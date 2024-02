La mascherina Skyted consente di fare videocall senza essere sentiti

Fino a una decina di anni fa i meeting erano solo in presenza. Al massimo si concedeva una telefonata in viva voce. Oggi, invece, dopo la pandemia, sono tutti in videochiamate. Anche se ci si trova nella stessa struttura, si preferisce rimanere alla scrivania. Perché?

Perché si ha accesso allo schermo, si possono fare altre cose contemporaneamente. Si possono ottimizzare i tempi.

A tal proposito, prendendo ispirazione proprio da uno strumento usato durante la pandemia, la mascherina Skyted si pone come innovativa soluzione per preservare la privacy nelle conversazioni pubbliche.

Creata da Frank Simon, un ingegnere acustico del centro di ricerca francese ONERA, Skyted utilizza l’isolante tecnologico LEONAR per permettere a chiunque di parlare liberamente senza essere ascoltato dai dintorni, che si trovi in un taxi, un treno o una biblioteca.

Questa maschera assicura discrezione ottimale, intrecciando le esigenze di privacy con le ultime conquiste dell’ingegneria aerospaziale.

Il principale obiettivo di Skyted è di offrire una maschera capace di attutire l’80% della voce dell’utente, trasformando le videochiamate in una silenziosa esperienza senza interferire con la quiete pubblica.

Elemento che diventa importante soprattutto se durante le videocall si condividono informazioni aziendali da tenere per se.

La Tecnologia dietro Skyted

La maschera Skyted rappresenta una soluzione all’avanguardia nell’ambito delle tecnologie volte a preservare la privacy delle comunicazioni vocali in ambienti pubblici.

Utilizzando principi di ingegneria aerospaziale, la maschera è progettata per assorbire le onde sonore delle frequenze vocali, riducendo il suono di 25 decibel. Tale riduzione sonora consente agli utenti di mantenere le proprie conversazioni private, senza disturbare il contesto circostante.

L’accessorio si connette a smartphone o laptop tramite Bluetooth o cavo, e include ingressi e uscite jack audio integrati, che permettono agli utenti di sentire se stessi e l’interlocutore durante la chiamata.

La mascherina Skyted

L’app associata alla maschera Skyted offre una funzione innovativa: calcola il livello della voce dell’utente e fornisce un feedback sulla “percezione” e “l’intelligibilità” della stessa, consentendo di regolare i parametri della propria “bolla sonora” e di selezionare vari livelli di privacy.

Al CES 2024, Skyted ha introdotto due modelli di maschere: la Mobility Privacy Mask e la Hybrid Silent Mask. Entrambi i modelli sono pensati per essere indossati in ambienti rumorosi come aerei, treni e auto a noleggio, e sono in grado di sincronizzarsi con un’app sullo smartphone, che permette agli utenti di trasferire la trasmissione vocale attraverso l’altoparlante del telefono.

Questo minimizza la necessità di rimuovere la maschera, migliorando il volume della chiamata e isolando il rumore esterno.

Vantaggi di Skyted per la Privacy

La maschera Skyted, sviluppata da una startup francese, rappresenta un’evoluzione nel campo delle comunicazioni digitali, offrendo una soluzione discreta e sicura per coloro che necessitano di conversazioni riservate in spazi pubblici.

La tecnologia aerospaziale impiegata isola l’80% delle frequenze vocali, permettendo agli utenti di parlare liberamente senza che il loro discorso possa essere captato da persone nelle vicinanze. Questo aspetto è particolarmente rilevante in contesti come biblioteche, uffici aperti o mezzi di trasporto, dove la privacy è spesso compromessa.

La maschera Skyted si distingue per la sua versatilità, con versioni adatte a diversi ambiti quali la mobilità, il gaming, la difesa e le interazioni sociali. Ogni modello è progettato per rispondere alle esigenze specifiche del suo settore, garantendo non solo la riservatezza delle conversazioni ma anche una comunicazione chiara e senza intoppi.

La funzione Voice Booster, in particolare, assicura che il volume della voce dell’utente sia adeguato anche in ambienti rumorosi.

