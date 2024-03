Non terminano i guai legali per Apple. Dopo le modifiche all’App Store in Europa, per l’entrata in vigore del DMA, anche negli Stati Uniti ci si chiede se sia giusto che Apple abbia un ecosistema dominante in un settore così importante.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato una causa antitrust contro Apple, sostenendo che l’azienda abbia violato le leggi antitrust limitando gli sviluppatori di software e le aziende di videogiochi dal proporre opzioni migliori per l’iPhone.

Questa mossa mette in luce l’accusa di monopolio nel mercato degli smartphone, con Apple che controlla oltre il 70% del mercato degli smartphone statunitense in termini di entrate.

Di fronte a queste accuse, la situazione presenta un momento critico per l’ecosistema dell’iPhone. Il caso, marcato come uno dei più significativi nella storia antitrust americana, accanto a quelli contro AT&T, Standard Oil e Microsoft, evidenzia una sfida crescente per i giganti tecnologici, inclusi Google e Amazon, accusati di pratiche monopolistiche.

Le Accuse del Dipartimento di Giustizia

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti punta i riflettori sull’ecosistema dell’iPhone di Apple, accusando l’azienda di pratiche monopolistiche che limitano la concorrenza e la scelta dei consumatori.

Al centro delle contestazioni vi sono le restrizioni imposte agli sviluppatori di software e alle aziende di videogiochi, che si traducono in opzioni limitate per gli utenti iPhone e prezzi più elevati.

Queste accuse si inseriscono in un contesto più ampio di indagini antitrust, con Apple precedentemente sanzionata dall’Autorità Antitrust dell’Unione Europea per oltre 1,8 miliardi di euro per abuso di posizione dominante nel mercato delle app di streaming musicale.

Restrizioni dell’App Store : Il cuore della disputa riguarda il controllo di Apple sulla distribuzione delle app tramite l’App Store, con l’azienda accusata di utilizzare API private per svantaggiare tecnologie concorrenti come la messaggistica, gli smartwatch e i portafogli digitali. Queste pratiche, secondo il DOJ, creano barriere artificiali che rendono difficile per gli utenti passare ad altri sistemi operativi, evidenziando differenze come i colori delle chat tra utenti iPhone e Android e limitazioni su app video di terze parti a favore di FaceTime.

In questo contesto, l’azione legale mira a ripristinare la concorrenza nel mercato, proponendo potenziali rimedi che potrebbero includere la cessazione del controllo di Apple sulla distribuzione delle app e la fine delle restrizioni contrattuali che consolidano il suo monopolio.

La causa si inserisce in una tendenza più ampia di regolamentazione, con l’amministrazione Biden che ha emesso un ordine esecutivo nel 2021 per incoraggiare una maggiore applicazione delle leggi antitrust esistenti.

La Risposta di Apple

In risposta alle accuse mosse dal Dipartimento di Giustizia, Apple ha espresso la propria posizione, sottolineando la volontà di difendere il proprio approccio all’innovazione.

L’azienda ha avvertito che l’azione legale del governo potrebbe creare un precedente pericoloso, influenzando negativamente la capacità di innovare e di mantenere i principi distintivi dei prodotti Apple nei mercati altamente competitivi.

In particolare, Apple ha evidenziato che la causa minaccia “ciò che siamo e i principi che distinguono i prodotti Apple”, mettendo in luce l’impegno dell’azienda nel progettare dispositivi che lavorano in perfetta sinergia, tutelando la privacy e la sicurezza degli utenti e offrendo un’esperienza definita.

Apple ha ribadito il suo disaccordo con le ipotesi alla base della causa, affermando che la contestazione è errata sia nei fatti che in diritto. L’azienda ha sottolineato il proprio impegno nella progettazione di prodotti che intersecano hardware, software e servizi, creando un’esperienza “magica” per gli utenti.

La dichiarazione ufficiale di Apple ha messo in guardia sul fatto che il successo della causa potrebbe limitare significativamente la loro capacità di creare la tipologia di tecnologia che le persone si aspettano da Apple, introducendo un precedente pericoloso che concederebbe al governo un controllo eccessivo sulla progettazione della tecnologia.

Nonostante le sfide legali passate, Apple ha sempre difeso con successo la propria posizione in tribunale, facendo anche modifiche alle politiche dell’App Store in risposta a minacce legali.

L’azienda ha sottolineato che le azioni intraprese sono state sempre volte a distinguere l’iPhone dai dispositivi che utilizzano il software Android di Google, il quale non è altrettanto restrittivo e viene concesso in licenza a un’ampia gamma di produttori.

Apple sostiene che la causa minacci la propria capacità di creare tecnologia che interseca hardware, software e servizi, affermando che difenderà vigorosamente la propria posizione contro ogni accusa, basata su fatti errati e che potrebbe danneggiare la loro capacità di innovare.

Implicazioni per gli Sviluppatori e Consumatori

Le potenziali misure correttive derivanti dalla causa contro il monopolio di Apple potrebbero avere un impatto profondo sul modello di business dell’azienda, influenzando non solo gli sviluppatori ma anche i consumatori.

