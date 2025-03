Yale Linus 2 e Smart Keypad 2: La Serratura Smart Che Reinventa l'Accesso Casa 7

Chi non ha mai sognato di entrare in casa senza cercare le chiavi in tasca? La Yale Linus 2 rappresenta la risposta concreta a questa domanda, portando con sé un bagaglio di funzionalità che vanno ben oltre la semplice apertura della porta.

Dopo averla testata per un mese mesi in condizioni reali, con oltre 500 cicli di apertura e chiusura, questa recensione approfondita svela ogni aspetto di quello che si propone come uno dei prodotti più interessanti nel panorama della sicurezza domestica intelligente.

La Yale, azienda con quasi 200 anni di esperienza nel settore delle serrature, dimostra di saper coniugare tradizione e innovazione. La Linus 2 non è una semplice evoluzione del modello precedente, ma una riprogettazione che tiene conto del feedback degli utenti e delle nuove esigenze del mercato delle smart home.

Immaginiamo di dover gestire l’accesso a casa per le pulizie settimanali, o di dover far entrare un vicino per innaffiare le piante durante le vacanze. Con una serratura tradizionale, questo significa duplicare chiavi fisiche e fidarsi che non vengano copiate. La Linus 2 trasforma questo scenario permettendo di creare codici temporanei o concedere accessi limitati nel tempo, il tutto gestibile da smartphone.

Il sistema si compone di due elementi principali: la serratura smart Linus 2 e il tastierino Smart Keypad 2. Quest’ultimo integra un sensore di impronte digitali che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e comodità. L’installazione non richiede modifiche permanenti alla porta, preservando la possibilità di utilizzare le chiavi tradizionali.

Specifiche tecniche e contenuto della confezione

La confezione della Yale Linus 2 include:

Serratura smart Linus 2 (versione argento o nera)

Piastra di montaggio per l’installazione

Cuscinetto biadesivo per un’installazione senza viti

Batterie ricaricabili (incluse per l’avvio)

Magnete Doorsense per il rilevamento dello stato della porta

Yale Dot per l’accesso tramite NFC

Due set di viti per cilindri (lunghe e corte)

Chiave a brugola per il montaggio

Manuale di istruzioni

Le dimensioni compatte (51,7 x 146,2 x 45,75 mm) e il design minimale in alluminio spazzolato si adattano discretamente a qualsiasi tipo di porta. La connettività Bluetooth 5.3 garantisce una comunicazione stabile con lo smartphone, mentre il modulo Wi-Fi integrato permette il controllo remoto senza necessità di bridge aggiuntivi.

Il Smart Keypad 2 si presenta come un complemento essenziale del sistema. Le sue caratteristiche principali includono:

Tastierino Smart Keypad 2 con sensore di impronte digitali

Nastro biadesivo per il montaggio a parete

Set di viti per il montaggio fisico

Batterie (incluse per l’avvio)

Manuale di istruzioni

La combinazione dei due dispositivi crea un sistema di accesso multimodale che si adatta alle diverse esigenze degli utenti: smartphone, codice PIN, impronta digitale o chiave tradizionale.

La compatibilità con i principali standard di serrature europee è garantita grazie al sistema di adattatori inclusi. Prima dell’acquisto, è possibile verificare la compatibilità della propria porta attraverso il tool di verifica sul sito ufficiale Yale.

Il consumo energetico è stato ottimizzato rispetto alla generazione precedente, con una durata delle batterie che può raggiungere i 6 mesi con un utilizzo medio di 10 aperture giornaliere. Il sistema avvisa per tempo della necessità di sostituzione attraverso notifiche push sull’app.

Processo di installazione

L’installazione della Yale Linus 2 rappresenta un momento cruciale che richiede attenzione ma non particolari competenze tecniche. Il processo si divide in tre fasi principali: montaggio fisico, configurazione dell’app e abbinamento del tastierino.

La fase di preparazione inizia con la verifica della compatibilità del cilindro. La serratura deve sporgere di almeno 3 mm dal pannello della porta. Un dettaglio importante riguarda la chiave: deve essere possibile estrarla anche quando inserita sul lato interno. La confezione include diversi adattatori per adattarsi ai cilindri europei più diffusi.

Se avete il pomolo interno nessuna paura, esiste un adattatore per questo tipo di porte. Che poi tra l’altro è quello che ho usato io.

