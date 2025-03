iPad Air M3: Apple ridefinisce la potenza nella fascia media con il nuovo chip e la Magic Keyboard riprogettata 5

L’attesa è finalmente terminata. Apple ha presentato oggi il nuovo iPad Air con chip M3, segnando un importante aggiornamento per la linea di tablet di fascia media dell’azienda di Cupertino. Il rilascio arriva dopo quasi un anno dall’introduzione del modello con M2 e porta con sé significative novità , in particolare sul fronte delle prestazioni e degli accessori.

Il nuovo iPad Air 2025 mantiene il design ormai familiare ma introduce miglioramenti sostanziali sotto la scocca. La vera rivoluzione è rappresentata dall’integrazione del potente chip M3, lo stesso processore che ha debuttato nei MacBook Pro a fine 2023, portando per la prima volta il ray tracing accelerato via hardware su questa linea di prodotti. Accanto al nuovo tablet, Apple ha anche presentato una Magic Keyboard riprogettata che aggiunge tasti funzione e un trackpad più generoso.

Questa mossa di Apple conferma la strategia di posizionare l’iPad Air come soluzione ideale per professionisti e creativi che cercano potenza e versatilità senza necessariamente dover investire nella linea Pro. Con il chip M3, l’iPad Air si avvicina ulteriormente alle prestazioni dei modelli più costosi, creando un ponte ancora più solido tra il mondo consumer e quello professionale.

Il chip M3: potenza e prestazioni

Il cuore pulsante del nuovo iPad Air è il chip M3, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri di seconda generazione. Secondo i dati forniti da Apple, questo processore offre prestazioni fino al 20% più veloci rispetto al modello precedente con M2, un miglioramento significativo che si traduce in maggiore reattività in tutte le operazioni.

La CPU del chip M3 conserva la configurazione a 8 core (4 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza) mentre la GPU è stata potenziata a 9 core, offrendo un incremento delle prestazioni grafiche fino al 40% superiore rispetto all’iPad Air con M1. Questa evoluzione risulta particolarmente evidente nei carichi di lavoro multithreaded, dove l’iPad Air M3 è fino al 35% più veloce del modello con M1.

Una delle novità più interessanti è l’introduzione del ray tracing accelerato via hardware, tecnologia che migliora significativamente il rendering grafico nei giochi e nelle applicazioni professionali. Apple ha condotto test utilizzando Octane X 2024.1.01 su scene complesse con 770.000 mesh e 8 milioni di primitive, dimostrando i vantaggi tangibili di questa tecnologia.

Il Neural Engine del chip M3 è stato ulteriormente ottimizzato ed è fino al 60% più veloce nei carichi di lavoro basati sull’IA rispetto al modello M1. Questo si traduce in migliori prestazioni per funzionalità come l’elaborazione delle foto, il riconoscimento vocale e altre applicazioni di machine learning.

Per chi proviene da modelli ancora più datati, il salto prestazionale è ancora più impressionante: l’iPad Air M3 è quasi 2 volte più veloce rispetto all’iPad Air con M1 e fino a 3,5 volte più rapido del modello con A14 Bionic.

Design e display

Il nuovo iPad Air mantiene il linguaggio estetico introdotto con le generazioni precedenti, caratterizzato da bordi piatti e un look minimalista. È disponibile in quattro colorazioni: Space Gray, Starlight, Blue e Purple.

Apple continua a proporre due dimensioni per soddisfare diverse esigenze: il modello da 11 pollici, più compatto e portatile, e quello da 13 pollici, che offre più spazio per la produttività . Entrambi i modelli mantengono il display Liquid Retina con tecnologia True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità .

iPad Air M3: Apple ridefinisce la potenza nella fascia media con il nuovo chip e la Magic Keyboard riprogettata 6

Il design conserva il pulsante di accensione con Touch ID integrato, una soluzione che ha dimostrato la sua efficacia nelle generazioni precedenti, offrendo un sistema di autenticazione sicuro e intuitivo. Il corpo in alluminio riciclato conferma l’impegno di Apple verso la sostenibilità , mantenendo al contempo la robustezza che ci si aspetta da un dispositivo premium.

Non ci sono cambiamenti significativi nelle dimensioni o nel peso rispetto alla generazione precedente, mantenendo la portabilità che ha sempre caratterizzato la linea Air. Questo aspetto è particolarmente apprezzato da studenti e professionisti che necessitano di un dispositivo potente ma facile da trasportare.

