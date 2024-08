Glowtime: Tutto sull'Evento Apple del 9 Settembre 2

Il 9 settembre si avvicina e con esso cresce l’attesa per il prossimo evento Apple, noto come It’s Glowtime. Questo appuntamento annuale cattura l’attenzione di appassionati di tecnologia e consumatori in tutto il mondo, promettendo novità entusiasmanti nel panorama dei nuovi dispositivi di Apple.

L’evento di quest’anno potrebbe svelare una serie di prodotti all’avanguardia, tra cui il tanto atteso iPhone 16 e nuovi modelli di Apple Watch.

Data e Orario dell’Evento Apple

Annuncio ufficiale

L’attesa è finita: Apple ha ufficialmente annunciato la data del suo evento annuale più atteso. Il 9 settembre 2024 segnerà il debutto dell’iPhone 16 e di altre novità hardware e software.

Questo annuncio ha confermato le voci circolate negli ultimi giorni, che puntavano al 10 settembre come possibile data.

La scelta del 9 settembre dimostra come Apple sia sempre pronta a sorprendere il suo pubblico.

Orario di trasmissione

L’evento si terrà alle 19:00 ora italiana, corrispondenti alle 10:00 ora del Pacifico. Apple ha scelto di combinare un’esperienza in presenza per la stampa presso l’Apple Park di Cupertino con una trasmissione virtuale per il pubblico globale.

Gli appassionati potranno seguire l’evento comodamente da casa, attraverso diverse piattaforme:

Il sito ufficiale apple.com/it

L’app Apple Developer

L’app Apple TV

Il canale YouTube di Apple

Secondo alcune fonti, il video dell’evento è già stato pre-registrato, garantendo una presentazione fluida e senza intoppi.

Significato di “Glowtime”

L’invito all’evento presenta la tag line “It’s Glowtime“, un chiaro rimando ai colori di Siri nella sua nuova veste con Apple Intelligence.

La parola potrebbe essere tradotta come “È tempo di splendere”. Una sorta di slogan per indicare che è arrivato il momento di recuperare il tempo perso nel settore dell’intelligenza artificiale, portando Apple a risplendere nel panorama mondiale con le sue soluzioni.

Tuttavia, è importante notare che l’arrivo di queste funzionalità in Europa è ancora incerto e, al momento, non è prevista la disponibilità in lingua italiana.

Nuovi iPhone 16: Cosa Aspettarsi

Modelli previsti

Apple si prepara a lanciare la nuova lineup di iPhone 16, che includerà quattro modelli: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Secondo recenti rapporti, l’azienda di Cupertino punta fortemente sui modelli Pro, prevedendo che rappresenteranno ben due terzi delle vendite totali.

Questa strategia si riflette nella decisione di equipaggiare sia l’iPhone 16 Pro Max che il più compatto iPhone 16 Pro con la tecnologia del modulo periscopico, conosciuta anche come “folded zoom”. Apple ha ordinato un numero di moduli periscopici sufficiente a coprire il 70% della domanda totale prevista per l’intera serie.

Nuove funzionalità

Gli iPhone 16 introdurranno importanti miglioramenti hardware e software. Tra le novità più attese c’è l’introduzione di un nuovo pulsante Cattura, posizionato sul lato destro del dispositivo, sotto il tasto di accensione.

Questo pulsante meccanico con superficie capacitiva permetterà di scattare foto, avviare e terminare registrazioni video, oltre a effettuare lo zoom con semplici gesti. Inoltre, il tasto Azione, già presente sui modelli Pro attuali, verrà esteso a tutta la gamma, sostituendo l’interruttore per la modalità silenziosa.

I nuovi iPhone saranno compatibili con Apple Intelligence, una suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale progettata per migliorare l’esperienza utente. Per supportare queste nuove funzionalità, tutti i modelli della serie 16 saranno equipaggiati con il potente chip A18, garantendo prestazioni eccezionali e una fluidità senza paragoni.

Design e colori

Il design degli iPhone 16 e 16 Plus subirà un notevole cambiamento nella parte posteriore. Apple tornerà a una disposizione verticale delle due fotocamere, inserite in un’isola a forma di pillola più piccola rispetto a quella attuale. Questo “ritorno al passato” permetterà anche ai modelli di fascia bassa di registrare “video spaziali” compatibili con il Vision Pro.

Per quanto riguarda i colori, i mockup trapelati mostrano cinque varianti per i modelli standard: blu, bianco, rosa, verde e nero, tutti dai toni vivaci e saturi. Per i modelli Pro, invece, sono previste le colorazioni White Titanium, Black Titanium e Natural Titanium, con l’aggiunta di una nuova opzione nella tonalità bronzo.

Apple Watch e Altri Dispositivi

Apple Watch Series 10

L’Apple Watch Series 10 si preannuncia come uno degli aggiornamenti più significativi nella storia degli smartwatch di Apple.

Le voci di corridoio suggeriscono che questa nuova generazione porterà display più ampi e casse più sottili, offrendo un design rinnovato e più elegante. Questi miglioramenti potrebbero rendere l’orologio ancora più comodo da indossare e leggere, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente.

AirPods 4

Apple sta pianificando una revisione completa della sua gamma di cuffie e auricolari. Gli AirPods 4 rappresenteranno un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti.

Si prevede il lancio di due nuovi modelli entry-level, che per la prima volta includeranno la cancellazione del rumore. Il design degli AirPods 4 sarà una via di mezzo tra gli AirPods di terza generazione e il modello Pro, con steli più corti per una vestibilità migliorata.

La versione di fascia alta degli AirPods 4 offrirà funzionalità aggiuntive, come una custodia di ricarica con speaker per gli avvisi “Dov’è”, simile a quella degli attuali AirPods Pro.

Entrambi i modelli avranno la porta USB-C, allineandosi agli standard più recenti di connettività. Questa mossa sembra mirare a semplificare l’offerta di Apple, eliminando gradualmente sia gli AirPods di seconda che quelli di terza generazione entro la fine del prossimo anno.

Possibili sorprese

Oltre agli aggiornamenti attesi per iPhone 16 e Apple Watch, l’evento potrebbe riservare alcune sorprese. Tra le possibilità ci sono il lancio di un nuovo iPad base o un rinnovo della Apple TV. Questi aggiornamenti potrebbero portare miglioramenti significativi alle rispettive linee di prodotti, offrendo agli utenti nuove funzionalità e prestazioni migliorate.

Per quanto riguarda gli AirPods Max, si prevede l’arrivo della porta USB-C il prossimo anno, insieme a nuove varianti di colore. Tuttavia, non ci si aspettano molte altre novità per questo modello.

Gli appassionati di audio di alta qualità dovranno attendere il 2025 per una nuova generazione di AirPods Pro, che promette un design rinnovato, un nuovo chip, miglioramenti alle prestazioni e alla qualità audio, oltre a funzionalità relative alla salute dell’udito.

Conclusione

L’evento Glowtime si prospetta come un momento cruciale per Apple, con l’introduzione di numerose novità che potrebbero avere un notevole impatto sul mercato tecnologico.

Dall’iPhone 16 con il suo potente chip A18 all’Apple Watch Series 10 con design rinnovato, passando per gli AirPods 4 con cancellazione del rumore, l’azienda di Cupertino sembra pronta a offrire innovazioni significative in diverse categorie di prodotti.

Questi aggiornamenti mirano a migliorare l’esperienza utente e a consolidare la posizione di Apple nel settore.