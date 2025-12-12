Quando si apre Apple TV per scegliere una nuova serie, la domanda è più semplice di quanto sembri: vale il tempo che le si dedica? Con Down Cemetery Road, adattamento del romanzo di Mick Herron, la risposta non passa dai fuochi d’artificio ma da una promessa precisa: un thriller britannico che usa un’esplosione in un quartiere di Oxford per parlare di responsabilità dello Stato, memoria e colpa personale.

In un catalogo dove convivono commedie rassicuranti e drammi sci‑fi ad alto budget, questa serie Apple TV gioca una partita diversa. Non cerca di sedurre con il montaggio serrato da binge‑watch, ma con una scrittura che chiede attenzione e lascia spazio ai silenzi, alle esitazioni, alla fatica di chi indaga. Lo si vede già nella configurazione del cast: Emma Thompson e Ruth Wilson guidano un ensemble che punta sul non detto più che sulle battute a effetto.

Down Cemetery Road nasce come romanzo pubblicato nel 2003, primo tassello del ciclo di Zoe Boehm firmato da Mick Herron, lo stesso autore dietro Slow Horses, già adattato con successo sempre per Apple.

Il progetto televisivo viene annunciato nella primavera 2024, con 60Forty Films alla produzione, Morwenna Banks allo sviluppo e alla sceneggiatura e Natalie Bailey come regista principale.

Il cast viene definito in due ondate: prima l’annuncio di Emma Thompson e Ruth Wilson nei ruoli principali poi, ad agosto 2024, una serie di ingressi che completano il mosaico, tra cui Adeel Akhtar, Nathan Stewart‑Jarrett, Tom Goodman‑Hill, Darren Boyd, Tom Riley, Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun e Aiysha Hart.

Le riprese iniziano a Bristol nel giugno 2024, con set allestiti anche all’Università di Bristol e in diverse location del Somerset, tra cui la stazione ferroviaria di Bishops Lydeard.

La serie debutta su Apple TV il 29 ottobre 2025, con i primi due episodi distribuiti subito e i successivi rilasciati settimanalmente fino al finale previsto per il 10 dicembre.

Trama: un’esplosione, una bambina scomparsa e molte bugie

Al centro di Down Cemetery Road c’è Sarah Trafford (interpretata da Ruth Wilson ), conservatrice dell’Ashmolean Museum di Oxford, che vive con il marito banchiere Mark in un quartiere residenziale apparentemente sereno. Una sera, durante una cena con amici e colleghi, un’esplosione devasta la casa di una vicina, uccidendo Maddie Singleton e mettendo in pericolo la figlia di cinque anni, Dinah.

Sarah nota un uomo misterioso che osserva la scena mentre Dinah viene caricata in ambulanza. Pochi dettagli, ma abbastanza per far scattare la diffidenza. Nel giro di poche ore, la bambina sembra sparire non solo dall’ospedale, ma anche dai verbali ufficiali: le sue foto vengono rimosse dalla stampa, il fascicolo viene classificato, ogni tentativo di Sarah di avere informazioni viene respinto.

Convinta che qualcosa non torni, Sarah si rivolge alla coppia di investigatori privati Zoe Boehm (Emma Thompson ) e Joe Silverman (Adam Godley ). Joe accetta di indagare, ma viene presto trovato morto in quello che le autorità liquidano come suicidio. Zoe non ci crede, e neppure Sarah, che inizia a collegare l’esplosione alla morte dell’investigatore.

Parallelamente si muove una seconda linea narrativa: il mondo dei servizi segreti, rappresentato da C (Darren Boyd ) e dall’operativo Hamza Malik (Adeel Akhtar ). L’esplosione sembra essere parte di un’operazione del Ministero della Difesa, collegata a un gruppo di soldati esposti in passato a un’arma chimica e coinvolti in sperimentazioni farmaceutiche tenute nascoste.

Mentre la serie avanza, emergono nuove figure: il “watcher” Downey (Nathan Stewart‑Jarrett ), apparentemente pericoloso ma forse più vicino al ruolo di protettore di Dinah, e l’ambiguo Amos Crane (Fehinti Balogun ), killer con un conto aperto con lo Stato che lo ha usato e scaricato.

La protagonista si trova così schiacciata tra due forze: da una parte un apparato che vuole seppellire la verità; dall’altra uomini danneggiati da quelle stesse istituzioni, pronti a qualsiasi cosa pur di sopravvivere. L’indagine su Dinah diventa il grimaldello per far emergere torti passati e legami intrecciati tra vittime e carnefici.

Impressioni sulla serie

Vista dall’ottica di chi segue da anni l’evoluzione delle serie Apple TV, Down Cemetery Road appare come un prodotto coerente con la linea editoriale di Cupertino: adattamento letterario, cast di livello, attenzione alla regia e alla fotografia. Ma la domanda vera è: funziona?

La risposta è articolata. Il primo elemento che colpisce è la presenza di Emma Thompson, che porta a Zoe Boehm una fisicità stanca ma vigile, fatta di silenzi, sguardi e piccoli gesti più che di dialoghi a effetto. È una detective che non ha bisogno di pose eroiche per trasmettere determinazione. Accanto a lei, Ruth Wilson costruisce una Sarah fragile ma non passiva, capace di muoversi tra trauma, senso di colpa e rabbia senza cadere nel melodramma.

La serie trova il suo ritmo quando smette di concentrarsi solo sul mistero della bambina e abbraccia in pieno il sottotesto politico: l’idea di cittadini sacrificabili sull’altare della ragion di Stato, e di veterani usati come cavie e poi abbandonati.