La nuova Magic Keyboard

La nuova Magic Keyboard rappresenta uno degli aggiornamenti più significativi di questa generazione di iPad Air. Riprogettata per offrire un’esperienza d’uso ancora più simile a quella di un laptop, integra per la prima volta una fila di 14 tasti funzione che consentono di controllare rapidamente luminosità dello schermo, volume e altre funzioni di sistema.

Il trackpad è stato ingrandito rispetto al modello precedente, migliorando la navigazione e la precisione nei gesti multi-touch. La tastiera si collega all’iPad Air attraverso il Smart Connector, eliminando la necessità di abbinamento Bluetooth e garantendo una connessione immediata per l’alimentazione e il trasferimento dati.

iPad Air M3: Apple ridefinisce la potenza nella fascia media con il nuovo chip e la Magic Keyboard riprogettata 7

La nuova Magic Keyboard è disponibile in colorazione bianca e si attacca magneticamente all’iPad Air, consentendo di regolare l’angolazione per un comfort ottimale. I prezzi partono da 299 € per il modello da 11 pollici e 329 € per quello da 13 pollici, posizionandola come un accessorio premium ma essenziale per chi utilizza l’iPad come sostituto del laptop.

Connettività e porte

Il nuovo iPad Air conserva la porta USB-C con velocità di trasferimento fino a 10 Gbps, permettendo connessioni rapide con dispositivi esterni come dischi rigidi, fotocamere e display. Questa velocità è particolarmente utile per i professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni, come video in 4K o progetti grafici complessi.

Sul fronte della connettività wireless, l’iPad Air M3 supporta il Wi-Fi 6E, che offre maggiore larghezza di banda e minore latenza rispetto agli standard precedenti, a condizione di utilizzare un router compatibile. È presente anche il Bluetooth 5.3, che garantisce connessioni stabili con cuffie, altoparlanti e altri accessori.

Per gli utenti che necessitano di connettività in mobilità , Apple continua a offrire modelli con supporto Cellular, che consentono l’accesso a internet tramite reti 5G quando non è disponibile una connessione Wi-Fi. Questa opzione è particolarmente utile per professionisti che lavorano frequentemente fuori ufficio.

Il supporto agli accessori è completo: oltre alla nuova Magic Keyboard, l’iPad Air è compatibile con l’Apple Pencil Pro e l’Apple Pencil (USB-C), offrendo agli artisti e ai designer strumenti precisi per disegnare e prendere appunti digitali.

Fotocamere e audio

L’iPad Air M3 mantiene lo stesso sistema di fotocamere del modello precedente, con una fotocamera frontale Center Stage da 12 megapixel posizionata sul lato più lungo del dispositivo. Questa configurazione risulta particolarmente utile durante le videochiamate in orientamento orizzontale, mantenendo l’utente sempre al centro dell’inquadratura grazie alla tecnologia di tracciamento automatico.

Sul retro troviamo una fotocamera Wide da 12 megapixel in grado di registrare video in 4K e scattare foto di buona qualità . Sebbene le fotocamere degli iPad non siano generalmente utilizzate come quelle degli iPhone, offrono comunque prestazioni adeguate per la scansione di documenti, la realtà aumentata e occasionali scatti fotografici.

iPad Air M3: Apple ridefinisce la potenza nella fascia media con il nuovo chip e la Magic Keyboard riprogettata 8

Il sistema audio è composto da altoparlanti stereo che forniscono un suono bilanciato sia durante la riproduzione di contenuti multimediali sia durante le videochiamate. La qualità audio è stata ottimizzata per offrire bassi profondi e alti chiari, migliorando l’esperienza complessiva di fruizione dei contenuti.

In combinazione con la potenza del chip M3, le fotocamere beneficiano di un migliore elaborazione delle immagini, con risultati più dettagliati e tempi di elaborazione ridotti. Gli algoritmi di computational photography lavorano in modo più efficiente, migliorando la qualità delle foto in condizioni di scarsa illuminazione.

iPadOS e funzionalità software

Il nuovo iPad Air è compatibile con Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale di Apple che ha debuttato con iOS 18 e iPadOS 18. Questa funzionalità è disponibile su qualsiasi iPad Air equipaggiato con chip M1 o successivo, quindi anche i modelli delle generazioni precedenti possono beneficiarne.

La compatibilità con Stage Manager permette di gestire più finestre contemporaneamente in modo efficiente, avvicinando ulteriormente l’esperienza d’uso a quella di un computer desktop. Questa funzionalità , in combinazione con la nuova Magic Keyboard, trasforma l’iPad Air in una vera e propria workstation portatile.

