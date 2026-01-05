L’arrivo di Red Dead Redemption iOS ha segnato uno spartiacque tecnico e culturale per l’App Store. Non stiamo parlando di una versione ridotta o di un adattamento frettoloso, ma dell’esperienza completa che ha definito una generazione di console, ora perfettamente renderizzata sui display Super Retina XDR degli iPhone 15 Pro e dei modelli successivi.

Tuttavia, il ritorno di John Marston porta con sé una difficoltà che i giocatori moderni, abituati a salvataggi automatici frequenti e aiuti contestuali, potrebbero trovare punitiva.

Il West è un luogo spietato, dove le risorse scarseggiano e la legge del più forte impera sovrana. È qui che entra in gioco la necessità di piegare le regole del software.

Molti utenti si trovano a cercare un modo per aggirare la scarsità di munizioni o per esplorare la mappa senza il timore di essere abbattuti da un puma durante una cavalcata notturna. L’architettura del gioco su iPhone mantiene intatta la classica struttura dei cheat code di Rockstar: frasi segrete che, una volta digitate, trasformano il gameplay survivalista in un parco giochi onnipotente.

L’architettura dei trucchi su iOS

A differenza di molti titoli mobile moderni che basano i vantaggi su microtransazioni o valute premium, Red Dead Redemption su iOS conserva il DNA della sua release originale del 2010. Rockstar Games non ha modificato il backend del sistema di cheat. Non ci sono menu a pagamento per sbloccare l’invincibilità; c’è solo la vecchia scuola: frasi da inserire manualmente.

L’accesso a questo sistema su iPhone e iPad richiede una navigazione specifica nei menu, ottimizzata per il touch ma chiaramente derivata dall’interfaccia console. Per attivare i trucchi, è necessario mettere in pausa il gioco, accedere al menu Opzioni e selezionare la voce Trucchi. Qui, la tastiera virtuale di iOS sostituisce il vecchio input via controller, permettendo un inserimento più rapido dei trucchi Red Dead Redemption.

Il prezzo della potenza: Avvertenze tecniche

Prima di addentrarci nelle stringhe di codice, è doveroso fare una precisazione tecnica cruciale per l’utenza Apple. L’attivazione di qualsiasi trucco comporta la disabilitazione immediata dei Trofei (o Obiettivi del Game Center) e, fatto ancora più importante, la disattivazione del salvataggio automatico.

Il motore RAGE (Rockstar Advanced Game Engine), ottimizzato mirabilmente per l’architettura ARM dei processori Apple serie A e M, gestisce lo stato del mondo di gioco in modo rigoroso. Attivare un cheat crea una “istanza sporca” del salvataggio. Questo significa che non potrete progredire nella storia e salvare i risultati ottenuti mentre siete in modalità Dio.

La best practice suggerita è quella di creare un salvataggio manuale pulito prima di inserire qualsiasi codice, per poi ricaricarlo quando si decide di tornare a giocare seriamente.

Lista completa: Codici Red Dead Redemption iPhone

Abbiamo testato e verificato ogni singola frase sull’ultima build disponibile su App Store. I codici non sono case-sensitive, ma la punteggiatura deve essere rispettata. Ecco la suddivisione per categorie di utilizzo.

Invincibilità e Armamenti

Questi sono i codici più richiesti, quelli che trasformano John Marston in una macchina da guerra inarrestabile. Utili soprattutto per superare sezioni di shooting particolarmente affollate o per scatenare il caos nelle città senza conseguenze.

Invincibilità: HE GIVES STRENGTH TO THE WEAK

Rende il protagonista immune a proiettili, cadute ed esplosioni. Attenzione: non protegge da eventi scriptati o dalla caduta in acqua profonda (John non sa nuotare, nemmeno su iPhone).

Rende il protagonista immune a proiettili, cadute ed esplosioni. Attenzione: non protegge da eventi scriptati o dalla caduta in acqua profonda (John non sa nuotare, nemmeno su iPhone).

Dead Eye Infinito: I DON’T UNDERSTAND IMNFINITY

Mantiene la barra del Dead Eye sempre piena, permettendo di rallentare il tempo indefinitamente per mirare con precisione chirurgica.

Mantiene la barra del Dead Eye sempre piena, permettendo di rallentare il tempo indefinitamente per mirare con precisione chirurgica.

Sblocca un kit base di armi da fuoco.

Sblocca un kit base di armi da fuoco.

Fornisce l’equipaggiamento avanzato, inclusi fucili di precisione e dinamite.

Manipolazione del Mondo e Cavalli

L’esplorazione è una componente chiave della guida completa Red Dead mobile. Spostarsi rapidamente o modificare l’ambiente circostante può rendere l’esperienza su schermi piccoli (come quello di un iPhone 15 Pro, rispetto a una TV) molto più gestibile.

Evoca un Cavallo: BEASTS AND MAN TOGETHER

Fa apparire istantaneamente un cavallo generico accanto al giocatore.

