrazione e gestione delle risorse, ambientata durante la frenetica corsa all’oro nero del XIX secolo in Nord America.

La modalità campagna di “Turmoil” si sviluppa attraverso 100 livelli, o fino a 150 per coloro che cercano una sfida più prolungata, mentre una modalità di gioco singola invita a massimizzare i margini di profitto.

Le dinamiche di gioco richiedono ai giocatori di trivellare in cerca di petrolio, costruire torri di estrazione e aggiornare l’attrezzatura per emergere come imprenditori di successo nel settore energetico.

Questo include l’acquisizione di terreni all’asta, la scoperta di giacimenti di petrolio, la creazione di reti di tubazioni per il trasporto e la vendita di petrolio al prezzo giusto, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione e le infrastrutture.

Utilizzare una serie di potenziamenti e strumenti per migliorare l’operatività delle trivellazioni, una componente essenziale per chi mira ad affermarsi in questo ambito competitivo.

“Turmoil” si distingue per la sua grafica 2D semplice ma chiara, che contribuisce a rendere il gioco accessibile a un vasto pubblico di età diverse.

Disponibile per l’acquisto sull’App Store a un prezzo fisso, “Turmoil” si presenta senza acquisti in-app, garantendo un’esperienza di gioco completa. Se avete Apple Arcade è presente anche in quel catalogo.

La popolarità del gioco è confermata dalla valutazione media di 4.5 stelle su 5 sull’App Store, segno dell’apprezzamento degli appassionati di “Turmoil per iOS” e dell’interesse crescente verso i giochi di strategia su piattaforme mobili come Apple Arcade.

Consigli e strategie per eccellere in Turmoil

Per massimizzare l’efficienza e il profitto in “Turmoil per iOS”, è fondamentale adottare una strategia di gioco ben ponderata. I giocatori devono essere astuti nella gestione delle risorse e nell’upgrade delle attrezzature. Ecco alcuni consigli e strategie essenziali:

Iniziare con la Trivellazione Moderata : È consigliabile iniziare a trivellare in piccole installazioni anziché in grandi lunghezze. Questo permette di aggiornare gradualmente la capacità dell’olio delle linee, ottimizzando così il flusso e la gestione delle risorse senza sovraccaricare il sistema.

: È consigliabile iniziare a trivellare in piccole installazioni anziché in grandi lunghezze. Questo permette di aggiornare gradualmente la capacità dell’olio delle linee, ottimizzando così il flusso e la gestione delle risorse senza sovraccaricare il sistema. Utilizzare i carri per la vendita del petrolio : durante il processo di trivellazione, i carri possono essere utilizzati per salvare l’eccesso di flusso di petrolio. È importante aggiornare sia i carri che le tubature per gestire efficacemente l’estrazione e velocizzare le vendite.

: durante il processo di trivellazione, i carri possono essere utilizzati per salvare l’eccesso di flusso di petrolio. È importante aggiornare sia i carri che le tubature per gestire efficacemente l’estrazione e velocizzare le vendite. Selezione Strategica del Terreno : Durante il processo di offerta, scegliere con saggezza il terreno, optando per aree con riserve di petrolio in eccesso, per massimizzare l’estrazione e i profitti. Di solito le riserve migliori si trovano adiacenti ai terreni che hanno già dimostrato di essere generosi di risorse.

: Durante il processo di offerta, scegliere con saggezza il terreno, optando per aree con riserve di petrolio in eccesso, per massimizzare l’estrazione e i profitti. Di solito le riserve migliori si trovano adiacenti ai terreni che hanno già dimostrato di essere generosi di risorse. Raccogliere Bonus e Ricompense : per ogni livello completato, i giocatori ricevono bonus e ricompense. Un bonus di 1000 $ viene assegnato se il livello viene completato in anticipo, oppure quando vengono estratti tutti i pozzi, incentivando una strategia di gioco rapida ed efficiente.

: per ogni livello completato, i giocatori ricevono bonus e ricompense. Un bonus di 1000 $ viene assegnato se il livello viene completato in anticipo, oppure quando vengono estratti tutti i pozzi, incentivando una strategia di gioco rapida ed efficiente. Aggiornamento delle Tubature : aggiornare le tubature e collegarle a quelle vecchie può portare a un miglioramento automatico dell’intera linea, se una nuova tubatura viene connessa a una già potenziata.

