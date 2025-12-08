I cambi ai vertici Apple non sono una novità in sé. Un’azienda che viaggia da decenni ai livelli di Cupertino è abituata a fisiologici ingressi e uscite, soprattutto tra dirigenti di lungo corso. Ma quando nel giro di pochi mesi si sommano l’addio di figure chiave e le indiscrezioni su un possibile esodo dei manager Apple, la percezione cambia: da normale turnover a potenziale segnale di qualcosa di più profondo.

Nel 2025 il quadro che emerge è meno lineare del solito. Si intrecciano diverse linee narrative: l’uscita di Katherine Adams e Lisa Jackson con il passaggio di consegne a Jennifer Newstead e al COO Sabih Khan nella parte legale e ESG, raccontata su Melamorsicata; la fuga verso Meta del capo design dell’interfaccia Alan Dye e la promozione interna di Steve Lemay al suo posto; la riorganizzazione dell’AI con il passaggio da John Giannandrea ad Amar Subramanya; il progressivo ritiro di Jeff Williams, per anni numero due operativo di Tim Cook; e, ultimo tassello, il report secondo cui lo storico capo dei chip, Johny Srouji, starebbe valutando di lasciare Apple secondo indiscrezioni riportate da 9to5Mac .

Questo si traduce in una domanda legittima: si tratta di una transizione guidata e pianificata oppure di una crisi di leadership interna Apple mascherata da riorganizzazione?

Chi osserva con attenzione l’ecosistema Apple, magari valutando se aggiornare un parco dispositivi aziendale o fidarsi della roadmap di Apple Silicon, non può permettersi di liquidare questi eventi come semplici “movimenti di persone”. La qualità e la stabilità dei vertici incidono direttamente sulla capacità dell’azienda di mantenere promesse su prodotto, AI e servizi.

Mappa delle uscite: chi sta lasciando (o pensando di lasciare) Apple

Per capire se si parla di semplice turnover o di vero esodo dei manager Apple, serve prima fotografare cosa è successo nel 2025.

Legale, ESG e governance

L’uscita di Katherine Adams (general counsel) e Lisa Jackson (ambiente, policy e iniziative sociali) è stata presentata come un normale passaggio di testimone verso una nuova fase, con l’ingresso di Jennifer Newstead e lo spostamento della responsabilità ESG sotto il controllo del COO Sabih Khan .



Qui il messaggio ufficiale è di continuità: profili di grande esperienza, con una lettura più spinta del contesto geopolitico e regolatorio, in un momento in cui Apple affronta cause antitrust e pressioni su privacy e App Store.

Più delicata è la partita sul design. Alan Dye, vice presidente del Human Interface Design, ha lasciato Apple per andare in Meta, lasciando a Steve Lemay – veterano da 25 anni in azienda – il compito di guidare UI e UX di iOS, macOS, visionOS e degli altri sistemi, come dettagliato in questo approfondimento su Melamorsicata.



Dye non è un nome qualsiasi: è legato al linguaggio grafico che in molti hanno conosciuto con il cosiddetto Liquid Glass e alle interfacce di Apple Watch e Vision Pro. La sua uscita si inserisce in una storia più lunga, iniziata con l’addio di Jony Ive e il riassestamento della cultura del design interna.

Intelligenza artificiale: da Giannandrea a Subramanya

Sul fronte AI, l’azienda ha annunciato il passaggio da John Giannandrea – arrivato da Google nel 2018 per dare una direzione unitaria a machine learning e Siri – ad Amar Subramanya, dirigente con esperienza tra Google e Microsoft. Abbiamo già collegato questo cambio alle difficoltà nel rendere Siri competitiva nell’era dei modelli generativi e al ritardo nella concretizzazione di Apple Intelligence, come discusso nell’articolo su Giannandrea e Subramanya.



In parallelo, diversi report esterni parlano di un vero e proprio drenaggio di talenti AI verso Meta, OpenAI e startup specializzate .

Operazioni: il ritiro di Jeff Williams

Jeff Williams, COO e da anni considerato il principale successore naturale di Tim Cook, ha avviato il suo percorso di ritiro, con uscita prevista nel 2025 e passaggio di responsabilità sul fronte operativo, come ricostruito nell’articolo sul ritiro di Jeff Williams e la successione in Apple.



L’uscita di Williams tocca il cuore dell’“Apple di Cook”: supply chain, operazioni, lancio coordinato di prodotti su scala globale. È un segnale chiaro che la fase storica inaugurata nel 2011 sta entrando in una fase di sostituzione generazionale.

Chip e Apple Silicon: il caso Johny Srouji

Johny Srouji

Infine, il tassello più sensibile per chi guarda alla leadership Apple e Apple Silicon. Secondo un report, Johny Srouji, SVP di Hardware Technologies e mente dietro Apple Silicon, avrebbe comunicato a Cook di valutare seriamente la possibilità di lasciare Apple per un’altra realtà, esprimendo perplessità all’idea di rimanere sotto un futuro CEO diverso da Cook .