Il montaggio meccanico richiede circa 20 minuti. La piastra di montaggio si fissa alla porta utilizzando il nastro biadesivo incluso o le viti fornite. Il corpo della serratura si aggancia poi alla piastra con un sistema a incastro. È fondamentale verificare che il meccanismo ruoti liberamente prima di procedere con la configurazione software.

Una volta posizionata la piastra, si può agganciare il Linus 2 fermando i due elementi tra di loro mediante la levetta da spostare all’interno del vano batterie.

L’app Yale Access guida l’utente passo dopo passo nella configurazione iniziale. Il processo include la calibrazione automatica, che determina i punti di fine corsa della serratura. Durante i test, questa fase si è rivelata particolarmente precisa, con la serratura che ha identificato correttamente le posizioni di apertura e chiusura al primo tentativo.

Funzionalità e uso quotidiano

L’esperienza d’uso quotidiana della Yale Linus 2 si basa principalmente sull’interazione con l’app Yale Access. L’interfaccia si presenta pulita e intuitiva, organizzata in tre sezioni principali: stato della serratura, registro attività e gestione degli accessi.

La funzione Auto-Unlock merita una menzione speciale. Utilizzando la geolocalizzazione, la serratura può sbloccarsi automaticamente quando l’utente si avvicina a casa. Nei test, questa funzione ha mostrato un’affidabilità del 95%, con rare occasioni in cui è stato necessario ricorrere all’apertura manuale tramite app.

Il registro delle attività tiene traccia di ogni operazione effettuata sulla serratura, registrando chi ha effettuato l’accesso e con quale modalità. Queste informazioni possono essere esportate in formato CSV per analisi successive o come documentazione.

La gestione degli accessi permette di creare:

Accessi permanenti per i membri della famiglia

Codici temporanei per gli ospiti

Fasce orarie per il personale di servizio

Impronte digitali per ogni utente definitivo

Molto interessante anche l’integrazione di soluzioni come la chiusura automatica alla chiusura della porta, l’alert se la porta resta socchiusa per un tot di tempo e la gestione delle notifiche che possono essere personalizzate con molte opzioni, dalla singola chiusura e apertura, fino alla modalità di apertura usata dall’ospite.

Gestione attraverso le App

L’esperienza d’uso del sistema Yale Linus 2 ruota attorno all’app Yale Home, disponibile sia per iOS che Android. L’interfaccia è stata riprogettata per essere più intuitiva, con una schermata principale che mostra lo stato della serratura in tempo reale e un registro delle attività sempre aggiornato.

Su iPhone, l’app sfrutta le funzionalità native di iOS, inclusa l’autenticazione biometrica tramite Face ID o Touch ID per un accesso sicuro. La widget di Yale Home può essere aggiunta alla schermata Today, permettendo di controllare lo stato della serratura e azionarla direttamente senza aprire l’app. L’integrazione con Apple Watch consente di gestire la serratura direttamente dal polso: un tap sulla complication dedicata apre istantaneamente i controlli.

Integrazione domotica

La compatibilità con i principali ecosistemi domotici rappresenta uno dei punti di forza della Yale Linus 2. L’integrazione con Apple HomeKit permette di includere la serratura nelle automazioni di casa e controllarla tramite Siri. Il supporto a Amazon Alexa e Google Assistant offre funzionalità simili per gli utenti di questi ecosistemi.

Durante i test, l’integrazione con HomeKit si è rivelata particolarmente fluida. È possibile creare automazioni che, per esempio, attivano le luci all’apertura della porta o attivano il sistema di riscaldamento quando si rientra a casa.

La possibilità di verificare lo stato della serratura e controllarla da remoto richiede la presenza di un hub domestico (HomePod, Apple TV o iPad per HomeKit). In questo scenario, la risposta ai comandi remoti avviene in meno di 2 secondi, un tempo più che accettabile per questo tipo di dispositivo.

I sistemi hub compatibili sono:

Google : Nest Hub (2a generazione), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro (Wi-Fi 6E)

: Nest Hub (2a generazione), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro (Wi-Fi 6E) Samsung SmartThings : SmartThings 2018 Hub (IM6001-V3P01), Aeotec Smart Home Hub, Smart Things Station

: SmartThings 2018 Hub (IM6001-V3P01), Aeotec Smart Home Hub, Smart Things Station Apple : Apple TV 4K (terza generazione) Wi-Fi + Ethernet, Apple TV 4K (seconda generazione), HomePod (seconda generazione), HomePod mini

: Apple TV 4K (terza generazione) Wi-Fi + Ethernet, Apple TV 4K (seconda generazione), HomePod (seconda generazione), HomePod mini Amazon: Echo (4a generazione), eero Pro 6E, eero Pro 6, eero 6+, eero 6, eero PoE 6, eero PoE gateway, eero Pro, eero Beacon

Integrazione con il sistema Ajax

L’integrazione della Yale Linus 2 con il sistema di sicurezza Ajax rappresenta un valore aggiunto significativo per chi ha già scelto questa piattaforma per la sicurezza domestica. La configurazione avviene attraverso l’hub Ajax, che funge da ponte tra i due sistemi.

