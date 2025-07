Spesso, gli spettatori stanchi di narrazioni prevedibili su robot ribelli cercano contenuti capaci di unire azione, commedia e riflessioni esistenziali senza cadere in eccessi drammatici. La serie, disponibile in esclusiva su Murderbot su Apple TV+, risponde pienamente a questa esigenza.

Il percorso per la realizzazione di Murderbot inizia nel 2021, quando l’autrice Martha Wells annuncia l’adattamento della sua acclamata saga letteraria, The Murderbot Diaries. Wells, coinvolta come consulente, approva fin da subito la visione degli sceneggiatori.

Nel 2022, Apple TV+ acquisisce i diritti del progetto, ma la produzione subisce una battuta d’arresto a causa dello sciopero SAG-AFTRA del 2023.

Il progetto riparte a dicembre 2023 con l’annuncio di Alexander Skarsgård (noto per i ruoli in True Blood, Big Little Lies e Succession) come protagonista e produttore esecutivo.

Tra febbraio e marzo 2024, il cast si arricchisce con Noma Dumezweni (vista in Harry Potter e la maledizione dell’erede e The Undoing) e David Dastmalchian (ricordato per le sue parti in Il cavaliere oscuro e Dune). Le riprese iniziano a Toronto a marzo 2024, sotto la regia dei fratelli Chris e Paul Weitz.

Trama della Serie

La trama Murderbot si concentra su un’Unità di Sicurezza (SecUnit), un costrutto organico-sintetico che hackera il proprio sistema per ottenere l’autonomia. Ribattezzatosi “Murderbot”, l’androide deve ora nascondere la sua ritrovata libertà mentre svolge il suo compito: proteggere un team di scienziati su un pianeta ostile.

Diviso tra un’innata curiosità per gli umani e un profondo fastidio per la loro fragilità emotiva, Murderbot trova rifugio guardando soap opera come The Rise and Fall of Sanctuary Moon.

Nella prima stagione, basata sul romanzo All Systems Red, il protagonista si unisce alla spedizione di PreservationAux, guidata dalla dottoressa Mensah (Noma Dumezweni). Il gruppo deve affrontare le minacce della spietata corporazione GrayCris, che includono agguati da parte di altri SecUnit e incontri ravvicinati con creature aliene. Murderbot si trasforma progressivamente da guardiano riluttante a membro essenziale del team.

Le interazioni con personaggi come Gurathin (David Dastmalchian), un esperto di tecnologia inizialmente sospettoso, e Ratthi (Akshay Khanna, visto in Polite Society e Andor), specialista di wormhole, spingono Murderbot a confrontarsi con emozioni inaspettate.

La narrazione culmina in un teso confronto che costringe il protagonista a una scelta critica tra la sua agognata autonomia e la lealtà verso gli umani che ha imparato a proteggere.

Le Impressioni Sincere sulla Serie

La serie onestamente non mi convince. Il tentativo è di ammaliare con un equilibrio tra commedia tagliente e dramma sci-fi.

Alexander Skarsgård offre una buona performance, infondendo a Murderbot un’ironia secca e una vulnerabilità palpabile. Le scene di introspezione, dove l’androide analizza la propria “umanità” attraverso le trame delle soap opera, sono autentiche e risuonano con chiunque combatta con l’ansia sociale.

Il cast di supporto non è male. La chimica tra i membri del team, inclusa la Pin-Lee interpretata da Sabrina Wu (Abbott Elementary), rende le dinamiche di gruppo credibili e coinvolgenti.

Il problema è che la serie prova a diventare qualcosa di nuovo, a metà tra la fantascienza, l’ironia e l’introspezione. Il risultato è qualcosa di poco comprensibile, con una trama a tratti anche banale.

Un robot androide, mezzo umano, che salva tutti da mostri e nemici e per questo viene accolto con affetto dalla squadra. Insomma, cosa avrebbe dovuto fare la squadra? Mostrare completa indifferenza in una serie TV?