Se confermata, questa mossa sarebbe la più critica: Srouji è legato direttamente al vantaggio competitivo dei chip A-series e M-series, che abbiamo ha già analizzato a fondo in pezzi come “L’arcano dei processori Apple Silicon” e nell’approfondimento su A18 e A18 Pro.

Esodo, riorganizzazione o rivolta interna?

Argomento 1: la tesi dell’esodo

Guardando dall’esterno, l’elenco è impressionante: COO, general counsel, capo AI, capo design interfacce, capo ambiente e policy, parte della leadership finanziaria, oltre a un possibile addio del capo dei chip. Alcune analisi internazionali parlano di un vero “executive exodus”, il più ampio dalla morte di Steve Jobs .

In questa lettura, ci sarebbero tre forze principali:

Pressione competitiva sull’AI: Meta, OpenAI e altri player offrono salari e libertà di ricerca difficili da eguagliare per una Apple storicamente rigida nei band di compenso e molto chiusa sulla divulgazione scientifica. Attrito culturale: una cultura aziendale pensata per hardware segreto e rilasci annuali può essere meno adatta a chi lavora su modelli generativi, dove pubblicazioni, iterazioni veloci e collaborazione esterna sono la norma. Incertezza sulla successione di Cook: più si avvicina il tema del “dopo Cook”, più alcuni manager preferiscono giocarsi il proprio capitale reputazionale altrove, in ruoli definiti, invece di attendere anni in un equilibrio precario.

È una narrativa che “fa titolo” e che risponde a un sentimento diffuso tra gli osservatori più critici. Ma, presa da sola, rischia di appiattire fenomeni diversi in un unico racconto catastrofista.

Argomento 2: la tesi della riorganizzazione guidata

L’altra lettura è quella di una riorganizzazione pianificata, seppure accelerata, per allineare la struttura ai prossimi dieci anni: AI, servizi, Apple Silicon e mixed reality.

Alcuni elementi la supportano:

Molte uscite sono presentate come pensionamenti o transizioni di lungo termine , con timeframe su 2025–2026, soprattutto per figure con oltre 10 anni di anzianità.

, con timeframe su 2025–2026, soprattutto per figure con oltre 10 anni di anzianità. Apple non sta lasciando “buchi” ma sta concentrando potere e responsabilità in pochi poli: John Ternus per l’hardware, Craig Federighi per il software e, sempre di più, per l’AI, Eddy Cue per i servizi, Sabih Khan per le operazioni.

in pochi poli: John Ternus per l’hardware, Craig Federighi per il software e, sempre di più, per l’AI, Eddy Cue per i servizi, Sabih Khan per le operazioni. In AI viene chiamato un dirigente come Amar Subramanya, con pedigree in Google e Microsoft, per riorientare Apple Intelligence in modo più aggressivo e integrato nell’ecosistema, come evidenziato nell’analisi di Melamorsicata su Apple e l’AI.

La sensazione, in questa lettura, è che Apple stia facendo ora, in blocco, una transizione che altre aziende hanno distribuito su più anni, legata a fattori demografici (molti executive verso i 60–65 anni) e a una necessità strategica di uscire dalla “comfort zone iPhone-centrica”.

Argomento 3: c’è una “rivolta interna”?

L’ipotesi di una vera rivolta interna, con manager in fuga per dissenso frontale sulla strategia, è quella più forte e più difficile da dimostrare.

Alcuni segnali di attrito esistono:

Critiche, anche interne, ai ritardi sull’AI e alla scelta di appoggiarsi a modelli di terze parti per alcune funzioni.

Malcontento di parte del personale AI per il modello di lavoro molto chiuso, con limitata possibilità di pubblicare ricerche.

Perplessità – secondo indiscrezioni – di figure come Srouji all’idea di un cambio di CEO non ancora definito.

Però, al netto delle speculazioni, non ci sono evidenze pubbliche di una “frattura” simile a quella vissuta da altre big tech in anni recenti. Piuttosto, sembra emergere una somma di scelte individuali: alcuni dirigenti preferiscono monetizzare il proprio valore sul mercato in un momento in cui AI e chip sono caldi; altri colgono l’occasione per andare in pensione dopo anni ai massimi livelli di stress; altri ancora si muovono in un ecosistema dove Meta e startup AI sono disposte a strappare talenti con offerte fuori scala.

La risposta più onesta, al momento, è che non si vede una rivolta organizzata, ma uno stress strutturale che rende più facile e più conveniente andarsene rispetto al passato.

Come impatta tutto questo su prodotti e utenti

La domanda concreta è: cosa cambia davvero per chi usa iPhone, Mac, iPad e servizi Apple?

Breve termine: continuità, con qualche scossone sull’AI

Nel breve periodo, l’impatto maggiore è probabile sul fronte AI:

La roadmap di Apple Intelligence potrebbe vivere aggiustamenti di priorità, con alcune funzioni posticipate e altre accelerate per mostrare progressi visibili.

potrebbe vivere aggiustamenti di priorità, con alcune funzioni posticipate e altre accelerate per mostrare progressi visibili. Siri resta l’anello debole: sostituire leadership e trattenere talenti non si traduce automaticamente in un assistente più capace nel giro di pochi mesi.

