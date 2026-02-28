L’arrivo di Perplexity Computer segna il debutto ufficiale degli agenti AI capaci di operare in ogni browser, trasformando l’esperienza di navigazione in un’entità operativa capace di agire autonomamente su qualsiasi piattaforma digitale. Ricordate l’ultima volta che avete pianificato un viaggio complesso? Ore trascorse a saltare freneticamente tra decine di tab, confrontando i prezzi dei voli, leggendo recensioni di hotel su piattaforme diverse e cercando di far quadrare gli orari dei trasporti su una mappa digitale.

Gli agenti AI su Mac e browser nascono proprio per porre fine a questa frammentazione cognitiva, superando il limite della semplice “finestra di chat” per entrare in una fase di esecuzione pura. Siamo di fronte a un sistema che non si limita a suggerire cosa fare, ma prende il controllo dello stack software per eseguire i compiti direttamente sotto i nostri occhi.

Questa evoluzione sposta l’asse dall’era degli assistenti che rispondono a quella degli agenti che risolvono. Mentre i chatbot tradizionali ci hanno abituato a ricevere sintesi testuali o frammenti di codice, Perplexity Computer delega l’esecuzione di una sequenza di azioni a un ambiente software interattivo. Non è più necessario spiegare all’intelligenza artificiale come navigare in un sito web complesso; il sistema, coordinando 19 modelli differenti, vede l’interfaccia, muove il cursore e interagisce con i pulsanti esattamente come farebbe un utente umano.

Per chi ha seguito la storia della tecnologia personale, questo momento evoca la stessa promessa di semplificazione che un tempo apparteneva ad AppleScript, ma senza la barriera tecnica della programmazione. L’obiettivo dichiarato è l’automazione dei compiti complessi online attraverso un’interfaccia invisibile che promette di restituirci la risorsa più preziosa: il nostro tempo.

L’architettura dietro l’agente: 19 modelli in armonia

Per comprendere la portata di questa tecnologia, occorre guardare sotto il cofano di questa infrastruttura distribuita. A differenza di un chatbot tradizionale che si affida a un singolo modello di grandi dimensioni, Perplexity Computer utilizza una combinazione orchestrata di 19 modelli diversi.

Questa scelta tecnica non è casuale: ogni modello è ottimizzato per una fase specifica del processo agentico. Alcuni sono specializzati nella visione artificiale (computer vision) per interpretare gli elementi grafici dello schermo, altri nella pianificazione logica a lungo termine e altri ancora nell’esecuzione di codice specifico.

Questa struttura permette di superare i limiti intrinseci dei singoli Large Language Models (LLM), che spesso faticano a mantenere la coerenza durante task che richiedono numerosi passaggi intermedi. Quando chiediamo al sistema di confrontare i prezzi di tre diversi voli, verificare la disponibilità degli hotel e creare un itinerario su una mappa, l’intelligenza deve essere in grado di correggersi se un sito web non carica correttamente o se un pulsante cambia posizione.

È qui che entra in gioco la capacità di adattamento dello stack software di Perplexity, che garantisce risultati interattivi in tempo reale, gestendo gli imprevisti della navigazione web come un operatore umano esperto. L’orchestrazione di questi modelli permette di dividere il problema in sotto-obiettivi, assegnando a ciascuno la risorsa computazionale più adatta.

Perplexity just became the the first Al company to truly go head-to-head with the Bloomberg Terminal…



Using Perplexity Computer (with no local setup or single LLM limitation), it was able to build me a terminal with real-time data to analyze $NVDA using Perplexity Finance: https://t.co/AIqBHsPLsy pic.twitter.com/S3l5F5MRiv — ??????? (@hamptonism) February 25, 2026

Comet: un browser pensato per l’azione

Uno degli aspetti più interessanti di questa release è l’introduzione di Comet, un browser dedicato che funge da “sandbox” operativa per l’agente. Non si tratta di una semplice estensione o di una skin grafica, ma di un ambiente controllato dove l’AI può muoversi liberamente senza interferire con la sessione principale dell’utente. Questa separazione è fondamentale per garantire che l’automazione dei compiti complessi online avvenga in modo fluido e senza intoppi tecnici legati a cookie o cache preesistenti.

L’interfaccia di Comet permette all’utente di osservare in tempo reale ciò che l’agente sta facendo. Si può vedere il cursore che si sposta, i menu che si aprono e i campi di testo che vengono compilati. Questo livello di trasparenza è essenziale per costruire fiducia verso la tecnologia. Invece di una “scatola nera” che produce un risultato finale, abbiamo un processo osservabile che può essere interrotto o corretto in qualsiasi momento.

