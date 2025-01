Archer NX200: il router 5G di TP-Link è davvero affidabile? 4

Una struttura non cablata con la fibra, una vacanza, un viaggio in auto e altri scenari potrebbero richiedere di avere un router WiFi connesso alla rete 5G. Di recente ho avuto il bisogno di connettere casa a una rete WiFi veloce senza fibra.

Il router TP-Link Archer NX200 si presenta come una delle proposte più interessanti sul mercato, con il supporto al 5G e un design compatto. Questo dispositivo promette di essere la soluzione ideale sia per l’ambiente domestico che per piccoli uffici. Con la promessa di connessioni stabili e prestazioni elevate, diventa naturale chiedersi come si comporti realmente nell’uso quotidiano.

Specifiche tecniche

L’Archer NX200 è progettato per rispondere alle esigenze di connettività più moderne, offrendo una serie di caratteristiche che lo rendono altamente competitivo:

Velocità massima : il supporto al 5G consente di raggiungere velocità fino a 1,8 Gbps, ideali per streaming ad alta definizione e download rapidi.

: il supporto al 5G consente di raggiungere velocità fino a 1,8 Gbps, ideali per streaming ad alta definizione e download rapidi. Porte : sono disponibili 3 porte Gigabit Ethernet.

: sono disponibili 3 porte Gigabit Ethernet. Design : il dispositivo è compatto e leggero, con un’estetica moderna che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico o professionale.

: il dispositivo è compatto e leggero, con un’estetica moderna che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico o professionale. Bande WiFi: la configurazione dual-band permette di utilizzare sia la banda a 2.4 GHz, ottima per dispositivi a bassa intensità, sia quella a 5 GHz, ideale per applicazioni che richiedono velocità elevate.

Ho scelto questo modello per la presenza delle 3 porte Ethernet. Di solito altri modelli simili ne hanno solo 2. Inoltre è presente anche un attacco per antenne esterne all’abitazione in caso di necessità, qualora abbiate un ripetitore esterno per raggiungere un segnale 5G più pulito.

Installazione e configurazione

Una delle principali promesse di TP-Link è quella di semplificare al massimo l’installazione dei suoi dispositivi, e l’Archer NX200 non fa eccezione. Grazie all’app TP-Link Tether, configurare il router diventa un’operazione rapida e intuitiva, completabile in pochi minuti. L’app offre una guida passo passo che copre ogni fase, dalla connessione iniziale alla personalizzazione delle impostazioni di rete.

L’app è veramente bene fatta. Una volta inserita la nanoSIM nella parte bassa del dispositivo, l’app scaricherà la configurazione dell’operatore automaticamente, per consentire di navigare rapidamente senza dover sbattere la testa dietro lunghi passaggi.

Per gli utenti più esperti, il router mette a disposizione un pannello di controllo web dettagliato, con cui è possibile regolare impostazioni avanzate come l’ottimizzazione delle bande, la priorità dei dispositivi connessi e la configurazione del firewall.

Chi non ha familiarità con queste opzioni potrebbe trovare alcuni aspetti complessi e potrebbe aver bisogno di consultare il manuale o il supporto tecnico per sfruttare appieno il dispositivo.

Prestazioni

La qualità della connessione è uno degli elementi fondamentali di un router, e l’Archer NX200 si dimostra all’altezza delle aspettative. Nei test effettuati in diverse condizioni, il dispositivo ha mostrato prestazioni solide e affidabili:

Velocità 5G : al chiuso, con rete 5G di WindTre, ho raggiunto una velocità di quasi 200 Mbps in download.

: al chiuso, con rete 5G di WindTre, ho raggiunto una velocità di quasi 200 Mbps in download. Copertura WiFi : la rete è stabile e copre efficacemente abitazioni di medie dimensioni, anche con numerosi dispositivi connessi.

: la rete è stabile e copre efficacemente abitazioni di medie dimensioni, anche con numerosi dispositivi connessi. Resistenza alle interferenze: grazie all’ottimizzazione automatica dei canali, il router mantiene prestazioni costanti anche in ambienti saturi di altri dispositivi wireless.

Nell’app è inoltre possibile stabilire i dispositivi che hanno la priorità su altri. Per esempio è possibile dare priorità al computer con il quale si lavora, piuttosto che darla al tablet dove si gioca. Inoltre ci sono opzioni di Parent Control per bloccare l’accesso a determinati dispositivi.

C’è anche la possibilità, sempre dall’app, di generare una rete per gli ospiti ed evitare di dare accesso al WiFi principale.

Funzionalità aggiuntive

L’Archer NX200 non si limita a garantire una connessione veloce, ma offre anche una serie di funzionalità progettate per migliorare l’esperienza dell’utente e aumentare la sicurezza:

Sicurezza avanzata : il supporto alla crittografia WPA3 e la presenza di un firewall configurabile proteggono efficacemente contro le minacce online. L’app integra anche un servizio a pagamento, opzionale, per avere un filtro contro siti malevoli e malware.

: il supporto alla crittografia WPA3 e la presenza di un firewall configurabile proteggono efficacemente contro le minacce online. L’app integra anche un servizio a pagamento, opzionale, per avere un filtro contro siti malevoli e malware. Controllo parentale : ideale per le famiglie, consente di impostare limiti di navigazione per i dispositivi dei bambini e monitorarne l’utilizzo.

: ideale per le famiglie, consente di impostare limiti di navigazione per i dispositivi dei bambini e monitorarne l’utilizzo. Modalità ibrida 5G/WiFi: questa funzione permette di combinare la connettività 5G con quella WiFi per garantire una connessione sempre stabile, anche in caso di problemi temporanei su una delle due reti. Quindi potreste usare il dispositivo collegato a un normale router in fibra. Se questa dovesse avere problemi di connessione, entra in gioco automaticamente la connessione 5G.

Grazie agli aggiornamenti software regolari forniti da TP-Link, il dispositivo rimane sempre protetto e compatibile con le tecnologie più recenti.

Prezzo e rapporto qualità-prezzo

Il prezzo che ho pagato per averlo è stato di 249,99 € su Amazon. L’Archer NX200 si posiziona nella fascia media del mercato, dove la competizione è particolarmente agguerrita.

Considerando il prezzo e le prestazioni offerte, l’Archer NX200 rappresenta un’opzione equilibrata per chi cerca un router affidabile con supporto al 5G senza spendere cifre eccessive.

Conclusioni

Il TP-Link Archer NX200 è un router che si rivolge a un pubblico ampio, dai professionisti che necessitano di una connessione veloce e stabile, alle famiglie che vogliono gestire efficacemente dispositivi multipli. Le sue prestazioni solide, la semplicità d’uso e le funzionalità avanzate lo rendono una scelta valida per molti contesti.

Offre un rapporto qualità-prezzo difficile da battere nella sua fascia di mercato. Per chi desidera entrare nel mondo del 5G domestico, dove la fibra non arriva, rappresenta un ottimo punto di partenza.