Curiosità sulla Serie

Un dettaglio affascinante è la presenza di uno show-nello-show, la soap opera The Rise and Fall of Sanctuary Moon, che vede la partecipazione di guest star come John Cho (noto per Star Trek e Cowboy Bebop). Questa meta-narrazione aggiunge un ulteriore livello di umorismo e commento sociale.

Inoltre, i creatori hanno scelto di non seguire pedissequamente i romanzi, introducendo personaggi inediti come Leebeebee (Anna Konkle) per espandere l’universo narrativo e approfondire le dinamiche di gruppo.

Infine, le illustrazioni di copertina dei libri, create da Tommy Arnold, hanno ispirato parte del concept art della serie.

L’Accoglienza dalla Critica

Le recensioni di Murderbot su Rotten Tomatoes sono estremamente positive, con un indice di gradimento del 96% basato su 71 recensioni. Il consenso generale della critica elogia la performance di Skarsgård e la capacità della serie di essere allo stesso tempo divertente e stimolante.

Tre pareri positivi:

Screen Rant: “Tutto, dalla scenografia alla sceneggiatura, è meticolosamente progettato per rimanere fedele allo spirito della storia.“

“Tutto, dalla scenografia alla sceneggiatura, è meticolosamente progettato per rimanere fedele allo spirito della storia.“ RIOTUS: “Un cocktail di generi astuto, strano e meravigliosamente eseguito che funziona su tutti i livelli.“

“Un cocktail di generi astuto, strano e meravigliosamente eseguito che funziona su tutti i livelli.“ People’s World: “Un mix rinfrescante di cuore, arguzia e mistero che lo rende un prodotto di fantascienza eccezionale.“

Tre pareri negativi:

Variety: “La serie a volte perde di vista la trama principale, lasciandosi trasportare da sottotrame meno coinvolgenti.“

“La serie a volte perde di vista la trama principale, lasciandosi trasportare da sottotrame meno coinvolgenti.“ The Playlist: “Un curioso miscuglio di toni selvaggi che non sempre si amalgamano in modo coerente.“

“Un curioso miscuglio di toni selvaggi che non sempre si amalgamano in modo coerente.“ Utente IMDb: “Gli episodi sono troppo brevi e danno la sensazione di un ‘drip-feed’ narrativo che spezza il ritmo.“

La Promessa della Seconda Stagione

Anticipando il successo, Apple TV+ ha ufficialmente rinnovato Murderbot per una seconda stagione il 10 luglio 2025, ancora prima della conclusione della prima.

La nuova stagione si baserà sul secondo romanzo della saga, Artificial Condition, e seguirà Murderbot mentre indaga sul suo misterioso passato, alleandosi con un’intelligenza artificiale avanzata di nome ART (Assistive Research Transport).

Conclusioni

Murderbot è la scelta per chi cerca una fantascienza diversa. La trovate nelle sue 10 puntate su Apple TV+.

FAQ

Qual è la durata degli episodi di Murderbot?

Ogni episodio ha una durata di circa 22-30 minuti.

Murderbot è fedele ai libri originali?

L’adattamento mantiene lo spirito e i temi dei romanzi di Martha Wells, pur prendendosi alcune libertà creative, come l’aggiunta di nuovi personaggi per arricchire la narrazione.

Dove posso guardare la serie Murderbot?

La serie è un’esclusiva della piattaforma di streaming Apple TV+, disponibile tramite abbonamento.

È confermata una seconda stagione?

Sì, la serie è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione, che adatterà il libro successivo della saga.

Chi interpreta il protagonista Murderbot?

Il ruolo di Murderbot è interpretato dall’attore svedese Alexander Skarsgård, che è anche produttore esecutivo della serie.

Murderbot Regista: Chris e Paul Weitz Data di creazione: 2025-05-16 13:29 Valutazione dell'editor

3.6 Pro Interpretazione del protagonista

Equilibrio dei generi

Temi universali Contro Ritmo iniziale lento

Toni non sempre omogenei