Per gli utenti del piano Max, questa funzione rappresenta il primo vero esempio di “computer use” integrato in un flusso di lavoro quotidiano, dove il browser smette di essere un visualizzatore di documenti per diventare un manipolatore di interfacce.

Perché è un cambio di paradigma rispetto alla ricerca classica

Fino a oggi, la ricerca su Internet è stata un processo prevalentemente passivo. L’utente inserisce una query, riceve una lista di link e deve poi navigare manualmente tra le pagine per estrarre il valore desiderato. L’integrazione di Perplexity Computer inverte questo processo. Il computer diventa un collaboratore attivo che non si limita a indicare la strada, ma la percorre integralmente per noi.

“Il futuro dell’informatica non risiede nella capacità di rispondere a una domanda, ma nella capacità di completare un obiettivo.”

Il passaggio alla funzione agentica significa che il browser non è più solo una finestra sul mondo, ma un sistema operativo a sé stante. Grazie a Comet, Perplexity riesce a visualizzare l’esecuzione dei compiti in modo trasparente e granulare. Questo approccio riduce drasticamente l’attrito cognitivo.

Se in passato dovevamo saltare da un tab all’altro copiando e incollando dati in un foglio di calcolo, ora possiamo chiedere al sistema di popolare quel file autonomamente, navigando nei siti sorgente e filtrando le informazioni inutili. Questo approccio operativo rappresenta il vero discrimine tra un motore di ricerca evoluto e un autentico assistente digitale.

Cosa cambia nella vita quotidiana dell’utente

L’impatto pratico di una tecnologia come Perplexity Computer si manifesta soprattutto nella gestione del flusso di lavoro e nella riduzione della fatica digitale. Immaginiamo i flussi di lavoro che oggi consideriamo routine, ma che in realtà consumano ore di attenzione frammentata e task ripetitivi.

Pianificazione e prenotazioni: Invece di navigare su vari portali di viaggi, l’utente può chiedere di trovare l’opzione migliore basata su criteri complessi, come la vicinanza a un punto di interesse e il punteggio delle recensioni su piattaforme diverse, lasciando che l’AI interagisca con i filtri dei siti.

Invece di navigare su vari portali di viaggi, l’utente può chiedere di trovare l’opzione migliore basata su criteri complessi, come la vicinanza a un punto di interesse e il punteggio delle recensioni su piattaforme diverse, lasciando che l’AI interagisca con i filtri dei siti. Analisi dati e ricerca di mercato: Per un professionista che deve monitorare la concorrenza, il sistema può visitare quotidianamente una lista di siti, estrarre i nuovi prezzi e generare un report sintetico senza alcun intervento manuale.

Per un professionista che deve monitorare la concorrenza, il sistema può visitare quotidianamente una lista di siti, estrarre i nuovi prezzi e generare un report sintetico senza alcun intervento manuale. Gestione della produttività: Molti utenti si chiedono come usare Perplexity Computer per lavoro. Un esempio concreto è la possibilità di automatizzare l’inserimento di dati da fatture PDF inviate via mail direttamente in un software di contabilità basato su cloud, eliminando l’errore umano e la noia della compilazione manuale.

Questi scenari dimostrano che l’interazione non è più basata su comandi statici, ma su obiettivi dinamici. L’utente definisce il traguardo, mentre l’agente si occupa del percorso, gestendo le variabili impreviste che si incontrano durante la navigazione web. Eppure, la vera differenza la farà la capacità dell’agente di imparare dalle correzioni dell’utente, affinando la propria precisione nel tempo.

Benefici tangibili e barriere all’ingresso

Il vantaggio più evidente risiede nella democratizzazione dell’automazione. Prima di queste soluzioni, creare un workflow automatizzato richiedeva competenze tecniche o l’uso di piattaforme esterne complicate. Oggi, l’uso del linguaggio naturale abbassa drasticamente questa soglia.

La velocità di esecuzione e la precisione nel recupero dei dati rendono il sistema uno strumento di supporto formidabile per chiunque gestisca grandi quantità di informazioni digitali.

D’altra parte, emergono delle criticità che non possono essere ignorate. La prima è di natura economica: l’accesso a Perplexity Computer è attualmente limitato agli utenti Max, creando un divario tra chi può permettersi un assistente ad alte prestazioni e chi no. Inoltre, la questione della sicurezza dei dati degli agenti AI dei browser rimane centrale.

