Apple FY24 Q4: cresce il fatturato, ma calano gli utili 4

Nel quarto trimestre fiscale del 2024, Apple ha registrato un fatturato totale di $94,93 miliardi, rispetto agli $89,50 miliardi del trimestre corrispondente del 2023, segnando una crescita del 6,1%.

Tuttavia, l’utile netto è sceso a $14,74 miliardi, con una diminuzione significativa del 35,8% rispetto ai $22,96 miliardi dell’anno precedente. Questi dati riflettono un aumento dei costi e cambiamenti fiscali che hanno influito sull’utile netto.

Questo andamento suggerisce che Apple stia affrontando nuove sfide in termini di contenimento dei costi operativi e gestione delle spese, con un impatto diretto sulla redditività complessiva dell’azienda. La crescita del fatturato evidenzia una continua forte domanda per i prodotti e servizi dell’azienda, un segnale positivo per il futuro.

Fatturato per Prodotto

iPhone : $46,22 miliardi (+5,5%)

: $46,22 miliardi (+5,5%) Mac : $7,74 miliardi (+1,7%)

: $7,74 miliardi (+1,7%) iPad : $6,95 miliardi (+7,9%)

: $6,95 miliardi (+7,9%) Wearables, Home e Accessori : $9,04 miliardi (-3,0%)

: $9,04 miliardi (-3,0%) Servizi: $24,97 miliardi (+11,9%)

Apple FY24 Q4: cresce il fatturato, ma calano gli utili 5

Il fatturato derivante dai servizi ha mostrato una crescita significativa, mentre la categoria Wearables, Home e Accessori ha subito una lieve contrazione. L’iPhone, che rappresenta ancora una parte rilevante delle vendite, ha continuato a registrare una crescita moderata. Il settore dei servizi, che comprende iCloud, Apple Music, App Store e altri, sta diventando sempre più importante per il bilancio complessivo dell’azienda.

Questo è un elemento strategico che permette ad Apple di diversificare le sue fonti di reddito, riducendo la dipendenza dalle vendite di hardware e contribuendo a creare una base di ricavi ricorrenti.

La crescita delle vendite di iPad, pari al 7,9%, può essere attribuita anche all’adozione del dispositivo in ambito educativo e lavorativo, oltre che all’introduzione di nuovi modelli che hanno attirato l’interesse dei consumatori. Nel frattempo, il segmento dei Wearables ha visto una leggera contrazione, forse dovuta all’aumento della concorrenza in questo settore o a una saturazione del mercato.

Fatturato per Area Geografica

Americhe : $41,66 miliardi (+3,9%)

: $41,66 miliardi (+3,9%) Europa : $24,92 miliardi (+10,9%)

: $24,92 miliardi (+10,9%) Greater China : $15,03 miliardi (-0,3%)

: $15,03 miliardi (-0,3%) Giappone : $5,93 miliardi (+7,6%)

: $5,93 miliardi (+7,6%) Rest of Asia Pacific: $7,38 miliardi (+16,6%)

Apple FY24 Q4: cresce il fatturato, ma calano gli utili 6

L’Europa e il resto dell’Asia-Pacifico hanno mostrato una crescita significativa, mentre il mercato cinese ha mostrato una lieve contrazione. Questo potrebbe indicare una maggiore concorrenza o condizioni di mercato più difficili in Cina.

L’incremento delle vendite in Europa e Asia-Pacifico evidenzia l’efficacia delle strategie di espansione di Apple in queste regioni, dove l’azienda ha potuto beneficiare di una maggiore penetrazione del mercato e di campagne di marketing mirate. In particolare, la crescita del 16,6% nella regione Asia-Pacifico mostra un potenziale notevole di crescita, che potrebbe continuare nei prossimi trimestri se Apple riuscirà a consolidare ulteriormente la sua presenza.

La lieve contrazione in Cina è significativa perché questo mercato è sempre stato una delle aree chiave per il successo di Apple. Tuttavia, la concorrenza da parte di produttori locali come Xiaomi, Oppo e Huawei potrebbe aver limitato la capacità di Apple di espandere la sua quota di mercato. Sarà interessante vedere come Apple risponderà a queste sfide nei prossimi trimestri.

Altri Dati Finanziari

Margine di Contribuzione :

: Prodotti: 36,3% (rispetto al 36,6% del 2023)

Servizi: 74,0% (in crescita rispetto al 71,0% del 2023)

Il margine di contribuzione dei servizi continua a migliorare, mentre il margine relativo ai prodotti mostra una leggera contrazione, probabilmente dovuta all’aumento dei costi. Questo riflette un cambiamento nella struttura dei costi aziendali, dove Apple sta cercando di mantenere il suo posizionamento premium in un contesto di aumento dei costi di produzione. Al contrario, il segmento dei servizi beneficia di economie di scala, che hanno portato a un incremento del margine di contribuzione.