Inoltre, la maschera Skyted si avvale di tecnologie di crittografia avanzate per proteggere le informazioni riservate, offrendo agli utenti una tranquillità impareggiabile riguardo la sicurezza delle loro comunicazioni. La Modalità Trasparenza è un’altra caratteristica notevole che permette di interagire con l’ambiente circostante senza la necessità di rimuovere la maschera, un vantaggio non indifferente per chi è spesso in movimento. La sincronizzazione con un’applicazione per smartphone consente di monitorare e regolare i livelli di percezione e intelligibilità del proprio discorso, offrendo un controllo personalizzato sull’esperienza di privacy.

Il peso di circa 220 grammi e il prezzo di 280 euro per la versione base rendono la maschera Skyted un investimento accessibile per chi cerca una soluzione efficace per le comunicazioni digitali in pubblico, rispettando la necessità di mantenere le informazioni riservate.

Come Funziona la Maschera

La maschera Skyted si avvale di una tecnologia avanzata per garantire la privacy durante le telefonate in luoghi pubblici. Il cuore di questa innovazione è l’insonorizzatore LEONAR, sviluppato dall’ingegnere Frank Simon presso il centro di ricerca aerospaziale francese ONERA.

Oltre alla tecnologia di cancellazione del rumore, la maschera è regolabile per adattarsi a diverse dimensioni di testa, garantendo comfort e discrezione. Il suo design impedisce qualsiasi perdita di suono, rendendo le conversazioni inaccessibili a chi è nelle vicinanze.

L’interesse dimostrato dall’esercito francese, in particolare dalle forze speciali, testimonia l’efficacia di Skyted nell’ambito della trasmissione di comandi in modo silenzioso e sicuro.

Applicazioni Pratiche di Skyted

La Skyted Mask si presenta come dispositivo di comunicazione versatile, adattabile a molteplici scenari d’uso grazie ai suoi modelli specifici. Ogni versione è stata sviluppata per rispondere in maniera ottimale alle diverse esigenze di privacy in contesti pubblici e privati:

Modello Mobility : Ideale per professionisti in movimento, permette di condurre conversazioni riservate in ambienti come stazioni ferroviarie o aeroporti senza disturbare il prossimo.

: Ideale per professionisti in movimento, permette di condurre conversazioni riservate in ambienti come stazioni ferroviarie o aeroporti senza disturbare il prossimo. Modello Gaming : Offre un’esperienza immersiva ai giocatori, con la possibilità di comunicare con compagni di squadra senza interferenze esterne.

: Offre un’esperienza immersiva ai giocatori, con la possibilità di comunicare con compagni di squadra senza interferenze esterne. Modello Defense : Progettato per le forze armate, consente la trasmissione di comandi in modo silenzioso e sicuro, un fattore critico in operazioni militari.

: Progettato per le forze armate, consente la trasmissione di comandi in modo silenzioso e sicuro, un fattore critico in operazioni militari. Modello Social: Pensato per persone con dislessia o sindrome di Tourette, facilita la comunicazione riducendo gli episodi di disturbo verbale.

La mascherina integra la funzione Smart Sound Bubble, controllabile tramite l’app Skyted, che permette di personalizzare i livelli di privacy. Inoltre, la Modalità Trasparenza assicura un’interazione fluida con l’ambiente circostante senza compromettere la confidenzialità della chiamata. La funzione Voice Booster è particolarmente utile in ambienti rumorosi, migliorando la chiarezza della voce dell’utente.

Conclusioni e Riflessioni Finali

Le applicazioni pratiche, l’impiego di tecnologie avanzate, insieme all’integrazione con app per smartphone, testimoniano la capacità di questa maschera di rispondere a moderne esigenze di privacy senza disturbare il prossimo.

L’impegno nella creazione di un ambiente sonoro controllabile si sposa con il crescente bisogno di discrezione nell’era digitale, posizionando Skyted come un’opzione considerevole per la comunicazione sicura e privata.

A fronte dell’accessibilità e del comfort di uso, la mascherina rappresenta un investimento logico per chi predilige la riservatezza nelle interazioni quotidiane, offrendo un prodotto che rispetta la necessità di proteggere le proprie comunicazioni nell’epoca di costante condivisione digitale.