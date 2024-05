La Universal Clipboard di Apple semplifica il copia e incolla di contenuti (testo, immagini, foto, video) tra i dispositivi Apple (Mac, iPhone, iPad e Apple Vision Pro). Per usarla, ogni dispositivo deve essere connesso con lo stesso ID Apple, avere il Wi-Fi, il Bluetooth e la funzione Handoff attivi.

Una volta configurata, basta copiare il contenuto su un dispositivo per averlo automaticamente negli appunti degli altri dispositivi vicini, potendo quindi incollarlo con facilità. È particolarmente utile per trasferire file tra un Mac desktop e un MacBook, sfruttando la continuity di Apple.

C’è solo un problema: a volte si incastra.

Come dovrebbe funzionare secondo Apple

Per utilizzare la Universal Clipboard, i dispositivi devono essere connessi con lo stesso ID Apple, avere il Bluetooth e il Wi-Fi attivati e avere la funzione Handoff attivata.

Su iPhone/iPad , potete attivare Handoff andando su Impostazioni > Generali > AirPlay & Handoff e attivando Handoff.

, potete attivare Handoff andando su e attivando Handoff. Su Mac , puoi attivare Handoff andando su Impostazioni di Sistema > Generali > AirDrop & Handoff e selezionando “Consenti Handoff tra questo Mac e i tuoi dispositivi iCloud”.

, puoi attivare Handoff andando su e selezionando “Consenti Handoff tra questo Mac e i tuoi dispositivi iCloud”. Su Apple Vision Pro, puoi attivare Handoff andando su Impostazioni > Generali > Handoff e attivando Handoff.

Una volta configurata, basta copiare il contenuto su un dispositivo come fareste normalmente e il contenuto verrà automaticamente aggiunto agli appunti degli altri dispositivi vicini, dove rimarrà per un breve periodo o fino a quando non viene copiato altro.

Se la Universal Clipboard non funziona come previsto, gli utenti dovrebbero verificare i requisiti e le impostazioni, assicurarsi che i dispositivi siano sulla stessa rete Wi-Fi e provare a riavviare i dispositivi.

Come risolvere i problemi che non permettono il copia/incolla con Universal Clipboard

Se riscontrate problemi con la funzione Universal Clipboard di Apple, ecco alcuni passaggi che potrete seguire per risolvere la situazione:

Verificate lo stato di Universal Clipboard

Aprite il Terminale sul tuo Mac e digitate il seguente comando per verificare se Universal Clipboard è abilitato o meno:

defaults read ~/Library/Preferences/com.apple.coreservices.useractivityd.plist ClipboardSharingEnabled

Se il comando restituisce 0 , Universal Clipboard è disabilitato. Se restituisce 1 , è abilitato.

Abilitate Universal Clipboard (se disabilitato)

Se il comando precedente ha restituito 0 , digitate il seguente comando per abilitare Universal Clipboard:

defaults write ~/Library/Preferences/com.apple.coreservices.useractivityd.plist ClipboardSharingEnabled 1

Dopo aver eseguito questo comando, riavviate il Mac per applicare le modifiche.

Risolvete problemi persistenti

Se l’Universal Clipboard continua a non funzionare correttamente, provate a eliminare e riscrivere il file di preferenza relativo alla condivisione degli appunti con questi comandi:

defaults delete ~/Library/Preferences/com.apple.coreservices.useractivityd.plist ClipboardSharingEnabled

defaults write ~/Library/Preferences/com.apple.coreservices.useractivityd.plist ClipboardSharingEnabled 1

Questo dovrebbe ripristinare la funzionalità di Universal Clipboard, ma potrebbe essere necessario ripetere la procedura se il problema si ripresenta.

Altri passaggi di risoluzione dei problemi

Verificate che entrambi i dispositivi soddisfino i requisiti di sistema per Continuity, che abilita funzioni come Universal Clipboard.

per Continuity, che abilita funzioni come Universal Clipboard. Attivate e disattivate Handoff su tutti i dispositivi.

su tutti i dispositivi. Attivate e disattivate il Bluetooth su tutti i dispositivi.

su tutti i dispositivi. Riavviate il router Wi-Fi e il modem.

Se riscontrate problemi con Universal Clipboard dopo aver aggiornato Alfred a una nuova versione, provate a chiudere l’app Alfred o abilitare l’opzione “Ignora dati da altri dispositivi Apple”. Il team di sviluppo di Alfred sta lavorando per risolvere questi problemi.

In conclusione

La Universal Clipboard di Apple semplifica notevolmente il copia e incolla di contenuti tra dispositivi Apple. Sebbene sia una funzionalità potente, a volte può presentare problemi. In questi casi, seguire i suggerimenti di Apple e adottare le soluzioni descritte nell’articolo può essere d’aiuto per ripristinare il corretto funzionamento.

Mantenere aggiornati i dispositivi e le impostazioni di rete è fondamentale per sfruttare appieno le funzioni di continuità offerte da Apple. Con un po’ di pazienza e attenzione, è possibile superare gli ostacoli e trarre vantaggio da questa comoda funzione.