Permettere a un software di agire per nostro conto all’interno del browser, magari accedendo a sessioni protette, richiede un livello di fiducia altissimo verso l’infrastruttura del fornitore. C’è poi il limite tecnico della latenza: coordinare 19 modelli richiede una potenza di calcolo enorme che può portare a tempi di attesa superiori rispetto a una ricerca testuale immediata. La stabilità della connessione e la reattività dei siti web terzi diventano variabili che l’agente non può sempre controllare totalmente.

Il confronto con l’ecosistema Apple

È impossibile non tracciare un parallelo con la strategia di Cupertino. Mentre Perplexity si muove nel cloud con uno stack agnostico, Apple punta sull’integrazione profonda a livello di sistema operativo con Apple Intelligence. La differenza fondamentale risiede nella “consapevolezza dello schermo” e nel contesto locale.

Apple sta lavorando affinché Siri possa interagire con le app installate localmente, mentre Perplexity si concentra sul browser come ambiente di lavoro universale. Al momento, le differenze tra ChatGPT e Perplexity Computer risiedono proprio in questa capacità di esecuzione “live” sul web che Perplexity sembra aver affinato in modo più verticale.

Per gli appassionati di automazione su Mac, l’arrivo di questi agenti rappresenta l’anello mancante tra le Azioni Rapide di macOS e una vera intelligenza operativa che non richiede configurazioni manuali lunghe e tediose. Il futuro potrebbe vedere una convergenza, dove il sistema operativo e il browser collaborano per offrire un’esperienza agentica totale, eliminando ogni barriera tra l’intenzione dell’utente e l’azione della macchina.

FAQ

Quali sono le principali differenze tra ChatGPT e Perplexity Computer? ChatGPT si concentra principalmente sulla generazione di testo e sull’analisi di dati caricati dall’utente o recuperati tramite navigazione guidata. Perplexity Computer, invece, utilizza uno stack software che gli permette di agire fisicamente sulle interfacce web, muovendo un cursore virtuale e interagendo con gli elementi della pagina come farebbe un umano, grazie alla coordinazione di 19 modelli specializzati all’interno del browser Comet. Come usare Perplexity Computer per lavoro in modo sicuro? Per utilizzare questo strumento in ambito professionale, è consigliabile limitare l’automazione a task di ricerca, analisi e popolamento dati che non coinvolgono credenziali bancarie o dati sensibili non protetti. Sebbene la piattaforma implementi misure di sicurezza, la natura degli agenti AI che operano nel browser suggerisce cautela nel gestire sessioni che contengono informazioni personali critiche o aziendali riservate. Perché la sicurezza dati agenti AI browser è un tema così discusso? Poiché l’agente AI opera all’interno di un’istanza del browser che può visualizzare e interagire con i contenuti delle pagine web, esiste il rischio teorico che possa leggere dati sensibili. È fondamentale che i fornitori di questi servizi garantiscano che l’elaborazione avvenga in ambienti isolati e che i dati di sessione vengano distrutti al termine del compito assegnato, evitando qualsiasi persistenza non necessaria. Il servizio rimarrà esclusivo per gli utenti Max? Al momento del lancio, la funzione è limitata agli abbonati Max a causa dell’enorme costo computazionale derivante dall’utilizzo simultaneo di 19 modelli. È probabile che in futuro, con l’ottimizzazione degli algoritmi e la riduzione dei costi dell’hardware, queste funzioni possano essere estese a una base di utenza più ampia, seguendo il percorso di democratizzazione tipico delle tecnologie avanzate. Posso usare Perplexity Computer per prenotare voli o hotel? Sì, uno dei casi d’uso principali è proprio la gestione di prenotazioni complesse. Il sistema può navigare sui siti dei fornitori, confrontare le opzioni in base ai filtri impostati dall’utente e arrivare fino alla fase finale della prenotazione. D’altra parte, l’utente deve solitamente intervenire per finalizzare il pagamento per motivi di sicurezza e conformità normativa, garantendo un controllo umano sull’ultimo passaggio. Qual è il ruolo del browser Comet in questo sistema? Comet non è solo un’interfaccia, ma un browser interattivo sviluppato da Perplexity per ospitare le attività dell’agente. Questo ambiente permette di separare l’operatività dell’AI dalla navigazione quotidiana dell’utente, offrendo uno spazio isolato dove i 19 modelli possono interagire con il web senza interferenze, migliorando sia la precisione che la sicurezza del processo.