Una volta completata l’integrazione, la serratura può essere inclusa negli scenari di sicurezza Ajax. Per esempio, quando il sistema di allarme viene armato, la Linus 2 si chiude automaticamente. In caso di allarme, lo stato della serratura può essere verificato immediatamente dall’app Ajax.

La risposta agli eventi è particolarmente rapida: nei test effettuati, il tempo di reazione tra l’attivazione di un sensore Ajax e l’azionamento della serratura è stato costantemente inferiore al secondo.

Sicurezza e privacy

La Yale Linus 2 implementa diverse misure di sicurezza. La crittografia end-to-end protegge tutte le comunicazioni tra serratura e smartphone. I codici di accesso e le impronte digitali vengono memorizzati localmente nel dispositivo, non nel cloud.

Smart Keypad 2: Funzionalità e Utilizzi

Il Smart Keypad 2 è il complemento ideale per la Yale Linus 2, pensato per rendere l’accesso alla casa ancora più flessibile e sicuro. Il design compatto e resistente, unito alla certificazione IP54 che lo protegge da polvere e schizzi d’acqua, lo rende adatto sia per interni che esterni.

Funzionalità Principali

La funzionalità di punta del Smart Keypad 2 è il sensore di impronte digitali, che permette di sbloccare la serratura con un semplice tocco. Questo sensore può memorizzare fino a 20 impronte digitali, garantendo un riconoscimento rapido e affidabile grazie alla tecnologia capacitiva. Il tastierino retroilluminato facilita l’inserimento dei codici PIN anche in condizioni di scarsa illuminazione, attivandosi automaticamente al contatto.

Un’altra caratteristica degna di nota è la possibilità di creare codici temporanei, utili per ospiti, lavoratori domestici o amici. Questi codici possono essere configurati con date e orari specifici, permettendo un accesso limitato nel tempo. Il tastierino è anche dotato di un sistema anti-manomissione che, in caso di tentativi di forzatura, invia una notifica all’app Yale Access e disabilita temporaneamente l’accesso via codice. Inoltre, dopo un periodo di inattività, il tastierino si blocca automaticamente per motivi di sicurezza.

Installazione e Configurazione

L’installazione del Smart Keypad 2 è semplice e può essere eseguita in due modalità: utilizzando il nastro biadesivo incluso per un montaggio non invasivo, oppure le viti e tasselli forniti per una soluzione più permanente. La configurazione avviene tramite l’app Yale Access, che guida l’utente passo dopo passo nell’aggiungere utenti, impostare codici e gestire le impronte digitali.

Uso Quotidiano

Nella vita di ogni giorno, il Smart Keypad 2 si dimostra uno strumento prezioso. Chi non vuole o non può usare lo smartphone per aprire la porta può affidarsi al codice PIN o all’impronta digitale, mantenendo un accesso veloce e sicuro.

La creazione di codici temporanei è particolarmente utile per situazioni come le pulizie settimanali o per un amico che deve entrare in casa in assenza del proprietario.

Anche se il tastierino funziona in modo autonomo, l’app Yale Access permette di monitorare gli accessi in tempo reale e ricevere notifiche.

Integrazione con Linus 2

Il Smart Keypad 2 si abbina perfettamente alla serratura Yale Linus 2, creando un sistema di accesso multimodale che si adatta alle diverse esigenze degli utenti. Anche quando lo smartphone non è disponibile, il tastierino offre un metodo alternativo per aprire la porta, mantenendo un alto livello di sicurezza grazie alla crittografia end-to-end.

Conclusioni

La Yale Linus 2 si posiziona come una soluzione matura nel settore delle serrature smart. L’affidabilità meccanica, unita alle funzionalità smart ben implementate, la rende una scelta valida per chi cerca di modernizzare l’accesso alla propria abitazione.

Il prezzo di 322,20 € per il kit completo (serratura + tastierino) rappresenta un investimento significativo, giustificato dalla qualità costruttiva e dalle possibilità offerte dal sistema. Per tutte le altre informazioni vi lascio al sito di Yale.