Ricerca e Sviluppo : Le spese in R&S sono aumentate del 6,3%, passando da $7,31 miliardi a $7,77 miliardi, a conferma degli investimenti continui di Apple in nuove tecnologie e prodotti. Questa crescita nelle spese di R&S indica l’impegno di Apple a rimanere all’avanguardia in settori come l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata e la sanità digitale, che potrebbero rappresentare opportunità di crescita future.



: Le spese in R&S sono aumentate del 6,3%, passando da $7,31 miliardi a $7,77 miliardi, a conferma degli investimenti continui di Apple in nuove tecnologie e prodotti. Questa crescita nelle spese di R&S indica l’impegno di Apple a rimanere all’avanguardia in settori come l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata e la sanità digitale, che potrebbero rappresentare opportunità di crescita future. Liquidità : Apple ha chiuso il trimestre con $29,94 miliardi in cassa, una lieve diminuzione rispetto ai $29,97 miliardi dell’anno precedente. Questa stabilità nella liquidità evidenzia una gestione prudente delle risorse finanziarie, che consente all’azienda di avere la flessibilità necessaria per affrontare eventuali incertezze economiche e continuare a investire in nuove opportunità di crescita.



: Apple ha chiuso il trimestre con $29,94 miliardi in cassa, una lieve diminuzione rispetto ai $29,97 miliardi dell’anno precedente. Questa stabilità nella liquidità evidenzia una gestione prudente delle risorse finanziarie, che consente all’azienda di avere la flessibilità necessaria per affrontare eventuali incertezze economiche e continuare a investire in nuove opportunità di crescita. Debito: Il debito a lungo termine è sceso da $95,28 miliardi a $85,75 miliardi, mentre il debito a breve termine è aumentato da $9,82 miliardi a $10,91 miliardi, riflettendo una ristrutturazione delle passività . Questo approccio suggerisce che Apple sta ottimizzando la sua struttura del capitale per ridurre i costi di finanziamento a lungo termine, mantenendo allo stesso tempo una certa flessibilità finanziaria per affrontare le sfide a breve termine.

Ritorno per gli Investitori

Distribuzione dei Dividendi : Apple ha distribuito $15,23 miliardi in dividendi, quasi invariato rispetto all’anno precedente. Questa costanza riflette l’impegno dell’azienda a garantire un ritorno stabile agli azionisti, mantenendo una politica prudente e sostenibile per la distribuzione dei dividendi. La società distribuirà 0,25 $ per azione a partire dal 14 novembre.

: Apple ha distribuito $15,23 miliardi in dividendi, quasi invariato rispetto all’anno precedente. Questa costanza riflette l’impegno dell’azienda a garantire un ritorno stabile agli azionisti, mantenendo una politica prudente e sostenibile per la distribuzione dei dividendi. La società distribuirà 0,25 $ per azione a partire dal 14 novembre. Azioni Proprie: Apple ha intensificato il piano di riacquisto delle azioni, spendendo $94,95 miliardi, un aumento significativo rispetto ai $77,55 miliardi del 2023. Questo indica un forte impegno verso il ritorno di valore agli azionisti e suggerisce che l’azienda ritiene il suo titolo sottovalutato, oppure che sia un buon momento per ridurre il numero di azioni in circolazione, migliorando così gli indicatori di performance come l’utile per azione.

Il riacquisto delle azioni è un segnale forte di fiducia nella capacità di Apple di generare redditività futura. Riducendo il numero di azioni in circolazione, Apple non solo aumenta il valore per azione ma anche rafforza la fiducia degli investitori nella sua strategia a lungo termine. Queste azioni, combinate con la distribuzione dei dividendi, mostrano un mix bilanciato di strategie per il ritorno di valore agli azionisti.

Considerazioni Finali

Apple ha chiuso il trimestre con una crescita del fatturato nonostante un utile netto in calo, dovuto principalmente a questioni fiscali straordinarie e all’aumento dei costi. Le vendite dei servizi continuano a guidare la crescita dell’azienda, mentre la domanda di iPhone rimane stabile. Le spese in ricerca e sviluppo e il riacquisto delle azioni confermano la strategia di lungo termine dell’azienda volta a sostenere innovazione e valore per gli investitori.

In prospettiva futura, Apple dovrà affrontare alcune sfide, come l’aumento della concorrenza in Cina e il controllo dei costi operativi, ma le prospettive restano positive grazie alla diversificazione delle fonti di reddito e agli investimenti strategici in tecnologie emergenti. La capacità di Apple di adattarsi ai cambiamenti di mercato e di innovare costantemente rimane un punto di forza chiave, che probabilmente continuerà a sostenere la sua crescita e a consolidare il suo ruolo di leader tecnologico.