Sul fronte hardware, invece, la pipeline di prodotti basati su A18 e M4 è stata pianificata con anni di anticipo, come già illustrato nell’approfondimento su A18 e A18 Pro. Anche un eventuale cambio ai vertici di Hardware Technologies si rifletterebbe più sui cicli successivi che sui modelli già in sviluppo.

Medio termine: AI, servizi e nuovi form factor

Nel medio termine (2–4 anni), lo scenario dipende da tre fattori:

Capacità di Apple di trattenere o sostituire figure come Srouji con una leadership tecnica credibile. Rapidità di integrazione dell’AI in tutto l’ecosistema – non solo in funzioni di contorno, ma in flussi quotidiani di produttività, creatività e comunicazione. Scelte sul post-Cook: se e quando l’azienda renderà chiaro chi guiderà la prossima fase, riducendo l’incertezza interna.

Se Apple riuscirà a trasformare l’attuale scossone in un’occasione di “reset” – con una squadra più allineata su AI, mixed reality e servizi – il rischio principale sarà una fase di transizione un po’ opaca, ma non necessariamente un crollo di qualità. Se invece le uscite continueranno a ritmo sostenuto, soprattutto in AI e silicio, la percezione di solidità di lungo termine ne uscirà indebolita.

Cosa può leggere il pubblico dietro le righe

Chi segue Apple da anni è abituato a una narrativa di stabilità estrema. Il 2025 rompe quella narrativa. Ciò non significa che Apple sia “in crisi” nel senso classico, ma che:

La rendita di posizione non è eterna : nell’AI, Apple si trova a inseguire, non a guidare. Questo sposta il baricentro interno e mette pressione sulla leadership.

: nell’AI, Apple si trova a inseguire, non a guidare. Questo sposta il baricentro interno e mette pressione sulla leadership. La cultura aziendale è messa alla prova : un modello pensato per hardware segreto deve adattarsi a un’era di ricerca aperta e iterativa. Non è un cambiamento banale.

: un modello pensato per hardware segreto deve adattarsi a un’era di ricerca aperta e iterativa. Non è un cambiamento banale. L’era Cook entra nel suo ultimo terzo: che sia nel 2026 o più avanti, è evidente che la domanda “chi verrà dopo?” non è teorica, ma già condiziona scelte e permanenze.

Per l’utente finale, nel quotidiano, l’iPhone continuerà a funzionare, il Mac a consumare poca batteria, l’iPad a ricevere aggiornamenti. Ma chi pianifica strategie IT, investimenti di lungo termine o semplicemente osserva gli equilibri del settore farebbe bene a leggere questi segnali per quello che sono: un passaggio di fase, non più rimandabile, nella storia recente di Cupertino.

FAQ

Si può parlare di vero esodo dei manager Apple nel 2025? Si può parlare di esodo solo in senso descrittivo: in pochi mesi diverse figure storiche hanno lasciato o stanno programmando l’uscita. Detto questo, molte transizioni sono pianificate e accompagnate da sostituti già interni, quindi il quadro è ibrido tra turnover accelerato e riorganizzazione guidata. L’uscita dei top manager Apple 2025 deve preoccupare gli utenti finali? Nel breve termine no: prodotti e aggiornamenti seguono roadmap pianificate anni prima. Le preoccupazioni riguardano soprattutto il medio periodo, in particolare su AI e Apple Silicon, se l’azienda non riuscisse a trattenere o sostituire adeguatamente profili come Johny Srouji o le figure chiave dell’AI. Cosa c’entra l’AI con la crisi di leadership interna Apple? L’AI è uno dei principali fattori di instabilità. Apple arriva in ritardo nella generative AI, deve rincorrere competitor aggressivi su salari e libertà di ricerca e sta riorganizzando la struttura (come nel passaggio da Giannandrea a Subramanya). Questo aumenta la pressione interna e rende più probabili uscite di talento verso aziende percepite come più veloci. La possibile uscita di Johny Srouji cosa cambierebbe per Apple Silicon? Srouji è associato direttamente alla transizione ad Apple Silicon e alla definizione della roadmap dei chip A e M. Un suo addio non farebbe crollare all’istante la qualità dei processori, perché le prossime generazioni sono già impostate, ma aumenterebbe l’incertezza sulle scelte a lungo termine e sui progetti più rischiosi o sperimentali. Il ritiro di Jeff Williams rende più vicina la fine dell’era Tim Cook? Il ritiro di Williams è un segnale forte che la generazione di manager cresciuta accanto a Cook sta chiudendo il proprio ciclo. Non significa che Cook lascerà subito, ma mette il tema della successione al centro: chi prenderà il suo posto, e con quale visione, è già oggi una variabile che influenza le scelte dei top manager che decidono se restare o andare via.