: aggiornare le tubature e collegarle a quelle vecchie può portare a un miglioramento automatico dell’intera linea, se una nuova tubatura viene connessa a una già potenziata. Priorità agli Aggiornamenti Essenziali : è cruciale dare la priorità a miglioramenti essenziali come la velocità di trivellazione, la capacità delle tubature, la velocità dei carri e lo stoccaggio nei silos per garantire una raccolta e un aggiornamento efficienti delle risorse.

: è cruciale dare la priorità a miglioramenti essenziali come la velocità di trivellazione, la capacità delle tubature, la velocità dei carri e lo stoccaggio nei silos per garantire una raccolta e un aggiornamento efficienti delle risorse. Sbloccare la Tecnologia Avanzata : tecnologie avanzate come l’aggiornamento del trapano per la roccia sono fondamentali per accedere a depositi di petrolio difficili da raggiungere.

: tecnologie avanzate come l’aggiornamento del trapano per la roccia sono fondamentali per accedere a depositi di petrolio difficili da raggiungere. Utilizzo di Talpa e Scanner : Per una raccolta di risorse efficace, è indispensabile l’utilizzo di talpe e scanner per localizzare i giacimenti. Personalmente prediligo gli scanner.

: Per una raccolta di risorse efficace, è indispensabile l’utilizzo di talpe e scanner per localizzare i giacimenti. Personalmente prediligo gli scanner. Espansione della Rete di Tubature : estendere la rete di tubature per raggiungere più depositi di petrolio con un solo impianto di perforazione è una strategia che aumenta l’efficienza.

: estendere la rete di tubature per raggiungere più depositi di petrolio con un solo impianto di perforazione è una strategia che aumenta l’efficienza. Ottimizzazione delle Vendite : temporizzare le vendite per sfruttare al meglio le condizioni di mercato è una tattica che può incrementare notevolmente i profitti. A tal proposito usate i silos di stoccaggio.

: temporizzare le vendite per sfruttare al meglio le condizioni di mercato è una tattica che può incrementare notevolmente i profitti. A tal proposito usate i silos di stoccaggio. Partecipare alle Aste di Azioni : partecipare attivamente alle aste di azioni permette di aumentare la propria quota di mercato, un elemento chiave per dominare nel gioco.

: partecipare attivamente alle aste di azioni permette di aumentare la propria quota di mercato, un elemento chiave per dominare nel gioco. Bilanciamento tra Spese e Investimenti : è fondamentale bilanciare le spese e gli investimenti tra acquisizione di terreni, aggiornamenti delle attrezzature e acquisti di azioni.

: è fondamentale bilanciare le spese e gli investimenti tra acquisizione di terreni, aggiornamenti delle attrezzature e acquisti di azioni. Diversificazione degli Investimenti : monitorare la proprietà delle azioni dei concorrenti e diversificare gli investimenti è una mossa astuta per ridurre i rischi.

: monitorare la proprietà delle azioni dei concorrenti e diversificare gli investimenti è una mossa astuta per ridurre i rischi. Strategia di Acquisto delle Azioni : implementare una strategia di acquisto delle azioni basata sulle tendenze di mercato può portare a una posizione dominante nel gioco.

: implementare una strategia di acquisto delle azioni basata sulle tendenze di mercato può portare a una posizione dominante nel gioco. Ottimizzazione della Raccolta delle Risorse: sfruttare al massimo il potere del gas e ottimizzare la raccolta delle risorse è una tattica avanzata per i giocatori esperti.

Conclusione e come scaricare questo gioco

Attraverso la panoramica approfondita delle dinamiche di “Turmoil”, abbiamo esplorato le strategie essenziali che consentono ai giocatori di dominare nei panni di un magnate del petrolio.

L’esperienza di gioco unisce abilmente la simulazione strategica con un tocco storico.

La capacità di “Turmoil” di catturare l’essenza dell’imprenditoria nel settore petrolifero, insieme ai suoi vivaci scenari economici, sottolinea il suo significativo impatto nel panorama dei giochi di strategia per iOS.

Invitando i giocatori a un’appassionante corsa per la supremazia, il gioco impone riflessioni strategiche complesse e presenta una proposta solida per un intrattenimento che sia al tempo stesso formativo e accattivante, lasciando intendere un futuro luminoso per i giochi di genere su piattaforme mobili.

Il gioco si scarica gratuitamente dall’App Store. Pesa 1,87 GB. La campagna costa 2,99 € con l’acquisto In App. Il gioco è ottimizzato per iPhone e iPad.