Fa apparire istantaneamente un cavallo generico accanto al giocatore.

Il cavallo non si stancherà mai, permettendo galoppate infinite attraverso la frontiera.

Il cavallo non si stancherà mai, permettendo galoppate infinite attraverso la frontiera.

Rimuove la “nebbia di guerra” dalla mappa e sblocca l’accesso a tutte le zone (New Austin, Nuevo Paraiso, West Elizabeth) senza dover progredire nella storia.

Rimuove la "nebbia di guerra" dalla mappa e sblocca l'accesso a tutte le zone (New Austin, Nuevo Paraiso, West Elizabeth) senza dover progredire nella storia.

Azzera la taglia sulla testa del giocatore e impedisce alle forze dell’ordine e ai cacciatori di taglie di inseguirvi.

Codici estetici e filtri

Rockstar ha inserito anche opzioni per modificare l’estetica del gioco, applicando filtri visivi che possono appesantire leggermente la GPU ma offrono un look unico, simile ai vecchi film western.

Filtro Seppia : THE OLD WAYS IS THE BEST WAYS

: Divisa da Gentiluomo: DON’T YOU LOOK FINE AND DANDY

Sblocca immediatamente l’abito elegante, che permette di barare a poker a Thieves’ Landing.

Per approfondimenti sull’integrazione di questi codici con l’hardware Apple, vi rimandiamo alla nostra analisi sul lancio di Red Dead Redemption su iPhone 15 Pro Max, dove discutiamo anche del frame rate sbloccato.

La Caccia all’Oro: Guida alle Mappe del Tesoro

Se i codici Red Dead Redemption iPhone rappresentano la via facile, le mappe del tesoro costituiscono la vera sfida per l’intelletto del giocatore. Il sistema di ricerca dei tesori in RDR non offre waypoint GPS o indicatori a schermo. Si basa sull’osservazione visiva del paesaggio, un’attività che sul display Liquid Retina richiede occhio clinico e luminosità al massimo.

Esistono 9 livelli nella sfida “Cacciatore di Tesori”. Per iniziare, è necessario un evento casuale: dovete salvare un cacciatore di tesori da un attacco di banditi (o saccheggiarne il corpo se fallite) per ottenere la prima mappa.

Analisi delle posizioni chiave

Di seguito, analizziamo le posizioni delle prime mappe, fondamentali per accumulare lingotti d’oro e finanziare l’acquisto di armi senza ricorrere ai trucchi.

Mappa 1: The Hanging Rock

La prima mappa raffigura un cappio e una formazione rocciosa distintiva.

Location : Recatevi a “Hanging Rock”, situato a nord di Armadillo, nella regione di Cholla Springs.

Location: Recatevi a "Hanging Rock", situato a nord di Armadillo, nella regione di Cholla Springs.

Mappa 2: Del Lobo Rock

Il disegno mostra un accampamento e una scogliera a picco.

Location : Rio Bravo, a est di Fort Mercer. Cercate la formazione rocciosa chiamata “Del Lobo Rock”.

Location: Rio Bravo, a est di Fort Mercer. Cercate la formazione rocciosa chiamata "Del Lobo Rock".

Mappa 3: Tumbleweed Mansion

La mappa illustra una villa diroccata su una collina.

Location : La città fantasma di Tumbleweed, nel Gaptooth Ridge.

Location: La città fantasma di Tumbleweed, nel Gaptooth Ridge.

Trovare tutte le mappe del tesoro Red Dead Redemption non solo garantisce una fortuna economica vendendo i lingotti d’oro a Rhodes o Blackwater, ma sblocca anche la “Satchel del Cacciatore di Tesori”, che permette di trasportare il doppio dei consumabili.

FAQ: Domande Frequenti

Se attivo un trucco e poi lo disattivo, posso riprendere a sbloccare i trofei? No. Una volta che un salvataggio è stato “contaminato” dall’attivazione di un trucco, i trofei rimangono disabilitati permanentemente per quella sessione di gioco. È necessario ricaricare un salvataggio precedente (pulito) per riabilitarli. I trucchi funzionano se uso un controller esterno come il Backbone o il DualSense? Sì, il metodo di inserimento non cambia (si passa sempre dal menu opzioni), ma l’attivazione degli effetti è identica indipendentemente dal sistema di controllo utilizzato. Esiste un codice per saltare le missioni della storia? Non esiste un codice diretto per saltare le singole missioni. Tuttavia, il gioco possiede un sistema interno: se fallite una missione (morendo o fallendo l’obiettivo) per tre volte consecutive, il gioco vi offrirà l’opzione di saltare al checkpoint successivo. I codici di Red Dead Redemption 2 funzionano anche qui? Assolutamente no. I due giochi utilizzano liste di codici completamente diverse. Inserire i codici del prequel non sortirà alcun effetto in questo capitolo.