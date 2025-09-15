Sono disponibili da adesso i nuovi sistemi operativi Apple – iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26 e visionOS 26 – è fondamentale per gli utenti italiani capire quali delle brillanti funzionalità presentate saranno effettivamente disponibili nel nostro Paese fin da subito.

Ecco cosa troverete aggiornando da questo momento.

Il Design Liquid Glass: La Novità Universale

La vera star estetica del 2025 è il Liquid Glass, un nuovo design che rende l’interfaccia di tutti i sistemi operativi più dinamica e traslucida. Questo materiale grafico riflette e rifrange i contenuti, donando un senso di profondità e contesto.

Sarà presente su:

iOS 26 e iPadOS 26 : Schermata di blocco, Centro di Controllo e icone delle app.

: Schermata di blocco, Centro di Controllo e icone delle app. macOS 26 Tahoe : Barra dei menu, notifiche e widget.

: Barra dei menu, notifiche e widget. watchOS 26 : Quadranti, Centro di Controllo e app.

: Quadranti, Centro di Controllo e app. visionOS 26: Interfacce delle app e Ambienti virtuali.

Questa è una novità puramente visiva è disponibile per tutti gli utenti italiani che aggiorneranno i propri dispositivi compatibili.

iOS 26 e iPadOS 26: Le Luci e le Ombre per l’Italia

I sistemi per iPhone e iPad ricevono aggiornamenti significativi, ma la disponibilità delle funzioni più attese è frammentata.

Novità Disponibili in Italia:

Nuova App Casa : Completamente riprogettata per una gestione più semplice e affidabile della domotica.

: Completamente riprogettata per una gestione più semplice e affidabile della domotica. App Anteprima per iPad : Finalmente arriva su iPad l’app per gestire PDF e immagini, colmando una lacuna storica.

: Finalmente arriva su iPad l’app per gestire PDF e immagini, colmando una lacuna storica. Cartelle nel Dock (iPadOS) : Sarà possibile aggiungere cartelle di file direttamente nel Dock per un accesso più rapido.

: Sarà possibile aggiungere cartelle di file direttamente nel Dock per un accesso più rapido. Nuovo Sistema di Finestre (iPadOS) : Una gestione del multitasking più potente e flessibile, che consente di ridimensionare e sovrapporre le finestre liberamente.

: Una gestione del multitasking più potente e flessibile, che consente di ridimensionare e sovrapporre le finestre liberamente. Miglioramenti a Messaggi : Arrivano i sondaggi di gruppo e la possibilità di personalizzare gli sfondi delle chat.

: Arrivano i sondaggi di gruppo e la possibilità di personalizzare gli sfondi delle chat. App Diario Potenziata: Nuove funzioni per registrare lo stato d’animo e visualizzare obiettivi di scrittura.

Funzionalità Limitate o Assenti al Lancio in Italia:

Il grande escluso, per ora, è il cuore pulsante di Apple Intelligence. Sebbene il supporto all’italiano sia stato annunciato, molte delle funzioni più rivoluzionarie partiranno solo in inglese (US), lasciando gli utenti italiani in attesa.

Siri Potenziata : La nuova intelligenza conversazionale e contestuale di Siri non è disponibile in italiano. Il nostro assistente resterà, per il momento, quello che già conosciamo.

: La nuova intelligenza conversazionale e contestuale di Siri non è disponibile in italiano. Il nostro assistente resterà, per il momento, quello che già conosciamo. Live Translation : La traduzione in tempo reale delle telefonate e delle chat in FaceTime, una funzione potentissima, non supporta l’italiano al day-one.

: La traduzione in tempo reale delle telefonate e delle chat in FaceTime, una funzione potentissima, non supporta l’italiano al day-one. Call Screening e Hold Assist: Anche le comode funzioni per filtrare lo spam telefonico e per far attendere l’assistente al posto nostro durante le chiamate ai servizi clienti non sono disponibili, essendo legate alla lingua e a infrastrutture USA.

macOS 26 Tahoe: Un Mac Potente, ma non al Massimo

Anche su Mac, l’esperienza sarà divisa in due.

Novità Disponibili in Italia:

Nuova App Telefono : Il Mac eredita un’app Telefono completa, sincronizzata con iPhone, per gestire chiamate, contatti e segreteria.

: Il Mac eredita un’app Telefono completa, sincronizzata con iPhone, per gestire chiamate, contatti e segreteria. Spotlight Potenziato : La ricerca diventa più veloce e integrata, permettendo di eseguire più azioni senza lasciare la tastiera.

: La ricerca diventa più veloce e integrata, permettendo di eseguire più azioni senza lasciare la tastiera. App Diario : Arriva anche su Mac l’app per annotare le proprie esperienze.

: Arriva anche su Mac l’app per annotare le proprie esperienze. Miglioramenti a Foto e Messaggi: Simili a quelli visti su iOS e iPadOS.

Funzionalità Limitate o Assenti al Lancio in Italia:

Le limitazioni sono le stesse che affliggono iOS e iPadOS, dato che il cuore di Apple Intelligence è condiviso:

Niente Siri Potenziata in italiano.

in italiano. Niente Live Translation nelle chiamate.

nelle chiamate. Niente iPhone Mirroring.

watchOS 26 e visionOS 26

watchOS 26 (Disponibile in Italia):

Workout Buddy : Una nuova funzione che genera frasi di incoraggiamento personalizzate durante l’allenamento. Tuttavia, la documentazione specifica che sarà disponibile solo in alcune lingue , e l’italiano non è tra quelle del lancio iniziale.

: Una nuova funzione che genera frasi di incoraggiamento personalizzate durante l’allenamento. Tuttavia, la documentazione specifica che sarà , e l’italiano non è tra quelle del lancio iniziale. Scatto del Polso : Un nuovo gesto per ignorare notifiche o silenziare chiamate ruotando il polso.

: Un nuovo gesto per ignorare notifiche o silenziare chiamate ruotando il polso. App Note : Finalmente l’app Note arriva su Apple Watch.

: Finalmente l’app Note arriva su Apple Watch. Centro di Controllo e Raccolta Smart Rinnovati: Interfacce più pulite grazie al design Liquid Glass.

Le funzioni di Apple Intelligence come le azioni smart in Messaggi e il filtro chiamate saranno limitate come sugli altri dispositivi.

visionOS 26 (Disponibile in Italia):

Nuovi Ambienti e Gesti : Miglioramenti all’interazione e nuovi ambienti virtuali per un’immersione più profonda.

: Miglioramenti all’interazione e nuovi ambienti virtuali per un’immersione più profonda. App Souvenirs : Crea scene spaziali interattive partendo da semplici foto 2D.

: Crea scene spaziali interattive partendo da semplici foto 2D. Supporto a Schermi Virtuali Multipli: Possibilità di creare configurazioni di schermi virtuali ancora più ampie e personalizzate.

Anche su Vision Pro, le funzioni di Apple Intelligence come la traduzione in tempo reale saranno soggette alle stesse restrizioni linguistiche.

In Conclusione

L’aggiornamento del 2025 porta con sé un’importante evoluzione estetica con Liquid Glass e tante piccole migliorie che affinano l’esperienza d’uso su tutta la linea di prodotti.