Secondo trimestre 2024 di Apple: cadono iPhone e iPad, ma crescono i servizi

Arrivano i dati riguardante il secondo trimestre fiscale di Apple per il 2024. Ci sono alcune buone notizie e alcune cattive notizie. Tra le buone notizie c’è il fatturato a 90,75 miliardi di $ che, nonostante sia diminuito del 4,3%, è più alto del calo atteso dagli analisti.

Questo ha portato il titolo della società a crescere del 2,2%, con un’ulteriore crescita attesa per oggi. Un cortocircuito tra calo del fatturato, che per logica, dovrebbe far pensare a una perdita di potere di vendite, e l’aver battuto le previsioni degli analisti che è difficile da comprendere.

Il fatto è che nelle ultime settimane il mercato aveva dismesso azioni pensando a un calo maggiore, quindi in queste ore il valore delle azioni sta riconquistando parte dell’extra deprezzamento.

Alla fine della fiera gli utili sono calati dai precedenti 24,16 a 23,63 miliardi, quindi appena lo -0,2%. Ma veniamo alle vendite per prodotto.

Fatturato Q2 2024 per prodotto

iPhone: Da 51,334 miliardi a 45,963 miliardi, con una diminuzione del 10.46%.

Da 51,334 miliardi a 45,963 miliardi, con una diminuzione del 10.46%. Mac: Da 7,168 miliardi a 7,451 miliardi, con un aumento del 3.95%.

Da 7,168 miliardi a 7,451 miliardi, con un aumento del 3.95%. iPad: Da 6,670 miliardi a 5,559 miliardi, con una diminuzione del 16.67%.

Da 6,670 miliardi a 5,559 miliardi, con una diminuzione del 16.67%. Wearables, Home e Accessories: Da 8,757 miliardi a 7,913 miliardi, con una diminuzione del 9.64%.

Da 8,757 miliardi a 7,913 miliardi, con una diminuzione del 9.64%. Servizi: Da 20,907 miliardi a 23,867 miliardi, con un aumento del 14.17%.

Quindi crollano iPhone e iPad, ma crescono i servizi. Facciamo alcune considerazioni.

Gli iPhone calano per via della perdita di terreno che Apple ha perso nel settore dell’intelligenza artificiale generativa. Perdita che sottolinea un calo di visione che, onestamente, non credo con Steve Jobs in vita ci sarebbe mai stato.

Inoltre la società perde terreno in Cina dove imposizioni governative ne minano l’attuale primato.

I servizi però crescono e questa è un’ottima notizia perché è il settore dove la società possiede più margine. Se per i prodotti i costi di produzione calano da 46,79 a 42,42 miliardi, portando la percentuale a 36,6% (significa che ogni 100 € di vendita ad Apple entrano in tasca 36,6 €), per i servizi a parità dei 6 miliardi spesi il margine arriva a 74,6% (quindi ogni 100 € ad Apple entrano in tasca 74,6 €).

Fatturato Q2 2024 per area geografica

Americhe: Da 37,784 miliardi a 37,273 miliardi, con una diminuzione dello 1.35%.

Da 37,784 miliardi a 37,273 miliardi, con una diminuzione dello 1.35%. Europa: Da 23,945 miliardi a 24,123 miliardi, con un aumento dello 0.74%.

Da 23,945 miliardi a 24,123 miliardi, con un aumento dello 0.74%. Cina: Da 17,812 miliardi a 16,372 miliardi, con una diminuzione dell’8.08%.

Da 17,812 miliardi a 16,372 miliardi, con una diminuzione dell’8.08%. Giappone: Da 7,176 miliardi a 6,262 miliardi, con una diminuzione del 12.74%.

Da 7,176 miliardi a 6,262 miliardi, con una diminuzione del 12.74%. Resto dell’Asia Pacifico: Da 8,119 miliardi a 6,723 miliardi, con una diminuzione del 17.16%.

Altro

La spesa per ricerca e sviluppo è leggermente aumentata da 7,457 miliardi a 7,903 miliardi. L’indebitamento è cresciuto da 9,8 a 10,7 miliardi di $. La liquidità è calata da 32,69 a 29,96 miliardi.

Per sostenere il valore delle azioni in Borsa, Apple ha rinnovato un piano di riacquisto di azioni proprie di ben 110 miliardi di $. Si tratta del piano di riacquisto più alto della storia della società.

Apple darà ai suoi azionisti un dividendo di 0,25 $ ad azione dal 16 maggio prossimo.