Autonomia e ricarica

Apple dichiara che l’autonomia del nuovo iPad Air M3 rimane in linea con quella della generazione precedente, garantendo fino a 10 ore di navigazione web o visione di video in condizioni di utilizzo standard. Questo risultato è particolarmente impressionante considerando l’aumento delle prestazioni offerto dal chip M3.

L’efficienza energetica del nuovo processore compensa la maggiore potenza di calcolo, permettendo di mantenere un’autonomia adeguata per una giornata lavorativa completa. Nei test reali, l’iPad Air M3 si dimostra capace di gestire carichi di lavoro intensi come l’editing video o il rendering 3D senza eccessivi cali di batteria.

La ricarica avviene tramite la porta USB-C, con supporto a caricabatterie da 20W o superiori per ottenere tempi di ricarica più rapidi. Con un caricatore adeguato, è possibile ripristinare oltre il 50% della batteria in circa 30 minuti, una caratteristica particolarmente utile per chi ha poco tempo a disposizione.

Per gli utenti che utilizzano la Magic Keyboard, la porta USB-C aggiuntiva nella cerniera offre un’ulteriore opzione di ricarica, permettendo di mantenere la porta principale dell’iPad libera per il collegamento di accessori esterni.

Confronto completo con la generazione precedente

Caratteristica iPad Air M3 (2025) iPad Air M2 (2024) Processore Chip M3 (8-core CPU, 9-core GPU) Chip M2 (8-core CPU, 8-core GPU) Prestazioni 20% più veloce (CPU), ray tracing hardware Base di riferimento Dimensioni display 11″ e 13″ 11″ e 13″ Archiviazione 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Fotocamera frontale 12MP Center Stage (orizzontale) 12MP Center Stage (orizzontale) Fotocamera posteriore 12MP Wide 12MP Wide Connettività USB-C (10 Gbps), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 USB-C (10 Gbps), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Compatibilità accessori Magic Keyboard (2025), Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) Magic Keyboard (2024), Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) Autonomia Fino a 10 ore di navigazione web Fino a 10 ore di navigazione web Colori Space Gray, Starlight, Blue, Purple Space Gray, Starlight, Blue, Purple Prezzo di partenza $599 (11″), $799 (13″) $599 (11″), $799 (13″)

Il confronto tra iPad Air M3 e M2 evidenzia che le principali differenze si concentrano sulle prestazioni del processore e sulla nuova Magic Keyboard. Apple ha mantenuto invariati design, fotocamere, display e prezzo di base, concentrandosi sul miglioramento della potenza di calcolo e dell’esperienza di digitazione.

Per chi possiede già un iPad Air con M2, l’aggiornamento potrebbe non essere necessario a meno che non si lavori con applicazioni che beneficiano significativamente del ray tracing o si desideri la nuova Magic Keyboard. D’altra parte, per chi utilizza modelli più datati come l’iPad Air con M1 o A14 Bionic, il salto prestazionale è decisamente più marcato e potrebbe giustificare l’upgrade.

Un aspetto interessante è che Apple ha mantenuto invariati i prezzi di partenza rispetto alla generazione precedente, nonostante l’introduzione del chip M3 e il miglioramento delle prestazioni. Questo rende il nuovo iPad Air ancora più competitivo nel suo segmento di mercato.

Prezzi e disponibilitÃ

Il nuovo iPad Air con chip M3 può essere preordinato a partire da oggi, 4 marzo 2025, con disponibilità nei negozi dal 12 marzo. I prezzi rimangono invariati rispetto alla generazione precedente, con il modello da 11 pollici che parte da 659 € e quello da 13 pollici da 909 €.

Le configurazioni di memoria disponibili includono 128GB, 256GB, 512GB e 1TB, con un incremento di prezzo progressivo per le capacità maggiori. La versione con connettività cellulare aggiunge un costo supplementare a seconda del modello scelto.

Conclusioni

Il nuovo iPad Air con chip M3 rappresenta un aggiornamento significativo che consolida il posizionamento di questo tablet come soluzione ideale per professionisti, creativi e studenti che cercano un dispositivo potente ma non necessariamente al livello di un Pro. L’incremento prestazionale del 20% rispetto al modello precedente, unito all’introduzione del ray tracing hardware, amplia le possibilità d’uso in ambiti come la grafica 3D, l’editing video e i giochi.

La nuova Magic Keyboard con trackpad più ampio e tasti funzione aggiunge valore all’ecosistema, avvicinando ulteriormente l’esperienza d’uso a quella di un laptop tradizionale. Questo accessorio, pur rappresentando un investimento aggiuntivo significativo, trasforma l’iPad Air in una vera workstation portatile.