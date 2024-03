Recensione del film The Family Plan su Apple TV+: Azione e umorismo per tutta la famiglia

The Family Plan su Apple TV+

“The Family Plan” si presenta come una commedia d’azione che fonde humor e suspense in un contesto familiare. Diretto da Simon Cellan Jones, il film segna un’ulteriore espansione del catalogo di intrattenimento di Apple TV+.

L’intento di Jones, noto per la sua capacità di navigare tra generi diversi, è quello di offrire un’esperienza cinematografica che sia al contempo divertente e avvincente, in grado di coinvolgere spettatori di ogni età.

Il film, che vede la partecipazione di Mark Wahlberg , uno degli attori più poliedrici e apprezzati di Hollywood, promette di essere un titolo di spicco per gli abbonati del servizio. La presenza di Wahlberg non è solo garanzia di una solida interpretazione, ma contribuisce anche ad aumentare l’interesse del pubblico e la visibilità del film.

La produzione del film iniziò nel 2022. Il film arrivò nel catalogo di Apple il 15 dicembre 2023. Le scene sono state girate tra Buffalo, Georgia e Las Vegas.

La trama del film

In “The Family Plan”, protagonista è Dan Morgan, interpretato da Mark Wahlberg, un ex sicario governativo che ha abbandonato la vita di pericolo per un’esistenza tranquilla con la moglie e i tre figli. La sua famiglia è all’oscuro del passato di Dan, che si dedica alle vendite di auto usate. Questo diventa uno dei cardini della trama.

La sua pacifica routine viene però interrotta quando il suo passato lo raggiunge, costringendolo a trascinare la famiglia in un viaggio attraverso il paese fino a Las Vegas, mascherato da vacanza dei sogni, per proteggerli da minacce imminenti.

La fuga da Buffalo a Las Vegas si trasforma in un’occasione per Dan di rivelare ai suoi cari la verità sulla sua vita precedente, in un percorso di riscoperta e unione familiare.

Il film si distingue per essere un amalgama di commedia familiare e azione, in cui vediamo Dan riappropriarsi delle sue vecchie abilità per difendere i suoi cari.

Nel cast di “The Family Plan” troviamo anche Michelle Monaghan, Zoe Margaret Colletti, Van Crosby, l’attore francese Saïd Taghmaoui, Maggie Q, il veterano Ciarán Hinds e Jonny Coyne, che insieme contribuiscono a creare un’esperienza cinematografica completa.

Curiosità sul film

La durata del film è di 121 minuti, un viaggio cinematografico che si snoda attraverso momenti di tensione e leggerezza familiare, disponibile in esclusiva su Apple TV+.

Il titolo del film, “The Family Plan”, assume un duplice significato, alludendo sia al piano di sopravvivenza del protagonista sia al concetto di pianificazione familiare.

Il copione è elogiato per il suo uso intelligente dell’umorismo e per la sua capacità di bilanciare azione e scene orientate alla famiglia.

Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti and Van Crosby

Mark Wahlberg, che possiede un minivan simile a quello guidato dal suo personaggio nel film, ha eseguito la maggior parte delle scene d’azione, a eccezione di alcune acrobazie pericolose. La sequenza di inseguimento in moto ha coinvolto 20 stunt driver professionisti e ha richiesto due giorni di riprese.

I personaggi di Max sono interpretati da Iliana e Vienna Norris, che hanno partecipato anche a “American Horror Stories”, “SEAL Team” e “Beautiful”.

La canzone scelta dal cast da cantare in macchina è “Ice Ice Baby“, poiché tutti la conoscevano. Curiosamente, il personaggio di Kyle, interpretato da Van Crosby, viene chiamato casualmente “Van” nel film, in linea con la sceneggiatura originale.

Michelle Monaghan e Maggie Q hanno già lavorato insieme in “Mission: Impossible III”. Mark Wahlberg e Simon Cellan Jones hanno collaborato anche in un altro film, “Arthur the King”, la cui uscita è prevista per il prossimo mese.

Il film segue la tendenza di Apple TV+ di mescolare generi, iniziata con il film “Ghosted”, e affronta tematiche come i legami familiari, la lotta per mantenere una vita ordinaria nonostante un passato pericoloso e le sfide della genitorialità.

Le mie impressioni su The Family Plan

Diciamocelo chiaramente: The Family Plan è una vera e propria americanata. Sin dalla prima scena, quando Dan viene aggredito da uno dei primi sicari, si nota come tutta la pellicola si sorreggerà su scene prive di realtà.

In quella scena, per esempio, sconfigge il suo nemico tenendo suo figlio neonato nel marsupio sulla pancia. Nonostante le varie mosse di arti marziali, ovviamente il bambino non solo non subisce neanche un graffio, ma si diverte anche molto.

Ciarán Hinds

Tutte le altre scene sono molto simili. È il classico film americano dove l’eroe viene sparato 1000 volte ma tutti hanno una mira pessima, mentre lui al primo grilletto stende armate di killer.

È ideale proprio per chi ama il genere. Chi vuole molta azione, molta ironia e zero pensieri. Si sa già dal primo minuto che quell’uomo lì arriverà alla fine del film vittorioso, perché la trama lo sorreggerà e proteggerà di fronte tutto e tutti.

Ideale per una serata leggera.

L’accoglienza di The Family Plan

Il film ha ricevuto recensioni contrastanti, con una valutazione media degli utenti di 4.8/5 e una valutazione critica di 3.0/5, indicando una discrepanza tra la percezione del pubblico e quella degli esperti.

Nonostante alcune critiche per la necessità di una significativa sospensione dell’incredulità, “The Family Plan” è stato apprezzato per le sequenze d’azione comiche e per la qualità delle interpretazioni.

Su Rotten Tomatoes ha ricevuto appena 25 punti. Uno dei punteggi più bassi del catalogo di Apple TV+. Tra i commenti:

Un thriller comico che non è particolarmente divertente o particolarmente emozionante, The Family Plan è uno slogan troppo lungo che fatica a sfruttare il cast del gioco.

La premessa per questa commedia d’azione è solida… sì. Anche intrigante. L’esecuzione, tuttavia, è sciatta, blanda e talvolta addirittura distratta.

Con film come The Family Plan, diventa responsabilità dello spettatore intrattenersi. E chiedersi se il bambino è generato dall’intelligenza artificiale o meno è un buon modo per passare il tempo.

La presenza di Mark Wahlberg è di certo un fattore chiave nel suscitare l’interesse, con molti fan che hanno elogiato la sua versatilità nell’interpretare un personaggio che bilancia la vita familiare con il pericolo.

Il lavoro di Simon Cellan Jones è stato oggetto di discussione, con alcuni critici che hanno lodato la sua regia dinamica e altri che hanno suggerito che il film avrebbe potuto beneficiare di una maggiore profondità narrativa.

Maggie Q

In conclusione

“The Family Plan” si afferma come un film emblematico per Apple TV+, incarnando l’audace strategia della piattaforma di fondere generi in modo innovativo e di offrire intrattenimento di alto calibro.

Le prestazioni convincenti di Mark Wahlberg e del cast di supporto, unite alla regia sicura di Simon Cellan Jones, offrono un’esperienza cinematografica che celebra i temi universali del legame familiare e dell’avventura, nonostante le recensioni contrastanti.

La matrice del film e la sua capacità di toccare gli spettatori attraverso un mix di azione e umorismo enfatizzano l’importanza di contenuti originali e variegati.

Resta comunque un’americanata che rasenta, senza mai raggiungerlo, il livello del trash. Trovate il film su Apple TV+.