I limiti della serie emergono invece sul fronte del tono. Down Cemetery Road oscilla tra il thriller cospirativo e il dramma personale, senza sempre trovare un equilibrio pieno. Alcune svolte narrative, soprattutto a metà stagione, sembrano accelerate per incastrare tutti i pezzi entro gli otto episodi.

Per un pubblico abituato al ritmo serrato e alle battute taglienti di Slow Horses, questo thriller Apple ambientato a Oxford può sembrare più lento e meno graffiante. Chi però cerca una serie che usi il genere per parlare di fiducia, colpa e responsabilità in modo più sottile, troverà in Down Cemetery Road un esperimento interessante, se non sempre perfettamente rifinito.

Curiosità sulla serie

Alcuni dettagli di produzione rendono la serie ancora più leggibile per chi ama andare oltre lo schermo:

Le riprese all’Università di Bristol e nelle stazioni ferroviarie del Somerset danno autenticità alle sequenze di spostamento dei personaggi; non si tratta di fondali digitali, ma di luoghi reali attentamente scelti.

Emma Thompson figura anche come produttrice esecutiva, proseguendo una traiettoria professionale che la vede via via più coinvolta nelle scelte creative dei progetti a cui partecipa.

Il legame con Slow Horses non è solo l’autore: entrambi i progetti esplorano l’idea di servizi segreti popolati da figure fallibili, spesso più rotte psicologicamente che eroiche.

L’accoglienza della critica: cosa dice Rotten Tomatoes

Al momento della pubblicazione, Down Cemetery Road registra su Rotten Tomatoes un punteggio di approvazione del 79% basato su 52 recensioni, con un consenso critico che parla di “mistero contorto che diventa più coinvolgente man mano che si srotola, pur con qualche squilibrio di tono, sostenuto dall’interpretazione di Emma Thompson”. Su Metacritic la serie si attesta su 71/100, nella fascia delle opinioni “generalmente favorevoli”.

Tre recensioni positive:

Un critico loda la serie per “il modo in cui combina thriller politico e dramma personale, evitando facili semplificazioni sulla colpa dei singoli e puntando il dito su un sistema che scarica le responsabilità verso il basso”.

Un’altra recensione apprezza la fotografia e l’uso delle location reali, definendo Oxford e dintorni “un personaggio aggiuntivo, fatto di pietra, nebbia e silenzi”, che amplifica la sensazione di pericolo incombente.

Un terzo commento sottolinea la performance di Emma Thompson come “baricentro emotivo della serie”, capace di rendere credibili anche le svolte di trama più estreme grazie a una recitazione misurata e mai sopra le righe.

Tre recensioni negative:

Alcuni critici giudicano lo show “tonalmente irrisolto”, con frequenti cambi di registro tra ironia secca, melodramma familiare e violenza esplicita che non sempre risultano armonizzati.

C’è chi trova la serie “troppo densa di sottotracce e personaggi secondari”, al punto da rendere difficile per lo spettatore medio seguire tutti i fili senza perdersi, specialmente se vista a distanza di una settimana tra un episodio e l’altro.

Un’ulteriore recensione parla di “mistero che impiega troppo a ingranare”, con i primi due episodi percepiti come un prologo allungato, prima che la trama prenda davvero ritmo.

Questo quadro conferma la natura di prodotto polarizzante: non un flop, ma neppure un consenso unanime. Una serie Apple TV che richiede un po’ di pazienza e disponibilità a convivere con certe dissonanze di tono.

Conclusioni: per chi vale la pena Down Cemetery Road

Down Cemetery Road è una serie Apple TV che parla soprattutto a chi apprezza il thriller denso, più concentrato sulle crepe morali che sugli inseguimenti. Non è la scelta ideale per chi cerca “una serie da 20 minuti mentre si cena”: richiede attenzione costante, predisposizione al dettaglio e una certa tolleranza verso i cambi di tono.

Il suo punto di forza è un cast forte guidato da Emma Thompson e Ruth Wilson, che riescono a portare profondità emotiva a un intreccio potenzialmente freddo. Il contro è una struttura a volte ingolfata, che rischia di allontanare chi non ha voglia di fare lo sforzo extra per seguire tutte le linee narrative.

Nel panorama più ampio dell’offerta Apple, in cui convivono serie comiche come Ted Lasso e drammi sci‑fi come Silo, Down Cemetery Road occupa un segmento specifico: quello del thriller adulto, che non urla ma scava.

In definitiva, vale la pena darle una chance? Mha, se si entra con aspettative allineate: non un fuoco d’artificio, ma un’indagine lenta sulle conseguenze di decisioni prese lontano dai riflettori. Lo trovate su Apple TV.

FAQ

Down Cemetery Road è adatta al binge‑watching? Non pienamente. La struttura a otto episodi e la densità di trama funzionano meglio con un ritmo di visione regolare ma non compulsivo, per evitare di perdere i dettagli. Serve conoscere i libri di Mick Herron prima di guardarla? No. La serie è costruita per essere fruibile anche da chi non ha mai letto il romanzo. Chi conosce il ciclo di Zoe Boehm coglierà però riferimenti e sfumature aggiuntive. È più vicina a Slow Horses o a un thriller classico? Sta un po’ nel mezzo: riprende il cinismo verso le istituzioni visto in Slow Horses, ma con un registro meno ironico e più orientato al dramma personale. Il finale chiude la storia o lascia tutto aperto? L’arco principale sull’esplosione e su Dinah viene chiuso, ma restano margini chiari per una seconda stagione con un nuovo caso legato a Zoe Boehm.