L’ecosistema dell’iPhone e dell’Apple Watch, che insieme rappresentano una quota significativa del fatturato di Apple, potrebbe vedere una trasformazione nel modo in cui applicazioni e servizi vengono distribuiti e monetizzati.

Per gli sviluppatori: La possibilità di cambiamenti nelle politiche restrittive dell’App Store di Apple aprirebbe nuove opportunità. Attualmente, l’accesso all’ecosistema dell’iPhone è rigidamente controllato da Apple, con commissioni significative sui ricavi e restrizioni sull’utilizzo di tecnologie alternative. Un allentamento di queste restrizioni potrebbe ridurre i costi per gli sviluppatori e facilitare l’ingresso di nuove app e servizi innovativi, stimolando così una maggiore concorrenza e innovazione.

La causa contro Apple rappresenta un momento cruciale che potrebbe riscrivere le regole del gioco nel mercato degli smartphone e degli smartwatch.

Alla base di tutto questo movimento, dicono alcuni, ci sarebbe l’impossibilità per le autorità di accedere liberamente ai dati degli utenti. La protezione di Apple per il suo ecosistema, tutte le soluzioni per la privacy, la cifratura dei dati sul dispositivo stesso, renderebbe difficile le attività di spionaggio.

In una situazione geopolitica in forte evoluzioni, con le minacce dell’asse asiatico, gli smartphone potrebbero diventare un’arma utile. Arma al momento non accessibile.

Il Dipartimento di Giustizia Americano, in pratica, mira a trasformare iOS in Android, dimenticando che quella semplicità di accesso ai dati degli utenti potrebbe essere sfruttata anche dai suoi nemici.

Confronto con Casistiche Antitrust Precedenti

La causa contro Apple viene posizionata tra le più significative nella storia antitrust degli Stati Uniti, un contesto che ci permette di tracciare paralleli e differenze con altri casi storici.

AT&T e la Ristrutturazione del Mercato delle Telecomunicazioni:

Nel 1982, AT&T accettò di dividersi in sette società indipendenti per risolvere una causa antitrust, ponendo fine a un monopolio che durava da decenni nel settore delle telecomunicazioni.

Standard Oil e l’Origine delle Leggi Antitrust:

La rottura di Standard Oil nel 1911 sotto il Sherman Antitrust Act rappresenta uno dei primi e più emblematici esempi di intervento governativo contro un monopolio. La suddivisione dell’azienda in 34 entità indipendenti servì a instaurare un precedente per la regolamentazione antitrust, sottolineando l’importanza del mantenimento di un mercato competitivo.

Microsoft e il Controllo del Mercato dei Browser:

Nel 1998, il DOJ accusò Microsoft di mantenere illegalmente il suo monopolio nei sistemi operativi per PC attraverso pratiche escludenti nei confronti dei concorrenti nel mercato dei browser. La causa si concluse con un accordo di regolamentazione che imponeva a Microsoft di condividere le sue API con terzi e di non legare esclusivamente il suo browser al sistema operativo Windows.

Google e il Monopolio nel Mercato della Pubblicità Digitale:

Recentemente, il governo degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Google per monopolio nel mercato della pubblicità digitale, accusando l’azienda di pratiche che limitano la concorrenza e danneggiano l’ecosistema pubblicitario online.

Amazon e l’Abuso di Monopolio:

La Federal Trade Commission ha accusato Amazon di abusare del suo monopolio, costringendo i consumatori a pagare di più e sfruttando i venditori sulla piattaforma. Questa accusa mette in luce le complessità del commercio elettronico e la difficoltà di garantire pratiche di mercato eque in un’epoca dominata da pochi giganti tecnologici.

Questi casi storici e contemporanei offrono preziose lezioni sulla gestione dei monopoli e sull’importanza di mantenere mercati aperti e competitivi. La causa contro Apple si inserisce in questo ampio contesto, evidenziando la continua evoluzione delle sfide antitrust in un’era digitale.

Impatto sul Mercato degli Smartphone

La notizia dell’azione legale intrapresa contro il monopolio di Apple ha avuto un impatto immediato sul valore di mercato dell’azienda, con una perdita del 3.30% a Wall Street. Questo evento non solo ha scosso gli investitori ma ha anche sollevato interrogativi sul futuro dell’ecosistema dell’iPhone e su come questo potrebbe influenzare il mercato degli smartphone a lungo termine.

Preferenze degli utenti : Nonostante la turbolenza sul mercato azionario, la preferenza degli utenti per i prodotti Apple, in particolare tra i giovani e le famiglie nelle aree densamente popolate, rimane forte. Questo dimostra che, al di là delle fluttuazioni di breve termine, l’iPhone continua a essere un dispositivo di riferimento per una vasta fascia di consumatori.

: Nonostante la turbolenza sul mercato azionario, la preferenza degli utenti per i prodotti Apple, in particolare tra i giovani e le famiglie nelle aree densamente popolate, rimane forte. Questo dimostra che, al di là delle fluttuazioni di breve termine, l’iPhone continua a essere un dispositivo di riferimento per una vasta fascia di consumatori. Margini di profitto: Uno degli aspetti chiave del successo di Apple è stato il mantenimento di margini di profitto elevati e sostenuti sulla vendita degli iPhone. Questo aspetto, tuttavia, è anche al centro delle critiche relative alle pratiche monopolistiche, suggerendo che i prezzi elevati possano essere in parte il risultato di una mancanza di concorrenza.

La situazione attuale solleva interrogativi critici su come il mercato degli smartphone potrebbe evolversi in risposta alle sfide legali e regolamentari.

Se da un lato le azioni legali contro Apple potrebbero portare a una maggiore concorrenza e innovazione, dall’altro lato esiste il rischio che queste possano influenzare negativamente la capacità dell’azienda di innovare e mantenere la sua posizione di leader nel settore.

La reazione del mercato azionario, con la riduzione del valore delle azioni di Apple, riflette l’incertezza degli investitori riguardo al futuro dell’azienda e del suo ecosistema, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra regolamentazione e innovazione nel settore tecnologico.

Possibili Esiti e Consequenze

La causa contro il monopolio di Apple si inserisce in un contesto più ampio di azioni governative contro le grandi aziende tecnologiche, tra cui Meta, Google e Amazon. Questo non solo riflette una tendenza crescente di maggiore controllo del Big Tech da parte del governo degli Stati Uniti ma pone anche le basi per possibili cambiamenti significativi nel modello di business di Apple.

L’accento posto dall’amministrazione Biden sull’applicazione delle regole antitrust e il recente inasprimento delle regolamentazioni da parte dell’Unione Europea suggeriscono un ambiente normativo sempre più stringente per le aziende tecnologiche.

Le potenziali conseguenze della causa potrebbero variare da modifiche nelle politiche dell’App Store di Apple a interventi più drastici come una possibile divisione dell’azienda.

Qualsiasi cambiamento imposto potrebbe avere un impatto significativo non solo su Apple ma sull’intero ecosistema tecnologico. Inoltre, la causa potrebbe stabilire un precedente pericoloso, dando al governo un controllo significativo sulla progettazione della tecnologia, una prospettiva che solleva preoccupazioni sia nell’industria tecnologica che tra gli osservatori del mercato.

Nonostante le incertezze, alcuni analisti rimangono ottimisti sulle prospettive a lungo termine di Apple, considerando l’impatto sul prezzo delle azioni come temporaneo e vedendo l’azienda come un’opportunità di investimento solida.

In conclusione

La causa antitrust intentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro Apple segna un punto di svolta nel dibattito sulla concentrazione del potere nell’industria tecnologica e sulla sua influenza su sviluppatori e consumatori.

Gli utenti Apple potrebbero avere app più complete, ma di sicuro dovrebbero anche prepararsi a installare un antivirus nel loro dispositivo. Una eventualità che solo al pensarci fa venire il voltastomaco.

Di certo a tutti noi farebbe piacere avere servizi migliori, app migliori, integrazioni più complete, ma a che prezzo? L’apertura totale delle porte dell’ecosistema Apple non farebbe entrare solo brava gente, ma anche nefandezze, furfanti e la feccia di internet. Gente che dovrebbe imbracciare l’aratro ma che invece di internet ne sa e anche di più dei procuratori generali statunitensi.

Persone che nel documento di accusa scrivono cose come:

Pertanto, uno sviluppatore non può raggiungere gli utenti iPhone su Android o gli utenti Android su iPhone. A causa della mancanza di multi-homing degli utenti, la maggior parte degli sviluppatori crea app native sia per iOS che per Android per raggiungere il maggior numero di utenti di smartphone. Ad esempio, un’app di consegna di cibo o di condivisione di viaggi non può sviluppare un’app solo per telefoni Android o solo per iPhone.

Dimenticando che si tratta di due sistemi operativi diversi, scritti con un linguaggio di programmazione diverso.

Oppure:

La piattaforma iPhone di Apple è protetta da diverse barriere aggiuntive all’ingresso e all’espansione, tra cui forti effetti di rete e di scala ed elevati costi di passaggio e attriti. Ad esempio, se un utente iPhone desidera acquistare uno smartphone Android, è probabile che dovrà affrontare notevoli ostacoli finanziari, tecnologici e comportamentali per cambiare. L’utente potrebbe dover reimparare a utilizzare il proprio smartphone utilizzando una nuova interfaccia, trasferire grandi quantità di dati (ad esempio contatti), acquistare nuove app o trasferire o acquistare nuovi abbonamenti e accessori.

Come se fosse colpa di Apple se un utente passando ad Android debba imparare a usare quel sistema operativo.

L’esito di questo confronto giuridico potrà avere conseguenze sostanziali non solo per Apple, ma per l’intero settore, potenzialmente cambiando il modo in cui le app vengono distribuite e come vengono stimolate l’innovazione e la concorrenza.